Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков

В Минске и белорусских городах вечером в четверг продолжаются акции протеста, начавшиеся утром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Акции рассредоточены по всей столице. Люди собираются в районе станции метро "Пушкинская", где двумя днями ранее погиб демонстрант; в микрорайонах Серебрянка, где проходили жесткие стычки с ОМОНОм; Уручье, на Немиге, Востоке и других локациях.

Так, например, возле медуниверситета в Минске на акцию солидарности вышли более 300 медиков, около ДК Железнодорожников собрались работники железной дороги и местные жители. В спальных районах города также проходят небольшие акции местных жителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", акции проходят мирно, много людей с цветами, шарами, плакатами "Нет насилию". Автолюбители поддерживают участников сигналами.

На акции выходят и жители областных и районных городов.

Пока о разгонах и задержаниях не сообщается. В предыдущие дни акции пресекались правоохранительными органами.

Как сообщалось, жители Минска по всему городу еще с утра начали выстраиваться в цепочки солидарности.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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