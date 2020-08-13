С начала суток вражеских обстрелов не было, 1 воин погиб и 1 ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Сегодня зафиксировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Вместе с тем, Командование Объединенных сил сообщает, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Итоги за прошлые сутки
12 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили установленный режим прекращения огня. Вблизи Марьинки и Пивденного зафиксированы несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
Все выстрелы были неприцельными и не несли угрозы нашим защитникам, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь, в результате вражеских обстрелов, нет.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 86 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 818 транспортных средства и 4 994 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 286 человек. В обратном направлении - 958 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.
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что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
2-й мировой войны до сих пор находят, и не только мины - авиационные бомбы.
а вот про этот случай Вы все сказали правильно...
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