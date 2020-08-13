На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсонской области полиция задержала двух наркодельцов, устроивших плантацию конопли в Олешковской районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур. Выращивали наркорастений в тепличных условиях с использованием капельного орошения и специальных удобрений. За каждым кустом тщательно ухаживали. Территория домовладения была оборудована вентиляторами для сушки марихуаны.





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Во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 килограммов готовой к сбыту марихуаны, винтовку, пистолет, револьвер и оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн гривен.





Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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