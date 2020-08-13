Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", - сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал президент.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

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Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей. В конце июня Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.