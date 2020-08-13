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Новости Революция в Беларуси
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Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей

Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей

Более тысячи белорусских ученых приняли обращение к властям с призывом прекратить насилие в отношении демонстрантов и освободить задержанных в ходе протестных акций.

"Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан; освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных. Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)", - говорится в обращении, которое публикует портал onliner.by, передает Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, о письме сообщил председатель президиума академии наук Беларуси Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов. "Я вынужден был сегодня вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек - особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось с академии наук!" - приводит портал высказывание Гусакова на встрече.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актеры белорусских театров обратились к властям: Требуем прекратить зверства силовиков и ложь на ТВ

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Лукашенко Александр (3625) ученые (346) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
Харьков.. подземный переход "Лесопарк"..
Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей - Цензор.НЕТ 5614
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13.08.2020 18:49 Ответить
+9
«Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ»

Бро ти серьйозно?

Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
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13.08.2020 19:18 Ответить
+6
...і Нобель не гарантія від вати в голові

https://twitter.com/Rolandirebyata

https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч

Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
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13.08.2020 18:48 Ответить
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Молодцы белорусы! Пора вооружаться!
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13.08.2020 18:44 Ответить
Вот многие видят лишь очевидное: Россия воспользуется ситуацией в Беларуси и неминуемо подгребет ее под себя в той или иной форме. С Александром Лукашенко или без него. И госграница с враждебным соседом у нас увеличится на тысячу с лишним километром.

Оно, конечно, так: Россия подгребет. И увеличится.

Но ответьте, а что мы делаем, чтобы решить проблему 700 неконтролируемых километров границы по Донбассу?

Разговоры в Минске разговариваем? Самоотверженно и героически настаиваем на своей трактовке капитулянтских договорняков сывочолого крыголама? А почему возросшая граница по Крыму нас не очень волнует?

Так что если военщина недоимперии начнет контролировать Беларусь не только практически, а и формально, через союзное государство или в иной форме, для нас ничего не изменится. При условии, что мы не намерены воевать с агрессором. А мы - не намерены.

Поэтому в любой проблеме следует видеть открывающиеся возможности. Например, очевидно, что после подгребания Беларуси туда устремится российский привластный бизнес с намерением заполучить под контроль/разграбление местные промышленные предприятия.
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13.08.2020 18:44 Ответить
Именно так всё планировалось в отношении Украины. И что это им дало?..
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13.08.2020 18:47 Ответить
ЗЕЛЕНСКОГО и ЗЕБИЛОВ. Теперь многие оправдываются - ну мы не знали, он такой лапочка. Эта лаМпочка хороща будет на своем месте.
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13.08.2020 18:57 Ответить
Белорусские ученые. )))
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13.08.2020 18:45 Ответить
Смішно виглядає, правда, а це мізки країни. Після таких сарказмів тікають Сікорські, Шаляпіни, Тарковські, лишається бидло.
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13.08.2020 19:09 Ответить
Более тысячи.... я думаю это все, которые есть в РБ. 80% за тебя говоришь? Ну ну...
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13.08.2020 18:46 Ответить
Тысяча БЕЛОРУСКИХ УЧЕНЫХ)))
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13.08.2020 18:48 Ответить
Интересно, что они изобрели, хоть 1 изобретение за 26 лет есть?
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13.08.2020 19:00 Ответить
Приблизно 86 000 патентів, будете всі вивчати?
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13.08.2020 19:09 Ответить
и что же они изобрели? Хоть что-то можно пощупать, увидеть в магазине?
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13.08.2020 19:13 Ответить
Ви дійсно вважаєте що вчені це тільки винаходи? Довожу до вашого відома, що без вчених ви навіть ГЕС не побудуєте, чи станок не налагодите, і апендицит не виріжете.
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13.08.2020 19:15 Ответить
Дружище, я отношусь к технической интеллигенции, которая все это делает. Но это не ученые, которые протирают штаны в институтах. На Западе технический прогресс идет от корпораций. Например у одной Кока-кола столько ученых и такие затраты, что бюджет любого государственного НИИ отдыхает, и отдача во много раз выше.
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13.08.2020 19:18 Ответить
Так технічна інтелегенція це і є вчені, без неї неможливий прогрес.
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13.08.2020 19:21 Ответить
это ученые работающие в фирмах. А не сидящие в НИИ, как в случае беларуских "ученых".
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13.08.2020 19:23 Ответить
Зачекайте, Королев, Люлько, Пирогов, Патон, Сеченов виходить не вчені, бо не працювали у фірмах?
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13.08.2020 19:24 Ответить
это было давно, тогда еще корпорации не были так развиты, + в совке корпораций не было и вся наука была в руках государства.
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13.08.2020 19:30 Ответить
Так Біларусь і є піздній совок.
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13.08.2020 19:31 Ответить
Опять приползло?Исправляем😂🌷
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13.08.2020 19:27 Ответить
А ти здатен зрозуміти?
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13.08.2020 19:10 Ответить
...і Нобель не гарантія від вати в голові

https://twitter.com/Rolandirebyata

https://twitter.com/Rolandirebyata Roland Deschain https://twitter.com/Rolandirebyata @Rolandirebyata https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1293807387988488192 8 ч

