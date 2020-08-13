На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Херсонской области полиция задержала двух наркодельцов, устроивших плантацию конопли в Олешковской районе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур. Выращивали наркорастений в тепличных условиях с использованием капельного орошения и специальных удобрений. За каждым кустом тщательно ухаживали. Территория домовладения была оборудована вентиляторами для сушки марихуаны.
Во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 килограммов готовой к сбыту марихуаны, винтовку, пистолет, револьвер и оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн гривен.
Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Владелец конопляной фермы и его подруга пояснили представителям органов правопорядка, что животные не опасны, поскольку уже привыкли к людям. Оказалось, что хозяева плантации кормили медведей и те стали почти ручными.
Осмотрев дом, полицейские обнаружили спящего енота. Когда офицеры начали обыск, животное проснулось и стало ходить вместе с полицейскими по дому, пока они осматривали помещения. Позднее в ходе обыска представители органов правопорядка наткнулись и на вислобрюхую свинью.
Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, им могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. Этот запрет был введен в связи с тем, что животные, которых прикармливают люди, становятся опасными, так как часто забредают в жилые кварталы в поисках пищи.
Судьба охранявших плантацию медведей будет решена в самое ближайшее время. Специалисты собираются выяснить, насколько сильно животные отвыкли от естественного для них образа жизни, и могут ли они самостоятельно добывать себе пищу. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти Канады будут вынуждены их усыпить.
https://youtu.be/HDV6_FlRais
в 2002-2003 годах в Чернобаевском районе Черкасщины, перед Золотоношским постом было несколько полей с этой технической коноплей.. мой знакомый остановился, сорвал пару веток, высушил, попробовал курить .. и выбросил.. пустышка!
Алкоголь - горе сім'ї та дітей - ТАК.
Никотин - рак та кашель- ТАК.
Канабіс - сміх та позетив - НІ.... ЧОМУ? З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ?
Понимать нодо, это другое
Zorak 914 - не оружие!
Тьху на вас.