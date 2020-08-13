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Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко

Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко

Если инфляция превысит 10%, это приведет к росту ставок по кредитам. Оснований для девальвации гривны до 30 грн/$ нет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - пояснил министр.

"Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину", - добавил Марченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются

Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.

При этом Марченко указал, что не видит оснований для девальвации гривны до 30 грн/$. "Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - сказал министр финансов.

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"Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил он.

Как сообщалось, утвержденный правительством макроэкономический прогноз предусматривает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс - 29,5 грн/$.

Автор: 

валюта (3074) гривня (1851) доллар (1576) инфляция (829) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+10
ги..ги..29,98 саме то для зеленої мерзоти
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13.08.2020 19:04 Ответить
+9
Инфляция, СТОЙ!!! Раз-два!!!...
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13.08.2020 19:05 Ответить
+9
Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6585
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13.08.2020 19:18 Ответить
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"Оснований для девальвации гривны до 30 грн/$ нет."
"не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С)
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13.08.2020 19:04 Ответить
ги..ги..29,98 саме то для зеленої мерзоти
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13.08.2020 19:04 Ответить
29.999999 саме то
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13.08.2020 19:08 Ответить
Ну, если министр финансов Марченко так говорит, значит скоро гривня улетит за 30.
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13.08.2020 19:04 Ответить
Если взять за основу рассуждения агрессивной толпы, то курс давно уже должен бы быть далеко за 30.
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13.08.2020 19:22 Ответить
Та его элементарно опустить до 15-ти или держать по 28, если брать баксы по ОВГЗ в долг под любой процент и выкидывать на биржу

Курс - это всего лишь показание градусника НБУ между спросом и предложением на валютном рынке
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13.08.2020 19:27 Ответить
Для небольшой девальвации фунта Соросу в своё время потребовалось вложить 10 миллиардов, выигрыш составил менее 1 миллиарда, это дело потребовало большой сноровки и оперативности. Не такое это простое дело. Дурень думкою багатіє - піди в супермаркет та придбай собі Монополію для швидкого збагачення
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13.08.2020 19:39 Ответить
Дятел, ты не учёл, что в описанном мною случае выигрыш не нужен
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13.08.2020 19:43 Ответить
Опять же, исходя из опыта Сороса, объясни "искусственный" обвал гривни Гонтаревой, который держится 5 лет.
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13.08.2020 19:45 Ответить
Гонтарева действовала изнутри, а Сорос - Снаружи. и опять же ж, у нищих слуг нет, так что в дальнейшем сам ищи ответі на свои вопросі.
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13.08.2020 20:46 Ответить
то есть, на курс гривни/доллара влияло не соотношение количества гривни и доллара на рынке в течение дня, а именно тот курс, который установила Гонтарева по итогам торгов на конец дня ?

Тебе часть мозга в каком возрасте вырезали ?
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13.08.2020 20:49 Ответить
верните Смолия
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13.08.2020 19:04 Ответить
как показал опыт, даже Смолии при Зе не живут
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13.08.2020 19:28 Ответить
Инфляция, СТОЙ!!! Раз-два!!!...
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13.08.2020 19:05 Ответить
та после всего остального ...
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13.08.2020 20:51 Ответить
а коли буде долар по 8?
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13.08.2020 19:07 Ответить
Не "коли", а "де". У Туреччині, в Індії наприклад.
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13.08.2020 19:15 Ответить
В Японии
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13.08.2020 19:23 Ответить
В Хорватии
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13.08.2020 19:57 Ответить
там была классная президентша

Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 709
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13.08.2020 20:53 Ответить
Да,классная деваха , но с ****** на чм по футболу сувенирами обменивалась
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13.08.2020 21:06 Ответить
бабы именно и рождаются с такими сувенирами, чтобы ими с кем-то обмениваться.

