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Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", - сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

"Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили, наконец, новые квартиры в новых домах", - сказал президент.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Также читайте: Киевсовет выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей. В конце июня Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. 

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Также на Цензор.НЕТ: Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома. ВИДЕО

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 

взрыв (6825) жилье (911) Зеленский Владимир (21090) Киев (25795)


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Топ комментарии
+10
А ти яким боком до цього? Стрічки перерізав?
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13.08.2020 20:37 Ответить
+8
Пока сами пострадавшие не подтвердят - ХРЕН поверю!
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
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13.08.2020 20:50 Ответить
+5
А хто платив за квартири?
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13.08.2020 20:44 Ответить
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13.08.2020 20:36 Ответить
Сразу видно, что зебили не читали Золотой теленок.
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13.08.2020 20:37 Ответить
А ти яким боком до цього? Стрічки перерізав?
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13.08.2020 20:37 Ответить
СПЕЦОПЕРЦИЯ КАПИТУЛЯЦИЯ. 3.5 путина против 0.5 украины.
Пут скрытно вместе с тараном и ермаком провели спецоперацию по уводу добробатов с передовой, отвели оружие, создали дефицит боеприпасов. Сделали с зеленским насильную капитулаяцию под видом примирения. Все консервы завизжали "лишьбынебыловойны" по всему зомбоящику и подконтрольных путину и фсб зми. Теперь они работают по подготовке к тотальной капитуляции украины в НОРМАНСКОМ ФОРМАТЕ.
Где будут
1. Путин со всем чекистким игом.
2. Меркель = путин
3. Макрон = путин
4. Зеленский с путин предателями.
Готовят почву обмана с представителями и стряпают подготовку всем лживых документов, нагибают в ес всех кто не нагибается. У пута на войны деньги окончились, нужно срочно всех капитулировать обманами и работой чекистов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ. Пут и чекисты ганяют зебыла по 100км по фронту, информавесы разные(взрыв, каталки зебила по фронту) используют и тд. для отвода глаз.

Готовимся к "КАПИТУЛЯЦИИ" Зеленского, где до 24 числа в украине должен быть временным президентом разумков с новыми перевыборами пети порошенка. Чекистов в ап стало СЛИШКОМ МНОГО - ермак, татаров о. смотрящий за аваковым и ермаком и зе от козака, таран а. минобороны.

Зебил в интересах украины ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ.
1. Уволить фсб-агентуру ермака, смотрящего от фсб-портнова татарова за ап, мвд и тупой венедиктовой.
2. Уничтожить экономического диверсанта ярославского и выслать его с украины.Пут решил что ему везет с ним.Он и давит по его направлению.
3. УБрать ТАРАН - агента фсб с должности минобороны, а поставить проукраинского на 100%.Хомчак 3 дня был у кацапов, что оно там подписало неизвестно, но его после этого поставили на всу.И теперь оно мукает что кацапы скажут. Тоже убрать.
4. Уруский как с высокими агентурными рисками, который проходил стажировку диверсанта в кацап прикрытии компании- с не имеет права подходить на 100 км к ракетной промышленности - лучу. Пусть докажет и сделает новые танки оплот и патронное производство.
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13.08.2020 21:58 Ответить
А пострадавшим от взрывов складов с боеприпасами будут выплаты?
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13.08.2020 20:38 Ответить
ну добре,
я просто почитал чет - вроде в Ютубе шо типо президент вісрал... я просто забіл шо смотреле то. на Ютубе то.
ой б..... кринжовое слово намекается. ну реально то.... та бо єто пи...(не, не число)
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13.08.2020 20:39 Ответить
скорее всего квартиры не в Киеве))))
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13.08.2020 20:40 Ответить
в крыжопле
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13.08.2020 21:16 Ответить
на днях педалик будет в Дарницком районе в детском саду ленточку перерезать. вот и увидим сможет зеленая щмаркля его опередить сама или пошлет звезду Рава-Русской....
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13.08.2020 20:40 Ответить
А хто платив за квартири?
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13.08.2020 20:44 Ответить
Навіщо у нових квартирах робити ремонт?
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13.08.2020 20:45 Ответить
Ну если есть желание жить в бетонной коробке, можно не делать.
Не все квартиры с ремонтом идут.
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13.08.2020 20:46 Ответить
може косметичний?
або якщо заявили про новобудови...то там може бути...що нічого нема, крім стелі і стін
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13.08.2020 20:47 Ответить
Я знаю що напевно так і є з тими квартирами. Але для багатьох робити самим ремонт скрутно. Ім ще меблі купляти, техніку. А так виходить - ми вам дали коробку а далі ви самі. Нехай тепер інші вам допомагають. Знову все скрізь сраку.
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13.08.2020 21:18 Ответить
Нові квартири найчастіше здаються як пуста бетонна коробка. З мінімальною розводкою електрики, з мінімальною сантехнікою, або взагалі без неї.
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13.08.2020 20:52 Ответить
Але якщо людині без даху над головою але з руками подарувати навіть таку квартиру то він буде швидше за все щасливий... не знаходите? Чи без ложки дьогтю нецікаво?
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13.08.2020 21:26 Ответить
Звісно, що буде щаслива. Де я казав інакше?
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13.08.2020 23:29 Ответить
дуже добре...вже дах мають над головою...
а як там з відшкодуванням та допомогою для постраждалих від великої води ?
бо там позмивало все, що було в людей (від домівок до мостів і доріг... від авто і речей до худоби, врожаю і запасів )
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13.08.2020 20:46 Ответить
Ой, что-то у меня с памятью стало, напомните, пожалуйста, кто это говорил - что не будет дешёвого пиара с перерезанием ленточек и выполнением того, что итак должно быть сделано? Зелебобики, не помните такого, может это праклятый парашенка гаварил?
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13.08.2020 20:50 Ответить
Пока сами пострадавшие не подтвердят - ХРЕН поверю!
Бубочка давно доказал, что ему наврать, что высморкаться.
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13.08.2020 20:50 Ответить
Блазень роздавав сертифікати на квартири, а нещодавно була інформація що будинки ще не здані...
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13.08.2020 20:57 Ответить
пруфы где
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13.08.2020 21:15 Ответить
Квартиры в Киеве нонче не очень дешевы.
И из воздуха они нарисоваться бесплатно не могут - кто-то, какая-то сторона, должна заплатить за квадрато-метры, если пострадавшим эти квартиры достанутся бесплатно.
Вопрос, кто заплатил или заплатит?
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13.08.2020 21:23 Ответить
Правда очі ріже? Без прізвища Порошенко такі новини нецікаві?
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13.08.2020 21:24 Ответить
ЛОХИ ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ БРЕХУНУ!!
НУ ЛОХИ ОНИ И В АФРИКЕ ЛОХИ!

Я лично очень сомневаюсь что именно все и что они получили адекватные квартиры!! Запросто могут получить квартиру в недостроеном доме! типа получили но дом не достроен и когда будт достроен хрен кто знает!! или получили квартиру в не подключенном доме у нас такое запросто!!!

ТАК ЧТО ДА ЛОХИ ДАВАЙТЕ ВЕРТЕ ТОМУ ЧТО ВАМ РАСКАЗЫВАЕТ КЛОУН!!
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13.08.2020 21:47 Ответить
вы фсё врётиии, зрадаааа, ыыыыы.
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14.08.2020 05:46 Ответить
Первыми переселились виновники события, а остальные подождут.
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14.08.2020 08:27 Ответить
А за чей щот, собственно, банкет?
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14.08.2020 08:54 Ответить
 
 