Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков
В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро "Пушкинская", где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.
Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", акции проходят мирно, много людей с цветами, шарами, плакатами "Нет насилию". Автолюбители поддерживают участников сигналами.
На акции выходят и жители областных и районных городов.
Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.
Как сообщалось, жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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13.08.2020 21:00
Свой народ избивать нельзя за то, что они просто хорошие люди и хотят защитить свои выборы.
Лукашенко дискредитировался себя по полной. Бацка был, как оказалось, липовым, фальшивым потворой.
Да! И путлеру приготовиться !
Это вы называете ненормальными почуттями?
Или о чем вы хотите меня спросить? Для других чувств у меня есть муж и дети.
когда ваш величайший в мире вислюк хотел "посадить Порошенко" - в поддержку нашего Пороха вышло 10-15 000 народу.
А сколько вышло в поддержку вислюка?
А?
не удивительно, что вислюк жидко обделался...
Це повинна робити опозиція..
Але..це не повинно бвти проплачено..Інакше ідейні прихильгики з часом розчаруються..
ПОРОШЕНКО НЕ ВИНЯТОК
Суёшь нос в каждую статью и гадишь.
Был бы умнее- писал бы умное. А так как тупище- тупое и пишешь. Кому нафиг твое мнение здесь нужно, писатель? Горсточка дебилов цензооовских отвечают друг другу и лайкают друг друга..и спамят всех подряд кто имеет другое мнение.
Вы же тролли, выделяетесь очень жирно из тех кто читает и иногда коментирует. Как вас модератор терпит?
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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Stugna UA
@StugnaU
Что то в лесу здохло. Надеюсь, что Лукашенко.
але сьогодні почалили мінські омонівці бити Яндекс таксі(*суто кгб-шна фірма,що зливає інфу про переміщення людей,хх ьелефони,а значить і особисті дані на сервери в Москві)
і навіть важко сказати,за кого ти у цьому випадку..