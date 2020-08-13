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Новости Силовики
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На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсонской области полиция задержала двух наркодельцов, устроивших плантацию конопли в Олешковской районе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция 01

Мужчины использовали 3 теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. Насаждения скрывали среди овощных культур. Выращивали наркорастений в тепличных условиях с использованием капельного орошения и специальных удобрений. За каждым кустом тщательно ухаживали. Территория домовладения была оборудована вентиляторами для сушки марихуаны.

На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция 02
На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция 03

Смотрите: В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" на 5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Во время обысков у подозреваемых изъяли 1500 кустов конопли и около 40 килограммов готовой к сбыту марихуаны, винтовку, пистолет, револьвер и оборудование для выращивания наркотических растений. По ценам "черного рынка" стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн гривен.

На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция 04
На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция 05

Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Участники преступной группировки сбывали наркотики и психотропы заключенным в колонии Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2160) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Херсонская область (4962)


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Топ комментарии
+10
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5042
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13.08.2020 20:28 Ответить
+9
Яка красива рослина ))
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13.08.2020 20:20 Ответить
+9
Ще й до того весела.
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13.08.2020 20:23 Ответить
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Шкода(((
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13.08.2020 20:17 Ответить
Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцатью черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.
По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Владелец конопляной фермы и его подруга пояснили представителям органов правопорядка, что животные не опасны, поскольку уже привыкли к людям. Оказалось, что хозяева плантации кормили медведей и те стали почти ручными.
Осмотрев дом, полицейские обнаружили спящего енота. Когда офицеры начали обыск, животное проснулось и стало ходить вместе с полицейскими по дому, пока они осматривали помещения. Позднее в ходе обыска представители органов правопорядка наткнулись и на вислобрюхую свинью.
Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, им могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. Этот запрет был введен в связи с тем, что животные, которых прикармливают люди, становятся опасными, так как часто забредают в жилые кварталы в поисках пищи.
Судьба охранявших плантацию медведей будет решена в самое ближайшее время. Специалисты собираются выяснить, насколько сильно животные отвыкли от естественного для них образа жизни, и могут ли они самостоятельно добывать себе пищу. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти Канады будут вынуждены их усыпить.

https://youtu.be/HDV6_FlRais

На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 537
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13.08.2020 20:20 Ответить
Яка красива рослина ))
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13.08.2020 20:20 Ответить
Ще й до того весела.
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13.08.2020 20:23 Ответить
Какая-то падла завистливая заложила
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13.08.2020 20:22 Ответить
Человек просто гербарии любил делать , а менты его за это повязали. Хотя если без ехидства , то ТРАВУ давно пора легализовывать , вреда от нее столько же как и от алкоголя или табака , но тогда в бюджет будут капать деньги , а не в карманы криминала и продажных мусоров.
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13.08.2020 20:26 Ответить
Сколько ты знаешь случаев убийств под воздействием травы? А сколько под воздействием алкоголя?
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13.08.2020 20:31 Ответить
Все в мире яд и все лекарство главное доза. По тому если посчитать всех заваленных в разборках наркодельцов , то иди знай от чего больше погибло.
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13.08.2020 20:51 Ответить
На Херсонщині виявлено плантацію марихуани, вилучено наркотиків на 20 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5042
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13.08.2020 20:28 Ответить
В советское время Полтавщина славилась выращиванием конопли.Выращиванием мака славились многие районы Харьковской области.Школьники после летних каникул поголовно шли на уборку маковых головок.Норма 6 мешков.Наедались от пуза!А соломка шла на переработку в Чимкент на югеКазахстана.Конопля шла на мешковину.веревку и строительную паклюАцетон в хозмаге стоил 44 копейки поллитра-всего -завались.
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13.08.2020 20:30 Ответить
Яку країну просрали...
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13.08.2020 20:35 Ответить
то не та конопля.. то техническая конопля, специально выведена при совке для морских канатов..
в 2002-2003 годах в Чернобаевском районе Черкасщины, перед Золотоношским постом было несколько полей с этой технической коноплей.. мой знакомый остановился, сорвал пару веток, высушил, попробовал курить .. и выбросил.. пустышка!
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13.08.2020 20:42 Ответить
Если выращивать техническую коноплю,она переопыляет штыряющую и та тоже становится технической.Её можно рассеивать повсюду с Самолёта.Замахаются наркодельцы с ней бороться.
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13.08.2020 21:02 Ответить
Ничего там не становится технической,может на второй год в другом поколении и то 50 на 50 чьи гены будут преобладать,пример если урод переспит с красивой девушкой оно ж не превратится в уродину,а вот дети под вопросом,так и с коноплей
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14.08.2020 00:24 Ответить
это не наркотик! Пора остановить мусорской беспредел Займитесь работой,мусорилы,ловите бандитов на бамбасе,дармоеды!
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13.08.2020 20:36 Ответить
Трава не наркотик!
Алкоголь - горе сім'ї та дітей - ТАК.
Никотин - рак та кашель- ТАК.
Канабіс - сміх та позетив - НІ.... ЧОМУ? З ЯКОГО ПЕРЕЛЯКУ?
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13.08.2020 21:25 Ответить
Патамушта с сигарет и водавки государство имеет гешефт, а травку любой на балконе может вырастить.

Понимать нодо, это другое
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14.08.2020 08:59 Ответить
По статистике, 90% населения курили траву. Курят все, включая полицейских. И только офис президента предпочитает кокс.
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13.08.2020 22:18 Ответить
Табак курил,водку пил,а вот Травку,план,мак мне предлагали ещё в 70м,Однако ни разу даже мысли не возникало попробовать.В свете текущих событий,я ничего не потерял.Самый лучший наркотик-любимая женщина.
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14.08.2020 06:12 Ответить
Такой же совок что и раша и Беларусь,научно довели что вреда меньше чем от алкоголя и табака,так нет хрен вам жрите водку и мочу пивную,и что б тюрьмы не пустели,как не включишь надзвычайны новыны что не бытовуха все по синьки,лучше алкоголь запретили
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14.08.2020 00:37 Ответить
Трава - не наркотик!
Zorak 914 - не оружие!

Тьху на вас.
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14.08.2020 08:58 Ответить
 
 