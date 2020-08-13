Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в июле этого года, то проходной барьер преодолели бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Социсом" и Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг возглавляет партия "Слуга народа" - ее поддержали бы 25,5% тех, кто определился и точно пошел голосовать. За ней практически с одинаковой поддержкой идут "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,3%) и "Европейская солидарность" (18,1%). Также проходной барьер преодолели бы партии: "Батькивщина" - 10,4% и "Сила и честь" - 6,5%. Другие партии набирают менее 3% голосов.

Также на Цензор.НЕТ: Во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко, - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось с 21 по 28 июля. Было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов. Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.



