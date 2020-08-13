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Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно

Женщину, помогавшую проводить в 2014 году

Жительница Великой Новоселки Донецкой области была членом "избирательной комиссии" на "референдуме" о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в мае 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае 2014 жительница пгт. Великая Новоселка по предварительному сговору с другими лицами активно участвовала в организации и проведении в помещении Великоновоселковского районного культурно-оздоровительного комплекса незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве члена "участковой избирательной комиссии"", - сказано в сообщении.

Подсудимую признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также на Цензор.НЕТ: На Луганщине задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании "ЛНР", - СБУ

Автор: 

приговор (1248) сепаратизм (11311) суд (25157) Донецкая область (10139)


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Топ комментарии
+17
Странно - война в Украине реально, а сепарке срок условно... Лучше наоборот.
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13.08.2020 21:51 Ответить
+15
А Антоненка ще тримають... Зевлада лояльна до сепарів?
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13.08.2020 21:53 Ответить
+12
Десь в Україні...Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 9074
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13.08.2020 21:54 Ответить
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Ковид её семье в спину.
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13.08.2020 21:50 Ответить
зачем же так безболезненно ?

просто обязать объехать 12 тысяч могилок...

хотя...

какая разница
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13.08.2020 22:05 Ответить
2014р від партії «Солідарність жінок України» за №3 балотувалась відома медведчуківська хвойда ВітаШиловаЖенщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 2005Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 7403Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 8111
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13.08.2020 21:50 Ответить
помню её, та ещё гадина.
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13.08.2020 21:55 Ответить
имеет право
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13.08.2020 22:06 Ответить
Слишком много прав у некоторых стало, и слишком мало обязанностей.
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13.08.2020 22:10 Ответить
Сталина на них нет !

Правильно ?
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13.08.2020 22:11 Ответить
Кровавого йоськи и в живых то давно нет, а ты его ещё и ночи упомянул. Любитель политической некромантии?
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13.08.2020 22:28 Ответить
Эээ, зачем сралина, тора гой? Просто паспорт негражданина ей, оставить все права, кроме права решать судьбу чужой для неё страны.
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13.08.2020 23:10 Ответить
Странно - война в Украине реально, а сепарке срок условно... Лучше наоборот.
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13.08.2020 21:51 Ответить
Нехай хоч так. Вона не стреляла ж
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13.08.2020 21:52 Ответить
Если б стреляла, вообще "при попытке к бегству". А так - реальный срок, ибо нефиг.
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13.08.2020 21:54 Ответить
Її дії призвели до виникнення війни та вбивств.
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13.08.2020 21:55 Ответить
зачем ты дебилам открываешь страшную тайну про то, что стреляют не те, кто провоцирует на стреляние ?

