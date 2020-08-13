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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток вражеских обстрелов не было, 1 воин погиб и 1 ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала суток вражеских обстрелов не было, 1 воин погиб и 1 ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Сегодня зафиксировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. 

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вместе с тем, Командование Объединенных сил сообщает, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Итоги за прошлые сутки

12 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили установленный режим прекращения огня. Вблизи Марьинки и Пивденного зафиксированы несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Все выстрелы были неприцельными и не несли угрозы нашим защитникам, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь, в результате вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 86 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 818 транспортных средства и 4 994 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ "Север"

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 286 человек. В обратном направлении - 958 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Будуть міни закидувати прямо в окопи, але ж це не порушення. Так зєля?
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13.08.2020 17:57 Ответить
+12
чому ми маємо вірити зеленим брєдням ?
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13.08.2020 18:05 Ответить
+6
перевожу - БУДУТ мины закидывать прямо в окоп, но и это не нарушение ? да ,зельц???
что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
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13.08.2020 18:09 Ответить
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Будуть міни закидувати прямо в окопи, але ж це не порушення. Так зєля?
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13.08.2020 17:57 Ответить
в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения.Источник: //censor.net.ua/n3213645_----- Какие окопы? Ты что с дуба упал?
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13.08.2020 18:01 Ответить
чому ми маємо вірити зеленим брєдням ?
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13.08.2020 18:05 Ответить
да им никакой веры нету и быть не может
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13.08.2020 19:15 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1293887182487289859?s=20 Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1 Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
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13.08.2020 20:51 Ответить
перевожу - БУДУТ мины закидывать прямо в окоп, но и это не нарушение ? да ,зельц???
что не правильно сказано???
как надо себя, воинов, да и Украину не уважать, чтоб оправдывать нарушение тишины противником.. чтобы не сорвать мифическое не нарушаемое как бы перемирие (речь даже не о сегодняшнем подрыве... хотя тут много мутного...и подозрительного...)
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13.08.2020 18:09 Ответить
Так военнослужащий погиб не в результате обстрела а из за того что они сбились с маршрута и заехали на минное поле.. причем тут нарушения?Там за 6 лет войны мин столько наставили что ещё долгие десятилетия даже если мир наступит на разминирования уйдут.
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13.08.2020 18:13 Ответить
После
2-й мировой войны до сих пор находят, и не только мины - авиационные бомбы.
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13.08.2020 18:17 Ответить
І трапляються відтерміновані жертви війни !!))
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13.08.2020 18:19 Ответить
Колись і на тій мині, що закинули вчора хтось підірвется !!!))
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13.08.2020 18:18 Ответить
Вы не уловили сути того коммента... там в будущем времени, в неопределенный отрезок ... и не про этот случай конкретно!
а вот про этот случай Вы все сказали правильно...
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13.08.2020 18:18 Ответить
Я не верю в чудеса если честно. Это перемирие рано или поздно сорвут окончательно. Но каждый его день пока оно держится это сохраненные жизни.
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13.08.2020 18:23 Ответить
ну да, сохранённые жизни, но минимум уже двое погибших и раненые.
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13.08.2020 19:20 Ответить
Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5410 https://censor.net/user/371210 а вот про этот случай Вы все сказали правильно...---------Згоден, але є невеличке *але*, якщо інформація достовірна!!))
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13.08.2020 18:27 Ответить
(так! я і писав, що якось...мутно)
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13.08.2020 18:36 Ответить
Официальная инфа врёт часто но другой пока нет. Бывает появляется неофициальная инфа благо интернет сейчас есть у всех в том числе у тех кто на фронте.. если военнослужащие и волонтеры через соц сети будут выкладывать информацию про активность противника и связанные с этим потери которые скрываются тогда беда.
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13.08.2020 18:47 Ответить
последние несколько месяцев...после известных выраж*пываний преЗЕдента о мире и глазе *****...официальной статистике не верю... тем более мы все уже научились читать среди строк и сопоставлять факты..
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13.08.2020 18:51 Ответить
Она и при Порошенко часто действительности не соответствовала) и даже до него за долго. Знаменитая фраза * нет больше вранья чем перед выборами во время войны и после охоты* была популярна ещё два столетия назад(с)
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13.08.2020 18:56 Ответить
возможно
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13.08.2020 18:59 Ответить
Первый отдел работает. Если раненый или убитый в вашем расположении берётся подписка о неразглашении.
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13.08.2020 20:54 Ответить
Читай не тільки заголовок. Читай уважно, бажано кілька разів.
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13.08.2020 19:27 Ответить
Все що зараз влада приховує ,з часом стане явним !!!Тому мовчить краще зелебобіки !!)))
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13.08.2020 18:14 Ответить
А что тут скрывать? При Порошенко не боевые потери превышали боевые и даже не попадали в официальные сводки и никого это не волновало а сейчас порохоботы каждого такого не боевого наоборот пытаются афишировать где только можно выдавая за жертву врага. Двойные стандарты.
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13.08.2020 18:19 Ответить
Барига чоколадна,це минуле,мова іде про сьогодення !!! Можливо досить кивання на попередників!!)))
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13.08.2020 18:23 Ответить
Барыга то прошлое но трагические смерти в армии не связанные с обстрелами врага всегда были есть и будут.
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13.08.2020 18:30 Ответить
Навть в мирний час!!Я служив в СА,то якісь досвід маю !!)))
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13.08.2020 18:32 Ответить
Треба працювати, а не звинувачувати в усіх негораздах попередників !!))
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13.08.2020 18:34 Ответить
Скажете мне об этом если увидите мой комментарий где бы я скулил в теме про высокие тарифы и падение экономики здесь то мы о войне и попытках мирной инициативы новой власти разговариваем)
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13.08.2020 18:41 Ответить
Ссылочку пожалуйста на "превышение небоевых". Кроме говносайтов кореспондент,элисс, страна и сру
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13.08.2020 20:02 Ответить
Ага... "Оно само"... зелебобики такие зелебобики - даже отмазок сочинить не в состоянии...
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13.08.2020 18:04 Ответить
один воин погиб, но это была провокация. следствие накажет (с) зе
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13.08.2020 18:04 Ответить
Ілоюзія миру ,скільки ще має загинути наших бійців ,що б припинилось це односторонє перемир'я ?ворог розуміє тільки силу і гідну відповідь на провокації тоді вони будуть просити про перемир'я ,а так йде ціленаправлена деморалізація армії.
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13.08.2020 18:14 Ответить
///Только что!
В больницу Мечникова (Днепр) поступил очередной боец.
- Сегодня еще один раненный. Подрыв автомобиля на противотанковой в зоне ООС.. Эмоции уже давно выгорели, уступивши место отточенным действиям профессионалов - заместитель главного врача больницы по оказанию экстренной медицинской помощи Александр Толубаев

Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9901

...
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13.08.2020 18:33 Ответить
Зелене всеосяжне перемир"я триває!!))
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13.08.2020 18:38 Ответить
Із початку доби ворожих обстрілів не було, 1 воїн загинув та 1 поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6030..
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13.08.2020 19:05 Ответить
 
 