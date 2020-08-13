Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко

Если инфляция превысит 10%, это приведет к росту ставок по кредитам. Оснований для девальвации гривны до 30 грн/$ нет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что инфляция свыше 10% неадекватна, ведь нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам", - пояснил министр.

"Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину", - добавил Марченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются

Инфляция по результатам первого полугодия 2020 года составила 2%. НБУ ожидает, что до конца года она ускорится до 5%, напомнил глава Минфина, подчеркнув, что для этого есть объективные предпосылки.

При этом Марченко указал, что не видит оснований для девальвации гривны до 30 грн/$. "Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - сказал министр финансов.

Также на Цензор.НЕТ: Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики

"Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил он.

Как сообщалось, утвержденный правительством макроэкономический прогноз предусматривает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс - 29,5 грн/$.