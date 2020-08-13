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Новости Революция в Беларуси
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Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк

Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Зинаида Михнюк заявила, что Сергея Тихановского держат в карцере и избивают.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я возглавляю независимые профсоюзы в Брестском регионе и знаю только то, что знает вся Беларусь: что она (Тихановская. - Ред.) пошла в Центральную избирательную комиссию подать заявку о том, что выборы мы считаем фальсифицированными. Я хочу сказать о Бресте, что большинство участков подсчитали правильно, и везде Тихановская набрала 60%. А есть участки, где должны быть повторные выборы. Поэтому мы считаем - мы вышли мирным протестом за свой голос", - сказала она.

Михнюк допускает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

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"Я готовила встречу Тихановской с избирателями в Брестской области, и у нас были сведения, что против нее готовятся провокации. Я держала мобильник, а Светлана извинялась перед собравшимися гражданами, которых было около трех тысяч. Поэтому я не исключаю, что были угрозы, под дулом пистолета она говорила то, что говорила. Потому что у нее муж в тюрьме, у нее двое детей. Насколько мне известно, ее мужа постоянно держат в карцере, постоянно бьют, хлоркой там каждый день ... Говорят, что его здоровье пошатнулось. Но мы в это не верим ", - сказала она.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+46
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 7873
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13.08.2020 20:33 Ответить
+33
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6060
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13.08.2020 20:47 Ответить
+22
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 8661
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13.08.2020 20:32 Ответить
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Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 8661
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13.08.2020 20:32 Ответить
ооо...а вот и объяснение ее выступления...
(и не надо держать пистолет у ее виска... можно просто показать видео пыток любимого мужа)
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13.08.2020 20:32 Ответить
Что Тихановской мешает сказать об этом в Литве?
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13.08.2020 20:40 Ответить
То, что муж остается в руках таракана?
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13.08.2020 20:48 Ответить
страх за жизнь мужа...
Вы думаете ее не предупредили - читать только текст, без эмоций...и даже не... моргать?
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13.08.2020 20:49 Ответить
А доверенное лицо за безопасность своих близких разве не боится, если открыто об этом говорит?
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13.08.2020 20:55 Ответить
Я бы больше доверял его адвокатам, тем более, что мужа Тихановской задержали несколько недель назад! Подогревать к этому интерес может кому-то и надо, но вбрасывать слухи, чтобы просто поговорить может иметь обратный эффет
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13.08.2020 21:12 Ответить
Адвокат может оказаться таким же тюремщиком для нее, как и начальник его охраны для Януковича в свое
время. Шаг вправо, шаг влево.
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13.08.2020 21:54 Ответить
У умерщвленного КГБ в ГУЛАГе Стуса был именно такой "адвокат" - небезизвестный Кум ***** некий В.Медведчук.
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14.08.2020 08:23 Ответить
мало б'ють того *************
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13.08.2020 21:05 Ответить
Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк - Цензор.НЕТ 7873
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13.08.2020 20:33 Ответить
Не дайте Галигіну балотуватися в президенти, бо замість мінських переговорів буде камеді-клаб.
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13.08.2020 20:51 Ответить
Из карцера прямая трансляция?
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13.08.2020 20:33 Ответить
По ходу Аль Капоне со своими выборами 100 лет назад нервно курит в сторонке! 21-й век, ****🤪
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13.08.2020 20:34 Ответить
Почему то от молодого квартала 95 воняет старым Кучмизмом
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13.08.2020 20:36 Ответить
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 1937
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13.08.2020 20:56 Ответить
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6909
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13.08.2020 21:58 Ответить
Видео камера в карцере? Лжецы более высокой квалификации рвутся к корыту!
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13.08.2020 20:37 Ответить
*********, лугандонський, а відеокамера в туалеті Тимошенко в Качановській тюрьмі, як?
Дрочив?
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13.08.2020 20:41 Ответить
Зиленскай уже делал официальное заявление по выборам в Белоруси ? Или он как обычно " в домике "
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13.08.2020 20:38 Ответить
Телеканал БелСат показывет прямой эфир на весь МИР...события в Белоруси на первых полосах Мировой прессы...
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13.08.2020 20:38 Ответить
Валшебний порошок від зєлєнського нюхнув?
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13.08.2020 20:43 Ответить
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 6060
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13.08.2020 20:47 Ответить
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 1139
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13.08.2020 20:41 Ответить
Крысы Кремлевские,ваше вемя истекает....
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13.08.2020 20:41 Ответить
Лютый зверь правит Беларусью.Прольёт море крови ради единоличной власти.Камарилья людоедов-Путлер,Донецкий Хряк и Саша 3%
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13.08.2020 20:41 Ответить
вангуешь?
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13.08.2020 22:33 Ответить
Белорусь сегодня для РАБссии убийца....
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13.08.2020 20:43 Ответить
Вата избивает вату, прикольно
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13.08.2020 20:43 Ответить
Президент УкраиныЧоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 9278Ну а ********** предложило подождать решение цвк БССР
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13.08.2020 20:45 Ответить
Как всегда он забыл, кем является в настоящее время, всего то экс-.
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13.08.2020 20:52 Ответить
Если точнее, просто барыга!
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13.08.2020 21:21 Ответить
«13.08.20 20:29 Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк
https://images.cnscdn.com/images/a/7/8/a/a78acffae9da188d19433fb1a7deb92c/original.jpgДоверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Зинаида Михнюк заявила, что Сергея Тихановского держат в карцере и избивают.»

