Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко
Если инфляция превысит 10%, это приведет к росту ставок по кредитам. Оснований для девальвации гривны до 30 грн/$ нет.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - пояснил министр.
"Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину", - добавил Марченко.
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Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.
При этом Марченко указал, что не видит оснований для девальвации гривны до 30 грн/$. "Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - сказал министр финансов.
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"Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил он.
Как сообщалось, утвержденный правительством макроэкономический прогноз предусматривает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс - 29,5 грн/$.
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"не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С)
Курс - это всего лишь показание градусника НБУ между спросом и предложением на валютном рынке
Тебе часть мозга в каком возрасте вырезали ?
А для серьёзных дел в Хорватии есть начальник Генштаба и служба безопасности
Что, не дышишь, зелебобик? А как дышал, как дышал!
Вы понимаете чтобы контролировать зеленского с предателем ермаков чекисты УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ТАТАРОВЫМ по линии фсб-диверсанта портнова по делам против украинцев стерненка, черновол, волонтеров, порошенко и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ как ЗЕ ИСПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ ПУТИНА и как фсб учит лгать зе, говоря про АГЕНТА ТАТАРОВА, что опыт не пропьешь.
гляньте через одну вище
Потім пішло покоління а-ля за метр сала диплом... І все, на цьому освіта закінчувалась. І зараз ця бикота прийшла до влади: без мізків, без хисту, без навичку, без освіти (хоч і з дипломами спеців), без розуму. Навіть пообіцяти нічого не вміють. Одне - нанюхатись, наайкатись, нашинкуватись, напоротись і роздувати щоки, мовляв МИ...
А ви, дурники, оцю гидоту обрали, і стверджуєте далі : " у него нет кАманды и они ему мешают работать!"
Занавіс! Жріть самі це, худоба 73 відсоткова.
слышь ты, доллар! Ты теперь должен самому министру финансов! Ты должен не менее 30 грн!