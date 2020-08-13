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Новости Революция в Беларуси
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Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ

Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ

Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур", потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.

"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении. "Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - отмечается в обращении.

"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.

С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24765) Лукашенко Александр (3625) театр (231) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
Перешлите Александру Грыгорычу. Ему понравится.
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 5546
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13.08.2020 18:10 Ответить
+10
Оно хорошо. Тока не вздумайте потом актёров в президенты пхать...
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13.08.2020 18:05 Ответить
+9
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
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13.08.2020 18:06 Ответить
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Оно хорошо. Тока не вздумайте потом актёров в президенты пхать...
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13.08.2020 18:05 Ответить
"Театр кукол" знает кого пихать в президенты
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13.08.2020 18:14 Ответить
Актеров, еще куда не шло.
Только не Клоунов!!!!
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13.08.2020 18:17 Ответить
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
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13.08.2020 18:06 Ответить
https://twitter.com/dontbevata
https://twitter.com/dontbevata
https://twitter.com/dontbevata


https://twitter.com/dontbevata

https://twitter.com/dontbevata Рагулі і Паски https://twitter.com/dontbevata @dontbevata https://twitter.com/dontbevata/status/1293923030838714377 14 мин

Дехто просто хоче стойло ширше і комбікорм насиченіше.

Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 1760
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13.08.2020 18:06 Ответить
Білоруське суспільство не визнало Лукашенка президентом.
Вибори сфальсифіковані.
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13.08.2020 18:07 Ответить
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda



Старого дурня підвела жадібність - ну, приписав би собі не 80% а 54-55%, не більше, чи пішов би на другий тур, там погрався - і з маленьким відривом спокійно виграв би вибори - без шуму, пилу і галасу, а виборці залишились би з думкою що наступного разу їм пощастить обов"язково.
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13.08.2020 18:36 Ответить
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 3505
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13.08.2020 18:08 Ответить
Перешлите Александру Грыгорычу. Ему понравится.
Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ - Цензор.НЕТ 5546
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13.08.2020 18:10 Ответить
а он ещё в Турции? или вернулся?
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13.08.2020 18:16 Ответить
С Вашего позволения пополню портфолио .
Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ - Цензор.НЕТ 5487
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13.08.2020 18:23 Ответить
Під Лукою горить трон, палає. Мабуть не всидить.
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13.08.2020 18:13 Ответить
Не сможет сидеть, будет лежать...
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13.08.2020 18:18 Ответить
Есть альтернатива-может повисеть.
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13.08.2020 18:24 Ответить
К сожалению, маловероятно...
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13.08.2020 18:34 Ответить
Де ти вичитав що їх били?
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13.08.2020 18:31 Ответить
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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13.08.2020 18:47 Ответить
Нібито ви не знаєте, що звернулися до відомого зепровокатора!
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13.08.2020 18:34 Ответить
Все, Лука, пипец тебе.

Зебилы, думай-ТЕ!!!
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13.08.2020 18:16 Ответить
У тебя с кем то такая оживлённая дискуссия аж страшно https://censor.net/user/27028 вставить....
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13.08.2020 18:23 Ответить
Це він до тебе звертався, хоча ти зрозумієш після.
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13.08.2020 18:31 Ответить
Как сказал Станиславский Константин Сергеевич - не верю.
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13.08.2020 18:16 Ответить
Та нічого в Білорусі не буде.Хіба ви не бачите? Силовики гатять людей і всі тихенько знімають.Допоки мєнтів і всіх інших посіпак не будуть мочити,нічого не буде.Вся це мерзота 26 років,готувалася людей гатити і вбивати.В них низький інтелект і совість паскудна.А ще,їх влада добре годує,саме за це.
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13.08.2020 18:17 Ответить
сегодня пришло время снимать "иди и смотри 2". посмотрим, появился ли новый элем климов.
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13.08.2020 18:18 Ответить
я не протесты сравниваю, а действия новых руссофашисто по отношению к беларусам из уже сегодняшних реалий, не много отличающихся от действий их папередныков из того фильма.
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13.08.2020 18:26 Ответить
в принципе да. фашизм всегда одинаков "лицом к лицу фашизм не отличить". но руцкий таки та отличается. особой бесчеловечностью и беспредельной ненавистью к славянам и их истории )))
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13.08.2020 18:37 Ответить
Майже правильно. Майже тому, що вони самі хочуть бути слов'янами і проштовхуть брехню про слов'янську єдність.
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13.08.2020 18:44 Ответить
ага, згоден. я це теж маю на увазі. рассеяне не належать до слов'ян. і саме ця їх безродність породжує в них цю особливу ненависть до останніх та їх багатого історичного минулого. й взагалі, ненависть до всих народів з давнім минулим це чисто риса руцького міра. є ще одна різниця між тими фашистами та сьогоднішніми руцькими. ті нанавиділи євреїв точно так, як сьогодні росіяни ненавидять слов'ян. в разі відновлення союзу, слов'ян чекає російский геноцид не гірше еврейского часів нацизму. родинність зв'язків російского фашизму і їх вчителів в ненависті до євреїв, була чіткіше виражена при совку. тоді совок переслідуваю саме євреїв, найбільше за решту. тільки робив це тихим сапом. сьогодні вони переключились з них на слов'ян та їх фізичне знищення. і згоден, саме тому, що хочуть вкрасти їх історію, себе причислити до слов'янства, а білорусів та українців стерти з світової пам'яті. потім візьмуться за наступних.
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13.08.2020 19:03 Ответить
А ты ее, разумеется, знаешь?
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13.08.2020 19:26 Ответить
Откуда?
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13.08.2020 19:32 Ответить
Кукол тоже начали бить?Лукарас-барабас.
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13.08.2020 18:20 Ответить
Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ - Цензор.НЕТ 3909
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13.08.2020 18:22 Ответить
а наші:
- ми трєбуєм прєкратіть задавать нєудобниє вопроси: чєй Крим, і всякоє такоє!
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13.08.2020 18:23 Ответить
Щаз,а сидеть вы за меня будете.Так АГ?😂
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13.08.2020 18:28 Ответить
"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео. Источник: https://censor.net.ua/n3213651
------------
Дійсно, що бєларуські силовики присягали народу Бєларусі, а не *****?
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13.08.2020 18:29 Ответить
боролися б білоруси проти пихатого картопляника-локшенка може і перемогли б, а так довелось мати справу з кончаним на всю голову старшим братом-недомірком та його головорізами. ху.йло Білорусію не відпустить ні за яких обставин бо для нього вона зараз як для Кащея голка.
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13.08.2020 18:45 Ответить
Мюллер - Штирлицу Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке.
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13.08.2020 21:14 Ответить
Требовать надо - Таракан уходи , не это . Требуют и бздят .
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13.08.2020 21:16 Ответить
 
 