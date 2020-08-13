Насилие властей Беларуси по отношению к собственному народу заслуживает санкций, - глава Европарламента Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил об обеспокоенности насилием белорусской власти по отношению к собственному населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента.

"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.

Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко "прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия". По его словам, "применение грубой силы правоохранительными службами против собственного народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация"

Ранее Сассоли уже призывал Лукашенко "немедленно освободить задержанных" и заявил, что "жители Беларуси имеют право на протест".