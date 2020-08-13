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Новые подробности в расследование о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - CМИ

Новые подробности в расследование о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - CМИ

Прокуратура США предложила израильской компании Teva, а также еще четырем фармкомпаниям подписать "соглашение об отсрочке судебного преследования" на общую сумму $462 млн , которое может ограничить поставки лекарств этих компаний в Штаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что Министерство юстиции США в течение нескольких лет расследовало дело об искусственном установлении цен на ряд лекарств несколькими мировыми производителями генериков. Недавно расследование вышло на новый виток, и прокуратура США предложила соглашение пяти фармкомпаниями на общую сумму $462 млн. Шестой компании — индийской Glenmark Pharmaceuticals Ltd. — было предъявлено обвинение, но она не признала себя виновной.

По данным источника Bloomberg в Минюсте США, антимонопольный отдел ведомства, который проводит расследование, предложил Teva урегулирование, известное как "соглашение об отсрочке судебного преследования", которое потребовало бы от компании уплаты штрафа и признания правонарушения.

В свою очередь генеральный директор Teva Каре Шульц заявил, что компания продолжает активные переговоры с Министерством юстиции США, но не подпишет соглашение, которое ограничит возможность компании продавать свою продукцию в Штатах во время пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы согласны на урегулирование этого вопроса, мы не думаем, что это имеет смысл, когда компания будет ограничена в возможности поставок в США фармацевтических препаратов", — отметил Шульц.

Он также добавил, что переговоры с прокуратурой США ранее были отложены из-за пандемии.

"Мы хотели бы вместе решить эту проблему в позитивном ключе, — заявил Шульц в ходе телефонной конференции с инвесторами. — Но мы не знаем, возможно ли это".

Напомним, правоохранительные органы США выдвинули обвинения в создании финансовой монополии против 16 крупных фармацевтических компаний, среди которых была и Teva. Расследование этого случая, а также по поводу искусственном завышении цен на сотни медикаментов началось в 2016 году. По данным стороны обвинения, с участниками монопольного сговора работали многие больницы, врачи и страховые компании. Все они предлагали пациентам лекарства по завышенным ценам.

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сговор (28) монополия (107) фармрынок (52) фармацевтика (42)


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Значит препарат этой компании который я пью станет еще дешевле. А они и так дешевле венгерского.
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13.08.2020 20:06 Ответить
Аби не гірше по якості.
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13.08.2020 20:19 Ответить
Однозначно кращій за ординський.
У венгрів якась манія називати ліки з міжнародною назвою на свій лад. Ти знаєш міжнародну назву Но-Шпи? і яка різниця в ціні?
Таке саме з іхнім препаратом Егілок. Я колись застосовував його (як доХтор прописав) поки не дізнався що міжнародна назва його метопролол. У нас різниця в ціні егіілока і метопролола Teva десь 4-кратна.
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13.08.2020 20:36 Ответить
у начебто ізраїльської Teva фабрики в Угорщині та Болгарії. Той же Небіволол вдвічі дорожче дарницького і гіршої якості
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13.08.2020 21:10 Ответить
https://www.neboleem.net/metoprolol-teva.php

Производитель: Меркле, ГмбХ (Merckle, GmbH) (Германия)
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13.08.2020 21:28 Ответить
шо за кацапський ресурс - в Україні такого нема
https://tabletki.ua/search/?q=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bb
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13.08.2020 21:38 Ответить
https://tabletki.ua/search/?q=%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bb Метрополол
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13.08.2020 21:39 Ответить
Тева продавала вітамін Д дорожче в три рази від конкурентів. Нехай тепер віддувається.
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13.08.2020 20:47 Ответить
возможнонаконец то появится препарат МЕТФОРМИН ТЕВА 850 принимал всегда,но уже больше пяти месяцев исчез с прилавков аптек УКРАИНЫ
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13.08.2020 21:58 Ответить
 
 