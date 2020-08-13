Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

13 августа, в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб украинский воин Сергей Богданович Похович.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Кировоградской ОГА.

Сергей Похович, 1970 года рождения, житель села Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской области, старший сержант, военнослужащий 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

"Сегодня, 13 августа, в районе населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сергей Похович был призван на военную службу в конце ноября 2018 года. Проживал в селе Новогригорьевка Первая Долинского района. У него остались отец, сын и дочь.

Коллектив Кировоградской ОГА выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. ", - отмечается в сообщении.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.