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Новости Оборона
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Учения с привлечением подразделений территориальной обороны пройдут на Херсонщине, - Минобороны

Учения с привлечением подразделений территориальной обороны пройдут на Херсонщине, - Минобороны

С 17 по 26 сентября в Херсонской области состоятся 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" с подразделениями территориальной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на Командование "Юг".

"Учения пройдут под названием "Объединенные усилия - 2020" в период с 17 по 26 сентября текущего года. С целью качественной подготовки к совместным командно-штабным учениям, 10 августа состоялась координационное совещание, в котором приняли участие председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, командующий территориальной обороны Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич, командующий войсками оперативного командования "Юг "генерал-майор Игорь Паланик, военный комиссар Херсонского областного военного комиссариата полковник Игорь Будник.", - говорится в сообщении Минобороны.

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Минобороны (9455) оборона (5252) военные учения (3466)


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13.08.2020 20:11 Ответить
Навчання із залученням підрозділів територіальної оборони відбудуться на Херсонщині, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3382
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13.08.2020 23:21 Ответить
 
 