Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей
Более тысячи белорусских ученых приняли обращение к властям с призывом прекратить насилие в отношении демонстрантов и освободить задержанных в ходе протестных акций.
"Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан; освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных. Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)", - говорится в обращении, которое публикует портал onliner.by, передает Цензор.НЕТ.
Согласно публикации, о письме сообщил председатель президиума академии наук Беларуси Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов. "Я вынужден был сегодня вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек - особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось с академии наук!" - приводит портал высказывание Гусакова на встрече.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Оно, конечно, так: Россия подгребет. И увеличится.
Но ответьте, а что мы делаем, чтобы решить проблему 700 неконтролируемых километров границы по Донбассу?
Разговоры в Минске разговариваем? Самоотверженно и героически настаиваем на своей трактовке капитулянтских договорняков сывочолого крыголама? А почему возросшая граница по Крыму нас не очень волнует?
Так что если военщина недоимперии начнет контролировать Беларусь не только практически, а и формально, через союзное государство или в иной форме, для нас ничего не изменится. При условии, что мы не намерены воевать с агрессором. А мы - не намерены.
Поэтому в любой проблеме следует видеть открывающиеся возможности. Например, очевидно, что после подгребания Беларуси туда устремится российский привластный бизнес с намерением заполучить под контроль/разграбление местные промышленные предприятия.
https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч
Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
Бро ти серьйозно?
Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
"упаднічєскі настрої"...