Можна розуміти лахтинських, вони розказують нам про бої нанайських хлопчиків: браццких гібрідних диктаторів Мудіщєва і *****.
Але, що в головах українських журно- аналітиків?
Чи: «Рублі нє пахнут»?
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13.08.2020 20:46 Ответить
Мэр белорусского города Жодино вышел к народу...пока мирно..но могут порвать... сотня молодых людей в Жодино арестована и содержится в камерах..
телеканал БелСат прямо сейчас прямой эфир
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13.08.2020 20:46 Ответить
Начали выпускать из жодинского изолятора людей пачками . Везут назад в Минск .

..
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13.08.2020 21:00 Ответить
Смысл бить Тихановского,если он для Луки угрозы не представлял...Да и сама фигура Тихановского-такое же пустое,как и его жена.В добавок лично я не нашел на Ютубе ни одного упоминания о Лукашенко до 2019года...Муть какая-то...
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13.08.2020 20:46 Ответить
Именно Тихановский раскачал ситуацию в Беларуси. И именно его власть убрала первым, как наиболее опасного соперника. Не убери его, и вся Беларусь голосовала бы за него, как проголосовала за его жену.
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13.08.2020 23:09 Ответить
садить, бить, угрожать близким - родиной-матерью дыхнуло....
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14.08.2020 06:54 Ответить
Сам мусор, или такой наивный, что не знаешь, что каждый второй мусор садист и насильник, а в ОМОНе (беркуте) 100% таких откормленных уродов.
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14.08.2020 08:29 Ответить
Если б не представлял угрозы, не запихнул бы в каталажку накануне выборов
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14.08.2020 10:31 Ответить
Сябры, как вам руцкий мир? нравится?!
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13.08.2020 20:49 Ответить
Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 4293
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13.08.2020 20:50 Ответить
И что, они вышли за переименование улицы?
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13.08.2020 20:58 Ответить
правильно делают что бьют..
не останавливайтесь...

Лідер білоруського протестного руху Сергій Тихановський незаконно відвідував Крим

Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 7731

Чоловіка Тіхановської тримають у карцері й постійно б'ють, - її довірена особа Міхнюк - Цензор.НЕТ 3872
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13.08.2020 20:52 Ответить
ху є ху?
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13.08.2020 22:32 Ответить
его бьют а он плачет?
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13.08.2020 20:55 Ответить
Держись Сергей . Скоро тебя выпустят на свободу . Народ восстал . Я надеюсь ты запомнил имена твоих палачей .

..
..
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13.08.2020 20:59 Ответить
Какой пафос!
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13.08.2020 21:59 Ответить
а накуя ватніку свабода?
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13.08.2020 22:56 Ответить
Яка різниця між Тіхановською і опудалом. Лукашенко останній король Європи, а ця опозиція, яка приперлась з фашиської Москви, що думала, там їм владу як булку подарують ?
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13.08.2020 21:02 Ответить
пусть по сильнее бьют, Крым у него российкий видишь ли
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13.08.2020 21:07 Ответить
план кремля провалився?
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13.08.2020 21:12 Ответить
Ні, цей "план" якраз у карцері проходить перевірку на життєздатність ☹️
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13.08.2020 22:06 Ответить
а раптом пробудеться ген і почнуть партизанити
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13.08.2020 22:31 Ответить
Получается, Лукашенко второй после Гитлера, кто напал на Белоруссию !!
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13.08.2020 21:27 Ответить
Это ему за Крымнаш.
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13.08.2020 21:36 Ответить
я смотрю эта парочка та еще, баба эта тухлозадая, которая почувствовав ответственность вспомнила что ей ничего такого не надо и она собирается своих детей воспитывать в приоритете, а то что чьих то детей мусора калечат на улице за те ценности, которые она своим желает то ничо так... А муж её встратый, любитель руцкава мира, надеюсь таки где то оп*здюливаеться ежедневно его же руцким миром, и че-то там они ему еще хлоркой делают
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13.08.2020 22:00 Ответить
так бьіло задумано...
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13.08.2020 22:34 Ответить
А если я про твою мамашку скажу " баба эта тухлозадая", ты не обидишься?
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14.08.2020 08:31 Ответить
АХМЕД БЕН БЕЛЛА - АРЕСТОВАН! ВАГНЕР - АРЕСТОВАН! ТИХАНОВСКИЙ - АРЕСТОВАН! РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗНАДЁЖНА! СТРОЙТЕ НОВЫЙ АЛЖИР ВМЕСТЕ С НАМИ!
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13.08.2020 22:57 Ответить
Помню такого. После обретения независимости Алжира первый его президент. Но недолго ему пришлось им быть - был быстро прибран в результате путча исламистскими элементами.
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14.08.2020 08:34 Ответить
 
 