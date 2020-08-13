РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости Силовики
4 723 15

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 02

Смотрите: СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО

"Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц. Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла деятельность в Одесской области конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4463) конвертцентр (401) правоохранительные органы (2971) СБУ (20130) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2703
показать весь комментарий
13.08.2020 19:29 Ответить
+2
Более 1 миллиона гривень, это 1000001 или 1999999.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:32 Ответить
+1
В Киеве каждый день появляются ложные обменники валют: при попытке обменять большую сумму, деньги у клиента попросту крадут, после чего, обменник естественно исчезает.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Днепре ликвидирован конверцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2703
показать весь комментарий
13.08.2020 19:29 Ответить
В Киеве каждый день появляются ложные обменники валют: при попытке обменять большую сумму, деньги у клиента попросту крадут, после чего, обменник естественно исчезает.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:29 Ответить
ну должни же зеление на чтото жить
а то щас у коломйши напряженка
показать весь комментарий
13.08.2020 19:31 Ответить
Ярославского экономического фсб-диверсанта посадить по 111 за срыв разработок новых сау и мтлб на хтз. Также притянуть виновных, кто саботирует производство ракет ОТРК гром-2 для всу и украины
показать весь комментарий
13.08.2020 21:23 Ответить
СБУ ликвидировали, что бы открыть новый
показать весь комментарий
13.08.2020 19:31 Ответить
Более 1 миллиона гривень, это 1000001 или 1999999.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:32 Ответить
Это как дети, знаешь, "я умею считать до десяти!" - "а я до ста!" -- так вот зелебобики более одного миллиона считать не научились.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:27 Ответить
"много, дуже много" денех
показать весь комментарий
13.08.2020 20:27 Ответить
вопрос не в том ликвидирован или нет, вопрос в том кто крышует?..
показать весь комментарий
13.08.2020 19:49 Ответить
УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
Уруский это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
показать весь комментарий
13.08.2020 21:21 Ответить
без поддержки власти кнверт невозможен))
показать весь комментарий
13.08.2020 19:58 Ответить
судя по количеству печатей можно представить масштаб паразитирования экономики, никто ничего не делает, просто гоняют бумажки с нулями через фирмы однодневки и обналичивают за проценты...служат концу ..."эпохи бедности"
показать весь комментарий
13.08.2020 20:12 Ответить
самое тоскливое, что главному любителю оффшоров, владельцу кипрской Green Family Ltd ничего не предъявят. Какже-с, царя не можна трогать-с, он же царь
показать весь комментарий
13.08.2020 20:31 Ответить
Верните вебмани и другие платежные системы!Специально все заблокировали,тем более все эти платежные системы платили налоги,а натыкали своих подпольных конвертцентров.Которые ни копейки денег не платят в бюджет!
показать весь комментарий
13.08.2020 20:44 Ответить
Уже 28 лет с ними борятся. "Конверты" непобедимы.
показать весь комментарий
13.08.2020 21:43 Ответить
 
 