С начала суток вражеских обстрелов не было, 1 воин погиб и 1 ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Сегодня зафиксировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вместе с тем, Командование Объединенных сил сообщает, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Итоги за прошлые сутки

12 августа вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили установленный режим прекращения огня. Вблизи Марьинки и Пивденного зафиксированы несколько автоматических очередей из стрелкового оружия, а у Зализного враг использовал автоматический станковый гранатомет. Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Все выстрелы были неприцельными и не несли угрозы нашим защитникам, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь, в результате вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 86 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 818 транспортных средства и 4 994 человека. Также были задержаны 8 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб боец разведбата, - ОТГ "Север"

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 286 человек. В обратном направлении - 958 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" в обе стороны проследовало по одному человеку. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов не функционирует.