А для серьёзных дел в Хорватии есть начальник Генштаба и служба безопасности
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13.08.2020 21:24 Ответить
не ну вы еще про 4 килобакса учителям вспомните
Что, не дышишь, зелебобик? А как дышал, как дышал!
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13.08.2020 20:41 Ответить
Бреше! Нам ще рік назад женщіна трєтяго тисячілєтія сказала, що бакс буде по 100 грн!
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13.08.2020 19:07 Ответить
Воно тобі нада?
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13.08.2020 19:09 Ответить
коректируют курс валют
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13.08.2020 19:19 Ответить
т.е ото по 27,6 как бы еще пока счастье?
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13.08.2020 19:11 Ответить
Зеленский это преуменьшение обстрелов - видно почерк чекистов на подобные высъры, которые управляют ермаком, зеленским и новым наблюдателем за ними татаровым.Которые реагируют на свою ложь, навязанную зе.
Вы понимаете чтобы контролировать зеленского с предателем ермаков чекисты УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ТАТАРОВЫМ по линии фсб-диверсанта портнова по делам против украинцев стерненка, черновол, волонтеров, порошенко и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ как ЗЕ ИСПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ ПУТИНА и как фсб учит лгать зе, говоря про АГЕНТА ТАТАРОВА, что опыт не пропьешь.
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13.08.2020 21:54 Ответить
Якщо зебіли заперечують, то інфляція буде вищою.
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13.08.2020 19:14 Ответить
Джо Байден в случае избрания президентом назначит вице-президентом женщину,такое произойдет впервые в истории США,ею будет Сенаторша Камалла Гаррис,темнокожая красавица.
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13.08.2020 19:15 Ответить
Не,ну раз должен,то,конечно,будет
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13.08.2020 19:15 Ответить
інфляцій, стій - раз, два!
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13.08.2020 19:18 Ответить
Долар має бути дешевшим за 30 грн, інфляція - меншою за 10%, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6585
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13.08.2020 19:18 Ответить
Терри Пратчетта начитался
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13.08.2020 19:26 Ответить
Инфляция, стой! Ать-два!
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13.08.2020 19:22 Ответить
щось ви запізнилися, фельдкурате
гляньте через одну вище
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13.08.2020 19:23 Ответить
А чого ж так вимагали 30 від минулого керівництва НБУ? Навіть примусили Смолія залишити посаду. Зелені просто просякнуті брехнею.
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13.08.2020 19:23 Ответить
таки гении наши министры экономики.... цены растут на всё, а доляр стоит, потому что перед МВФ надо отчитаться что нищеты у нас нет
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13.08.2020 19:25 Ответить
Золотая середина давно в офшорах!
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13.08.2020 19:35 Ответить
Зима должна быть снежной и не больше -10, а лето ттеплым но не жарким.
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13.08.2020 19:38 Ответить
Зеленський про курс гривні: "Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30?" https://biz.censor.net/news/3206995/zelenskiyi_o_kurse_grivni_kak_jit_esli_u_nas_byudjet_poschitan_po_kursu_30
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13.08.2020 19:56 Ответить
Нас уже начали приучать к мысли о 30 грн за бакс?
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13.08.2020 20:02 Ответить
Кому он должен?
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13.08.2020 20:17 Ответить
Зебубікам на замітку: при Пророшенку країною, та її установами керували люди, котрі закінчували інститути, універи, кафедри... та отримували те, що хотіли, те, що мусили - ЗНАННЯ. САМІ!!!! для СЕБЕ, що б жити, працювати, служити.І вони вміли, могли, навіть красти з розумом.
Потім пішло покоління а-ля за метр сала диплом... І все, на цьому освіта закінчувалась. І зараз ця бикота прийшла до влади: без мізків, без хисту, без навичку, без освіти (хоч і з дипломами спеців), без розуму. Навіть пообіцяти нічого не вміють. Одне - нанюхатись, наайкатись, нашинкуватись, напоротись і роздувати щоки, мовляв МИ...
А ви, дурники, оцю гидоту обрали, і стверджуєте далі : " у него нет кАманды и они ему мешают работать!"
Занавіс! Жріть самі це, худоба 73 відсоткова.
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13.08.2020 20:22 Ответить
"Доллар должен быть дешевле 30 грн - министр финансов Марченко."

слышь ты, доллар! Ты теперь должен самому министру финансов! Ты должен не менее 30 грн!
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13.08.2020 20:35 Ответить
Зачем в бюджет закладывать доллар по 30 гр?Если можно заложить обьективный курс 25-26 гр.Сейчас дрллар держат от падения.Им не нужен доллар по 20 гр.Если. доллар не держали,то он бы давно откатился к отметке 18-20 гр.Страна переполнена валютой.Гривенной ликвидности нет ни у кого!Даже у олигархов!10 миллионов пенсионер не в состании купить себе даже 20$ в месяц!Еще миллинов 10 это дети и студенты,которые тоже не особо платежеспособны.4.5 миллиона живет и работает за минимальную зарплату.5-6 миллионов на заработках и им валюта не нужна.У них у самих карманы забиты валютой.У олигархов нет столько гривневой ликвидности,чтобы скупать валюту.Коломойский,Ахметов,Пинчук и другие имею колоссальные долговые обязательства перед международными банками и им сейчас не до скупки валюты.И у кого есть такие деьги,чтобы купить миллиар долларов!Это нужно потратить на межбаке 28 миллиардов гривен.Да деньги заходят в Украину в ввиде валюты через овгз.Но эта валюта остается в стране.Затем опять же и выводится нерезидентами.Плюс заробитчане ввозят до 20 миллиардов долларов в год.А им нужна гривна....И т.д.Сейчас пошел тренд на снижение курса.Видно кто- то выводил валюты из страны получив овгз.По этому курс взлетел до 28 гр .Деньги вывели,скупив валюту,и опять началось падение курса.Страна забита валютой под завязку.В ближайшие годы курс будет 24-28 гр.Бизнес не тянет курс выше 28 гр за доллар.
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13.08.2020 21:01 Ответить
Министр финансов не читал Бюджет?
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13.08.2020 21:04 Ответить
А Кава, смотрящий за мин. финансов от гауляйтера Украины Ермака (он же агент ФСб по кличке Козырь) согласен?
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13.08.2020 21:45 Ответить
Это угроза?
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14.08.2020 09:07 Ответить
 
 