Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство
Погибшим во время разгона митинга в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщает "Радыё Свабода".
По словам супруги погибшего, 10 августа они с мужем около 20.00 вернулись с прогулки с дочерью. Ее супруг был очень возмущен тем, что людей задерживают и расстреливают. Он узнал, что люди собираются на митинг, и сказал ей, что пойдет в свою квартиру в том районе. По ее словам, мужчина не взял с собой ничего, кроме телефона.
Примерно в 22.30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.
Женщина не верит в официальную версию министерства внутренних дел страны, согласно которой ее муж скончался из-за взрыва неустановленного устройства.
13 августа семья мужчины обратились в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, что означает, что его все же идентифицировали.
Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Если будет нужно , то Лукашенко скажет шо это был террорист с атомной бомбой на кармане . Дна нет .
Но, похоже, что уже не скажет. Вроде бы с сердцем у усатого начались проблемы. У него оказывается есть сердце. Если выживет - судить и расстрелять. В Беларуси не отменяли СК.
Цитата: "По последним данным карательные части Лукашенко и спецбанды из России начали использовать боевое оружие против демонстрантов, стреляя на поражение. Уже есть жертвы."
сколько уже убитых с огнестрелом? я знаю о 0.
..
Или на худой конец Трампа?