Новые подробности в расследование о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - CМИ

Прокуратура США предложила израильской компании Teva, а также еще четырем фармкомпаниям подписать "соглашение об отсрочке судебного преследования" на общую сумму $462 млн , которое может ограничить поставки лекарств этих компаний в Штаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что Министерство юстиции США в течение нескольких лет расследовало дело об искусственном установлении цен на ряд лекарств несколькими мировыми производителями генериков. Недавно расследование вышло на новый виток, и прокуратура США предложила соглашение пяти фармкомпаниями на общую сумму $462 млн. Шестой компании — индийской Glenmark Pharmaceuticals Ltd. — было предъявлено обвинение, но она не признала себя виновной.

По данным источника Bloomberg в Минюсте США, антимонопольный отдел ведомства, который проводит расследование, предложил Teva урегулирование, известное как "соглашение об отсрочке судебного преследования", которое потребовало бы от компании уплаты штрафа и признания правонарушения.

В свою очередь генеральный директор Teva Каре Шульц заявил, что компания продолжает активные переговоры с Министерством юстиции США, но не подпишет соглашение, которое ограничит возможность компании продавать свою продукцию в Штатах во время пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы согласны на урегулирование этого вопроса, мы не думаем, что это имеет смысл, когда компания будет ограничена в возможности поставок в США фармацевтических препаратов", — отметил Шульц.

Он также добавил, что переговоры с прокуратурой США ранее были отложены из-за пандемии.

"Мы хотели бы вместе решить эту проблему в позитивном ключе, — заявил Шульц в ходе телефонной конференции с инвесторами. — Но мы не знаем, возможно ли это".

Напомним, правоохранительные органы США выдвинули обвинения в создании финансовой монополии против 16 крупных фармацевтических компаний, среди которых была и Teva. Расследование этого случая, а также по поводу искусственном завышении цен на сотни медикаментов началось в 2016 году. По данным стороны обвинения, с участниками монопольного сговора работали многие больницы, врачи и страховые компании. Все они предлагали пациентам лекарства по завышенным ценам.