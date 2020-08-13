Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ
Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур", потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.
"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении. "Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - отмечается в обращении.
"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.
С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Только не Клоунов!!!!
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https://twitter.com/dontbevata Рагулі і Паски https://twitter.com/dontbevata @dontbevata https://twitter.com/dontbevata/status/1293923030838714377 14 мин
Дехто просто хоче стойло ширше і комбікорм насиченіше.
Вибори сфальсифіковані.
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda
Старого дурня підвела жадібність - ну, приписав би собі не 80% а 54-55%, не більше, чи пішов би на другий тур, там погрався - і з маленьким відривом спокійно виграв би вибори - без шуму, пилу і галасу, а виборці залишились би з думкою що наступного разу їм пощастить обов"язково.
Зебилы, думай-ТЕ!!!
- ми трєбуєм прєкратіть задавать нєудобниє вопроси: чєй Крим, і всякоє такоє!
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Дійсно, що бєларуські силовики присягали народу Бєларусі, а не *****?