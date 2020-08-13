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Новости Революция в Беларуси
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Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков

Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков

В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро "Пушкинская", где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.

Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", акции проходят мирно, много людей с цветами, шарами, плакатами "Нет насилию". Автолюбители поддерживают участников сигналами.

На акции выходят и жители областных и районных городов.

Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.

Как сообщалось, жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+28
Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков - Цензор.НЕТ 7081
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13.08.2020 20:47 Ответить
+18
Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 5738
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13.08.2020 20:52 Ответить
+16
Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков - Цензор.НЕТ 8728
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13.08.2020 20:51 Ответить
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13.08.2020 21:00
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13.08.2020 21:32 Ответить
Так він цим постом стебеться над рашкою в мому розумінні, можливо він вкладає інший сенс, але для мене це насміхання над москалями.
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13.08.2020 21:35 Ответить
Можна вскочити у лайно, навіть лайкаючи нейтральний коментар цього сепара.
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13.08.2020 21:37 Ответить
щось ті акції нагадують мені московські з білими шарами
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13.08.2020 21:13 Ответить
Поки протести нічого не змінили, але все рівно будуть нові вибори.
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13.08.2020 21:14 Ответить
чтобы сябры победили луку забастовки должны быть длительными и масштабными... как когда-то у польской "Солидарности"
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13.08.2020 21:15 Ответить
Скоро судьба режима Лукашенко будет окончательно решена. Собственно понятно, что режим Лукашенко доживает последние дни.

Свой народ избивать нельзя за то, что они просто хорошие люди и хотят защитить свои выборы.

Лукашенко дискредитировался себя по полной. Бацка был, как оказалось, липовым, фальшивым потворой.
Да! И путлеру приготовиться !
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13.08.2020 21:17 Ответить
У тебе колись бувають нормальні почуття?
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13.08.2020 21:21 Ответить
к убийце?
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13.08.2020 21:26 Ответить
Вона знає про що я запитав.
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13.08.2020 21:27 Ответить
это любовь?
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13.08.2020 21:28 Ответить
Запитання не до вас.
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13.08.2020 21:29 Ответить
смотри, а то жена узнает...
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13.08.2020 21:36 Ответить
Запий кращу свою колегу по зебільному цеху для чого вона раніше мені подібне писала.
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13.08.2020 21:39 Ответить
Запитай...
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13.08.2020 21:39 Ответить
Вы находитесь на политическом форуме, где люди , небезразличные к судьбе тех, кого сейчас просто уничтожают в Беларуси, обсуждают эти события.

Это вы называете ненормальными почуттями?

Или о чем вы хотите меня спросить? Для других чувств у меня есть муж и дети.
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13.08.2020 21:27 Ответить
Те, що ви мене запитували! Забули? Тоді у мене прохання до вас: більше не звертайтеся до мене з подібними запитаннями. Згода?
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13.08.2020 21:29 Ответить
Не перекручивайте, речь шла о киевлянах, где вы утверждали то, что 'киевляне не любят зебилов', тогда я вас спросила, любите ли вы кого-то кроме порошенко, имея ввиду киевлян, одесситов, харьковчан и тд. Личная ваша жизнь меня вообще не интересует.
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13.08.2020 21:55 Ответить
Не обращайте внимание на больного человека. Он на всех кидается от суки. В Киеве команда ЗЕ больше чем порохоботов.
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13.08.2020 21:59 Ответить


когда ваш величайший в мире вислюк хотел "посадить Порошенко" - в поддержку нашего Пороха вышло 10-15 000 народу.
А сколько вышло в поддержку вислюка?

А?
не удивительно, что вислюк жидко обделался...
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13.08.2020 22:37 Ответить
у віслюка така карма - обсиратися... у зебілів так само, а потім цим лайном кидатися в інших!
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13.08.2020 22:42 Ответить
ніяка Влада(за винятком голімих популістів) не має потреби щось доводити на вулицях..
Це повинна робити опозиція..

Але..це не повинно бвти проплачено..Інакше ідейні прихильгики з часом розчаруються..
ПОРОШЕНКО НЕ ВИНЯТОК
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13.08.2020 22:56 Ответить
И ты чучело цензоровскре не лезь со своими пупыми вопросами к людям.
Суёшь нос в каждую статью и гадишь.
Был бы умнее- писал бы умное. А так как тупище- тупое и пишешь. Кому нафиг твое мнение здесь нужно, писатель? Горсточка дебилов цензооовских отвечают друг другу и лайкают друг друга..и спамят всех подряд кто имеет другое мнение.
Вы же тролли, выделяетесь очень жирно из тех кто читает и иногда коментирует. Как вас модератор терпит?
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13.08.2020 22:02 Ответить
он хронический дурак от рождения. Не поймет.
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13.08.2020 22:05 Ответить
зебилы самоудовлетворяются...
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13.08.2020 22:34 Ответить
вот с кацапосрачей..мне интересен заголовок статьи показался.Российский военкор Семен Пегов, арестованный в Минске: В Белоруссии ощущение, что все против нас
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13.08.2020 21:26 Ответить
За него там эта лахудра Зейналова вступилась даже, а уж та первостатейная пропагандонка. А значит...
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13.08.2020 21:50 Ответить
Побузили и будя. Ждите, сябры, через 5 лет будут новые выборы. Может в следующий раз получится.
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13.08.2020 21:27 Ответить
ложись спать спокойно.
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13.08.2020 21:51 Ответить
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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14.08.2020 04:49 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU




Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 8880
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13.08.2020 21:56 Ответить
але по дорозі не забудьте відпи..дити бариг-виробників шоколаду !!
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13.08.2020 21:59 Ответить
100%
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13.08.2020 22:44 Ответить
Сегодня https://news.rambler.ru/cis/44658981-polkovnik-kgb-lssr-v-otstavke-lukashenko-ne-ozhidal-takogo-stsenariya/?utm_campaign=rcm476434aa&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=news.rambler.ru Рамблер начал правильно писать соседнюю страну Беларусь вместо Белоруссии!
Что то в лесу здохло. Надеюсь, что Лукашенко.
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13.08.2020 22:35 Ответить
раніше їм було насрати..
але сьогодні почалили мінські омонівці бити Яндекс таксі(*суто кгб-шна фірма,що зливає інфу про переміщення людей,хх ьелефони,а значить і особисті дані на сервери в Москві)

і навіть важко сказати,за кого ти у цьому випадку..
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13.08.2020 23:00 Ответить
Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 4352
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13.08.2020 23:06 Ответить
Появился интернет включайте рулетку узнаете много интересного. Акцент северо-кавказкий и тд. Их там есть 100%
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13.08.2020 23:15 Ответить
"обходится без насилия со стороны силовиков"... Так два самолёта из рашки прилетали, забрали своих омоновцев из Беларуси - вот и прекратились "насилия со стороны силовиков". "Герои омона" полетели домой "наводить порядок" у себя в эрефии...
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14.08.2020 05:06 Ответить
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