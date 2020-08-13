Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ

Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур", потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.

"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении. "Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - отмечается в обращении.

"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.

С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.