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Новости Революция в Беларуси
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Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство

Погибшим во время разгона митинга в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщает "Радыё Свабода".

По словам супруги погибшего, 10 августа они с мужем около 20.00 вернулись с прогулки с дочерью. Ее супруг был очень возмущен тем, что людей задерживают и расстреливают. Он узнал, что люди собираются на митинг, и сказал ей, что пойдет в свою квартиру в том районе. По ее словам, мужчина не взял с собой ничего, кроме телефона.

Примерно в 22.30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.

Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство 01


Женщина не верит в официальную версию министерства внутренних дел страны, согласно которой ее муж скончался из-за взрыва неустановленного устройства.

13 августа семья мужчины обратились в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, что означает, что его все же идентифицировали.

Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Лукашенко Александр (3625) смерть (9261) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
Семья не верит, что у него было взрывное устройство

Если будет нужно , то Лукашенко скажет шо это был террорист с атомной бомбой на кармане . Дна нет .
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13.08.2020 21:17 Ответить
+4
Безработный террорист!
Но, похоже, что уже не скажет. Вроде бы с сердцем у усатого начались проблемы. У него оказывается есть сердце. Если выживет - судить и расстрелять. В Беларуси не отменяли СК.
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13.08.2020 21:28 Ответить
+1
вывсеврети - онжыдеть?
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13.08.2020 21:14 Ответить
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вывсеврети - онжыдеть?
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13.08.2020 21:14 Ответить
Семья не верит, что у него было взрывное устройство

Если будет нужно , то Лукашенко скажет шо это был террорист с атомной бомбой на кармане . Дна нет .
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13.08.2020 21:17 Ответить
Безработный террорист!
Но, похоже, что уже не скажет. Вроде бы с сердцем у усатого начались проблемы. У него оказывается есть сердце. Если выживет - судить и расстрелять. В Беларуси не отменяли СК.
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13.08.2020 21:28 Ответить
Цитата : "Россия прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля."

Цитата: "По последним данным карательные части Лукашенко и спецбанды из России начали использовать боевое оружие против демонстрантов, стреляя на поражение. Уже есть жертвы."
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13.08.2020 21:27 Ответить
"По последним данным карательные части Лукашенко и спецбанды из России начали использовать боевое оружие против демонстрантов, стреляя на поражение. Уже есть жертвы."
сколько уже убитых с огнестрелом? я знаю о 0.
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13.08.2020 21:45 Ответить
Откуда знаете? Вы находитесь в Минске?
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13.08.2020 21:54 Ответить
В Минске ОМОН перестал хватать людей . МВД убрали все подразделения с улиц . Из тюрем начали выпускать арестованных .

..
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13.08.2020 22:08 Ответить
Визитку Яроша уже нашли?
Или на худой конец Трампа?
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13.08.2020 21:47 Ответить
Хуже! Нуланда с печеньками !!
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13.08.2020 22:05 Ответить
Really? Это - конец!
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14.08.2020 09:14 Ответить
В Украине сработало!
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14.08.2020 09:48 Ответить
Герої не вмирають
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13.08.2020 21:47 Ответить
 
 