Якщо ідеш боротися з тиранічним режимом, повторюючи:
"Ми нє хатім Майдана, ми нє хатім крові",
ти отримаєш кров і нищівну поразку.
Але це все дрібниці, головне - щоб Майдану не було, правда ж, пані Алєксієвіч?
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13.08.2020 18:48 Ответить
https://www.facebook.com/tetiana.ievsieieva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3MTYzNDU4Mzk1Mw%3D%3D Тетяна Євсєєва

Алексієвич непогано описала наслідки совкової денаціоналізаці у п'ятитомнику "Час секонд-хенд". Ще б її активно читали, особливо у нас. Бо наслідки можна вже бачити на прикладі Білорусі та й у нас ленінське танго з відкатом на два кроки назад на прикладі кварталу доволі очевидне.
У "Кінці червоної людини" добре було сказано про те, що в радянські часи життя заміняли книги та "участь у творенні великої історії". Щоправда пані нобелівська лавреатка не написала навіть у дужках, що "творили" цю "велику історію" радянські люди переважно через газетну пропаганду та участь у військових місіях від Угорщини до Афганістану. Їх добре описали у нас А.Тєрєхов (Ангола, роман Malaria), Н.Шахрай (Ангола, короткий епізод у романі Сутінки удвох), С.Сингаївський (Ефіопія, роман Дорога на Асмару) та російською А.Константінов (автор Бандитського Петербурга, у романах Журналіст, екранізація у фільмі "Русский перевод", Лівія, Йемен, "Если кто меня слышит", Афганістан,та ще кількох).
Повертаючись до Світлани Алексієвич. Вона не лише активний збирач голосів совєцького минулого. Їй, крім усього іншого, вдалося - зовсім несвідомо і несподівано для неї самої - яскраво показати чим завершився для всього суспільства розпочатий у російській літературі ще Достоєвським процес зрощення ката і жертви, коли знаходиться спостерігач, який спочатку одночасно жаліє і жертву, і її убивцю. Пізніше це класичне форматування суспільства відгукнулося у російській радянській літературі. Автори співчувають катові (від Бабеля до Булгакова) наділяють його правом убити чи відібрати останній шматок хліба, а жертву звинувачують у тому, що вона завдає клопоту катові, "примушує" його убивати.
"Кінець червоної людини" показує це зрощення на рівні суспільства у спогадах дітей "ворогів народу", яких розлучили з батьками та виховали по спецконцтаборах у Казахстані.
Діалоги записані майже без коментаря письменниці-упорядниці. Вийшло таке собі - що бачу-те-співаю.
Коментар вона дозволила собі лише нещодавно, у зв'язку з призначенням Хржановського худ.керівником меморіального проекту "Бабин яр". Набралася нахабства стверджувати, що досі на пострадянському просторі ніхто нічого відмінного від радянського не написав. Як видається, малася на увазі художня література та історіографія. Було гидко слухати. Хотілося тріснути по голові нашими історичними і художніми бібліотеками. Як мінімум 3-м томом Хвильового ("Я. Романтика") чи романом С.Сингаївського з його полковником Нефьодовим і посмішкою гієни у нічному Харарі. Або нашою "Історією повсякденного життя..."
Вкотре подякувала Всевишньому за те, що ми ету страну давно патєрялі.
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13.08.2020 18:52 Ответить
Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ народы этих страна так живут вернее выживают почему ужились парадоксы экономики бедность нищета и невероятное количество олигархов как у Салтыкова Щедрина ...про одного мужика и 100 генералов.. и вот что меня озарило что именно Президенты этих трех страна в декабре 1991 года в беловежской Пуще решили развалить прекратить СССР.. может оно и должно было быть а может и нет может не так резко и не в тот момент и так далее и не в такой способ когда развалив ССР мы вместо одного Динозавра породили трех голового дракона...
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13.08.2020 19:10 Ответить
В Біларусі нема олігархів, там родина як в диктатурах.
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13.08.2020 19:11 Ответить
«Меня на днях посетила одна мысль ПОЧЕМУ РОССИЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ ОСНОВАТЕЛИ СССР В 1922 ГОДУ 31 ДЕКАБРЯ»

Бро ти серьйозно?

Вважаєш, що «ОСНОВАТЕЛИ СССР» є УКРАЇНА (Українська Народня Республика) і Бєларусь?
Країни які були були захоплені РОССІЄЮ у 1921 році ?
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13.08.2020 19:18 Ответить
Понад тисячу білоруських учених виступили зі зверненням припинити репресії проти людей - Цензор.НЕТ 3855
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13.08.2020 21:46 Ответить
...........................................
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13.08.2020 18:49 Ответить
Харьков.. подземный переход "Лесопарк"..
Более тысячи белорусских ученых выступили с обращением прекратить репрессии против людей - Цензор.НЕТ 5614
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13.08.2020 18:49 Ответить
Путлер успешно купил Белорусь....цена не важна...
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13.08.2020 19:11 Ответить
А ольгінські все нагнітають ..

"упаднічєскі настрої"...
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13.08.2020 21:47 Ответить
А закінчити свою промову цей головний академік повинен був так: - Чьо,сільна умниє? А дубіной па гарбу?
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13.08.2020 19:14 Ответить
Вспомните опыт дедов партизан...
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13.08.2020 19:48 Ответить
В Беларуси есть 1000 учёных? Можно поинтересоваться, а чем они заняты? Что они делают? Где результаты их деятельности?
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13.08.2020 20:03 Ответить
займаються тим самим,що "Вчені з української НАН" -ВПАДАННЯМ В МАРАЗМ...
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13.08.2020 21:48 Ответить
 
 