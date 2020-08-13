Посол ЕС в Минске Шубель призывает власти Беларуси освободить всех задержанных в ходе акций протеста

Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель призывает власти Беларуси уважать право народа на мирный протест, воздержаться от насилия и освободить всех ранее задержанных участников несанкционированных акций.

"В последние дни, в печали и неверии, мы с коллегами получаем сообщения о человеческих жертвах, страданиях, унижении человеческого достоинства и справедливости в Беларуси. Накануне завтрашнего заседания Совета по иностранным делам ЕС мы призываем власти гарантировать право народа Беларуси на мирный протест", - говорится в заявлении Шубеля, опубликованном представительством ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем власти воздержаться от насилия, освободить произвольно задержанных и обеспечить соблюдение надлежащих правовых процедур", - подчеркнул дипломат.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.