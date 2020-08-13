Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский
Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе президента, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", - сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.
"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал президент.
По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.
Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей. В конце июня Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.
Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.
Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
я просто почитал чет - вроде в Ютубе шо типо президент вісрал... я просто забіл шо смотреле то. на Ютубе то.
ой б..... кринжовое слово намекается. ну реально то.... та бо єто пи...(не, не число)
Не все квартиры с ремонтом идут.
або якщо заявили про новобудови...то там може бути...що нічого нема, крім стелі і стін
а як там з відшкодуванням та допомогою для постраждалих від великої води ?
бо там позмивало все, що було в людей (від домівок до мостів і доріг... від авто і речей до худоби, врожаю і запасів )
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
И из воздуха они нарисоваться бесплатно не могут - кто-то, какая-то сторона, должна заплатить за квадрато-метры, если пострадавшим эти квартиры достанутся бесплатно.
Вопрос, кто заплатил или заплатит?
НУ ЛОХИ ОНИ И В АФРИКЕ ЛОХИ!
Я лично очень сомневаюсь что именно все и что они получили адекватные квартиры!! Запросто могут получить квартиру в недостроеном доме! типа получили но дом не достроен и когда будт достроен хрен кто знает!! или получили квартиру в не подключенном доме у нас такое запросто!!!
ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ДАВАЙТЕ ВЕРТЕ ТОМУ ЧТО ВАМ РАСКАЗЫВАЕТ КЛОУН!!