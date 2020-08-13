Учения с привлечением подразделений территориальной обороны пройдут на Херсонщине, - Минобороны

С 17 по 26 сентября в Херсонской области состоятся 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" с подразделениями территориальной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на Командование "Юг".

"Учения пройдут под названием "Объединенные усилия - 2020" в период с 17 по 26 сентября текущего года. С целью качественной подготовки к совместным командно-штабным учениям, 10 августа состоялась координационное совещание, в котором приняли участие председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, командующий территориальной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич, командующий войсками оперативного командования "Юг "генерал-майор Игорь Паланик, военный комиссар Херсонского областного военного комиссариата полковник Игорь Будник.", - говорится в сообщении Минобороны.

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