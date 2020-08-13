Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Зинаида Михнюк заявила, что Сергея Тихановского держат в карцере и избивают.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я возглавляю независимые профсоюзы в Брестском регионе и знаю только то, что знает вся Беларусь: что она (Тихановская. - Ред.) пошла в Центральную избирательную комиссию подать заявку о том, что выборы мы считаем фальсифицированными. Я хочу сказать о Бресте, что большинство участков подсчитали правильно, и везде Тихановская набрала 60%. А есть участки, где должны быть повторные выборы. Поэтому мы считаем - мы вышли мирным протестом за свой голос", - сказала она.

Михнюк допускает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

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"Я готовила встречу Тихановской с избирателями в Брестской области, и у нас были сведения, что против нее готовятся провокации. Я держала мобильник, а Светлана извинялась перед собравшимися гражданами, которых было около трех тысяч. Поэтому я не исключаю, что были угрозы, под дулом пистолета она говорила то, что говорила. Потому что у нее муж в тюрьме, у нее двое детей. Насколько мне известно, ее мужа постоянно держат в карцере, постоянно бьют, хлоркой там каждый день ... Говорят, что его здоровье пошатнулось. Но мы в это не верим ", - сказала она.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".