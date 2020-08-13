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Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД стран "нормандской четверки"

Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования", - сказано в сообщении.

Так, главы МИД Украины и Германии обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления, - Кулеба

Помимо этого, отмечается, что Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

"Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации", - добавили в МИД.

Также министры обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День независимости", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас сегодня встретится с Лавровым, будут говорить и об Украине: "Мы хотим, чтобы Россия понимала свою ответственность"

Автор: 

Германия (7106) МИД (7033) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+5
Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД старн "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9804
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13.08.2020 19:13 Ответить
+2
Почитал. Фтопку. На кого, кроме соевых, это расчитано?

В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.

К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
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13.08.2020 19:32 Ответить
+2
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8127Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7899
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13.08.2020 19:34 Ответить
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13.08.2020 19:08 Ответить
Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД старн "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9804
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13.08.2020 19:13 Ответить
Та сторона...прекратить стреллять...посередине...абырвалг.
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13.08.2020 19:21 Ответить
Звонок другу.
«Алєксандр Грігорьєвіч....»
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13.08.2020 19:23 Ответить
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 559
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13.08.2020 19:41 Ответить
Кулебі респект.
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13.08.2020 19:20 Ответить
https://twitter.com/Dialog_UA

вот и фсе..

https://twitter.com/Dialog_UA Диалог.UA

https://twitter.com/Dialog_UA @Dialog_UA


"Россия начала операцию по вторжению в Беларусь, все сделают "красиво"", - видео
https://www.dialog.ua/opinion/213210_1597330195

Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8625
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13.08.2020 19:21 Ответить
Почитал. Фтопку. На кого, кроме соевых, это расчитано?

В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.

К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
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13.08.2020 19:32 Ответить
https://censor.net/user/235566 - пропущу твою глупость про соевых, зебилов и тд..

Меня вот тоже сразу удивило, что Лукашенко написал себе 80%, а не 62 к примеру...
Теперь понятна цель - раздраконить общество..
Там видео - посмотри..
Меня оно убедило..
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13.08.2020 19:43 Ответить
Ну не мог он написать себе 17%.
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13.08.2020 19:59 Ответить
Слушай, но это же смешно: под статичную картинку лука+пуйло какой-то неведомый парняга чего-то там говорит. Ни кто он, ни что он неизвестно.
Есть старый бородатый анекдот: Штирлиц перешёл советско-польскую границу незаметно ночью. Об этом он узнал из утренних польских газет.
Вот это видео-из того же разряда (это я даже не говорю о том, что какой-то разведчик/контрразведчик спокойно сливает инфу на ётуб по секрету всему свету).
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13.08.2020 20:17 Ответить
ну ОК..
осталось несколько дней посмотреть что случится...
я думаю, что случится АННЕКСИЯ
и да, - белорусы пишут что Лука не появлялся нигде уже 4 дня...
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13.08.2020 20:22 Ответить
Согласен. В крайнем случае плюнешь мне текстом в мордас, если я ошибся
До выходных тут осталось всего ничего, можно и подождать.
Насчёт луки я как раз не удивлён: это только в кино полководец сражается в общем строю, в реальности держиться от места битвы подальше, бережёт свою драгоценную жизнь.
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13.08.2020 20:32 Ответить
В Беларуси сейчас борются три силы, 2 и 3 сила играют против Беларуси :
- Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя
- Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать страну европейской;
- Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.
Поэтому - только убрав Луку, Беларусь НЕ сможет отстоять свою независимость. (с)
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13.08.2020 19:27 Ответить
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 4300
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13.08.2020 19:28 Ответить
Кулеба- зрадник. Зрадникам не місце в МЗС.
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13.08.2020 19:34 Ответить
Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8127Кулеба і його німецький колега Маас обговорили події в Білорусі та перспективи зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7899
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13.08.2020 19:34 Ответить
Маас …..с Лавровым будут говорить и об Украине.11.08.20./ Лакей путинской курвы-кагэбэшницы Меркель жаловался Лаврову на США. Успел ли он пожаловаться Лаврову на Украину, не известно.
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13.08.2020 19:38 Ответить
На их месте вообще игнор лукешу! Можно и в Литве встретиться!
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13.08.2020 19:55 Ответить
Маас це німватнік.
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13.08.2020 20:17 Ответить
"Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва",- "Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет (!!!) погибших и раненых в бою украинских военных."
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14.08.2020 01:52 Ответить
 
 