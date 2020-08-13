Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно
Жительница Великой Новоселки Донецкой области была членом "избирательной комиссии" на "референдуме" о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в мае 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"В мае 2014 жительница пгт. Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами активно участвовала в организации и проведении в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии"", - сказано в сообщении.
Подсудимую признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
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просто обязать объехать 12 тысяч могилок...
хотя...
какая разница
Правильно ?
Оно ж завтра Скабееву встретит и с радостью с ней селфи сделает
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...