Оно ж завтра Скабееву встретит и с радостью с ней селфи сделает
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13.08.2020 22:09 Ответить
А Антоненка ще тримають... Зевлада лояльна до сепарів?
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13.08.2020 21:53 Ответить
Почему лояльна? Как она может быть лояльной сама к себе?
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13.08.2020 21:56 Ответить
Тому, що вони себе іноді позиціонують як українці. Тут одна така Таня Київстар є з такими поглядами.
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13.08.2020 22:05 Ответить
думаю да.. ця влада більше боіться украінців і іі мови аніж сепаратичтів...
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13.08.2020 21:59 Ответить
Десь в Україні...Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 9074
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13.08.2020 21:54 Ответить
Взагалі то це в Білорусії....
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13.08.2020 22:16 Ответить
мне и в Украине нравится
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13.08.2020 22:24 Ответить
Ну это правильно, только как то однобоко. А штепа почему не с ней в компании?
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13.08.2020 21:55 Ответить
Той кат був справжній термінатор.
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
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13.08.2020 21:56 Ответить
Значит за развал страны сейчас дают условно? Так кто же будет боятся таких законов?
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13.08.2020 21:57 Ответить
Когда они будут у власти,а они будут,условный срок они заменят реальным.
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13.08.2020 21:59 Ответить
А референдум умовний був?
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13.08.2020 21:59 Ответить
Вообще-то да. Никакого референдума не было. Был спектакль для оправдания агрессии РФ и привлечения дешевого пушечного мяса.
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13.08.2020 22:27 Ответить
Добре, що хоч медаль не дали
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13.08.2020 22:01 Ответить
Отсутствие справедливого наказания что при Порошенко что при Зеленском. Сраные гуманисты. Это результат того что от войны и власти Яныка никто из них или их родственников не погиб и материально не пострадал.
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13.08.2020 22:02 Ответить
Вы в этой линейке гуманистов пропустили Ющенка- отца всепрощельника, может Вы тогда очень юным были. В ноябре 2004 г. в Северодонецке состоялся т.н. Всеукраинский съезд депутатов всех уровней. На нем были покойный кушнарев, боря колесников, ефремов, близнюк.Так вот на этом съезде боря колесников презентовал "создание нового украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики», - заявлял тогда Борис Колесников.Идеологи создания «ЮВУАР» замахнулись на 10 регионов. Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Автономную Республику Крым и город Севастополь. «Столицей автономии» планировали сделать Харьков. Кстати, одним из наиболее активных политиков на съезде был именно руководитель Харьковщины, ныне покойный Евгений Кушнарев. Он в открытую заявлял, что готов к радикальным действиям и даже намекал, что в этом может помочь Россия.Не обошлось тогда без Кремля. На съезд приехал действующий на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков. В своем выступлении он четко дал понять, кого поддерживает Россия."После победы Ющенка никто (!) не был наказан за этот шабаш.Закинь Ющенко всю эту свору по тюрьмам не было бы ни януковича, ни пролитой крови, ни войны на Донбассе
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14.08.2020 10:34 Ответить
Нормально, їх через одного треба до суду тягти.
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13.08.2020 22:08 Ответить
Посягательство на территориальную целостность и конституционный строй, в рашке бы села на пожизненное, а у нас можно.
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13.08.2020 22:08 Ответить
А вона хіба умовно проводила референдум? І гинуть на Донбасі теж умовно?
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13.08.2020 22:10 Ответить
наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год - а где тут в тексте условно? Кто пишет название статьи?
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13.08.2020 22:16 Ответить
Умовно позбавили волі , тобто не насправді . Адже вороги держави нині мають більше прав , ніж громадяни ...
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13.08.2020 23:51 Ответить
Краще б позбавили громадянства України, зрадивши один раз, зрадить і вдруге. Буде голосувати за ОПЗЖ, ще членом виборчої комісії знову буде.
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14.08.2020 08:18 Ответить
Как говорится- "Велика перемога", ну и похолодание на улице.
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13.08.2020 22:18 Ответить
Та все норм хохлы . Еще с годик дома посидите и на Майдан не выходите, так шмаркля с ермаком вам и штепу с ефремовым вернет,Сидите в окопах и у зомбящика пока вас понемногу наживляют.
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13.08.2020 22:31 Ответить
Условно, - это фигня, надо дать реальный срок, это вот блин ваша гуманность помогает творить такие чудеса, в пользу сепаратистов.
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13.08.2020 22:31 Ответить
А с ее помощью вспарывали животы Украинцам тоже условно?
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13.08.2020 22:32 Ответить
Який гуманний суд.
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13.08.2020 23:24 Ответить
Какого хрена этой сучке условный срок?!
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14.08.2020 01:04 Ответить
Зачекая,зараз хитрий Кравчук про все домовиться.Ще й винні їі будемо.
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14.08.2020 06:20 Ответить
А краще б дали цій продажній кремлівській шавці - сепаратистке умовно тільки на довічний термін. Як би це виглядало красиво, немов би жорстка боротьба продажних ЗЕбілів - капітулянтів з лютими ворогами України терористами - сепаратистами. Правда в тому що ці п'ять років хоч би і весь довічно умовний термін. Вона і далі буде безкарно злочинно займатися і не умовно а цілком реально, знищенням територіальної цілісності і суверенітету Української держави
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14.08.2020 04:19 Ответить
Какие наХ условно. Депортация со всей семьёй в срану розовой мечты. Единажды предавший снова будет предавать, а нам это уже не надо, пусть живёт там где она мечтала.
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14.08.2020 08:18 Ответить
 
 