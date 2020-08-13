Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно

Жительница Великой Новоселки Донецкой области была членом "избирательной комиссии" на "референдуме" о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в мае 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае 2014 жительница пгт. Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами активно участвовала в организации и проведении в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии"", - сказано в сообщении.

Подсудимую признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также на Цензор.НЕТ: На Луганщине задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании "ЛНР", - СБУ