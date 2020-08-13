Погибшим во время протестов 10 августа в Минске оказался 34-летний Александр Тарайковский. Семья не верит, что у него было взрывное устройство

Погибшим во время разгона митинга в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 августа сообщает "Радыё Свабода".



По словам супруги погибшего, 10 августа они с мужем около 20.00 вернулись с прогулки с дочерью. Ее супруг был очень возмущен тем, что людей задерживают и расстреливают. Он узнал, что люди собираются на митинг, и сказал ей, что пойдет в свою квартиру в том районе. По ее словам, мужчина не взял с собой ничего, кроме телефона.



Примерно в 22.30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.







Женщина не верит в официальную версию министерства внутренних дел страны, согласно которой ее муж скончался из-за взрыва неустановленного устройства.



13 августа семья мужчины обратились в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, что означает, что его все же идентифицировали.



Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Минска целый день несут цветы к месту гибели протестующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО