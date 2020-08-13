Кулеба и его немецкий коллега Маас обсудили события в Беларуси и перспективы встречи глав МИД стран "нормандской четверки"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования", - сказано в сообщении.
Так, главы МИД Украины и Германии обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.
Помимо этого, отмечается, что Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.
"Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации", - добавили в МИД.
Также министры обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Кулеба поблагодарил немецкого коллегу за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День независимости", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Алєксандр Грігорьєвіч....»
вот и фсе..
https://twitter.com/Dialog_UA Диалог.UA
https://twitter.com/Dialog_UA @Dialog_UA
"Россия начала операцию по вторжению в Беларусь, все сделают "красиво"", - видео
https://www.dialog.ua/opinion/213210_1597330195
В редакцию https://www.dialog.ua Диалог.UA обратился житель Беларуси, который предпочитает не разглашать своего имени. Наш собеседник имеет связи во внутренних органах, склонность к аналитике и обладает неподтвержденной информацией, которая, по его мнению, делает ясным и понятным цель и последствия происходящего кризиса.
К слову, один из знакомых нашего источника общался со своим приятелем в ГРУ, и тот уверенно сказал, что Беларусь и Россия скоро будут одной страной, поэтому не стоит переживать и оказывать сопротивление.
Меня вот тоже сразу удивило, что Лукашенко написал себе 80%, а не 62 к примеру...
Теперь понятна цель - раздраконить общество..
Там видео - посмотри..
Меня оно убедило..
Есть старый бородатый анекдот: Штирлиц перешёл советско-польскую границу незаметно ночью. Об этом он узнал из утренних польских газет.
Вот это видео-из того же разряда (это я даже не говорю о том, что какой-то разведчик/контрразведчик спокойно сливает инфу на ётуб по секрету всему свету).
осталось несколько дней посмотреть что случится...
я думаю, что случится АННЕКСИЯ
и да, - белорусы пишут что Лука не появлялся нигде уже 4 дня...
До выходных тут осталось всего ничего, можно и подождать.
Насчёт луки я как раз не удивлён: это только в кино полководец сражается в общем строю, в реальности держиться от места битвы подальше, бережёт свою драгоценную жизнь.
- Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя
- Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать страну европейской;
- Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.
Поэтому - только убрав Луку, Беларусь НЕ сможет отстоять свою независимость. (с)