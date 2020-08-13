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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Насилие властей Беларуси по отношению к собственному народу заслуживает санкций, - глава Европарламента Сассоли

Насилие властей Беларуси по отношению к собственному народу заслуживает санкций, - глава Европарламента Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил об обеспокоенности насилием белорусской власти по отношению к собственному населению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента.

"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.

Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко "прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия". По его словам, "применение грубой силы правоохранительными службами против собственного народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции".

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Ранее Сассоли уже призывал Лукашенко "немедленно освободить задержанных" и заявил, что "жители Беларуси имеют право на протест".

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) Европарламент (1809) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Сассоли Давид (19)


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Топ комментарии
+7
Ну вот и глубокая обеспокоенность.
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13.08.2020 22:05 Ответить
+5
Что то мешает ввести санкции?
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13.08.2020 22:04 Ответить
+4
Макрону за желтые жилеты введите санкции....
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13.08.2020 22:19 Ответить
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Что то мешает ввести санкции?
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13.08.2020 22:04 Ответить
левачество
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13.08.2020 22:13 Ответить
Ну вот и глубокая обеспокоенность.
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13.08.2020 22:05 Ответить
Як жалко ******** з ЄС, Белаз так і не впав. Стурбований. Ліс не зможуть вирубувати в Білорусії як в Україні.
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13.08.2020 22:08 Ответить
туповатый камент. Лес в Украине вырезает не ЕС. Его вырезают сами украинцы. И бурштын моет не Макрон а тоже (внизапна!) украинцы. А потом эти же самые украинцы развешивают по форумам сопли про бандитизм и наводнения
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13.08.2020 22:27 Ответить
Не брешіть, будь ласка. Це робиться розенблатами та такою ж нечистю. Українцям перепадають обїдки.
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13.08.2020 23:06 Ответить
Да ты гонишь??? Розенблаты с пилами лес валят? То, что этим дебилам-лесопилам перепадают объедки, никак не отменяет, что они гробят свою землю своими руками.
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13.08.2020 23:10 Ответить
Серед українців теж є негідники. Якби не будо, то й розенблатів у нас не було.
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13.08.2020 23:18 Ответить
Тоесть вы таки согласны, что это не ЕС во главе с Макроном вырезают украинский лес и моют бурштын?
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14.08.2020 00:36 Ответить
Коли прийняли Закон Ляшка, що забороняв вивіз лісу кругляка, саме ЄС надіслало заяву уряду України , що Україна порушує норми підписаних договорів з ЄС зокрема - ВТО , а саме що Україна заборонила їх баригам забирати пиломатеріалим в українських вирубувачів. Тому ще не відомо хто тупауватий. Демократія діло добре, а прибуток для них ще краще.
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14.08.2020 07:00 Ответить
ЕС никого не заставляет пилять лес. С какой радости они должны заботиться о благосостоянии и экологии дебилов, которые сами не хотят об этом заботиться?

У ВТО есть правила, Украина должна их соблюдать. Но никакими правилами никаких ВТО не разрешается пилять лес и мыть янтарь. Если бы местное мудачьё лес не пиляло, то нечего было бы и продавать и без всяких запретов. Или это слишком длинная логическая цепочка для вас?
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14.08.2020 11:17 Ответить
Brussels, 16 January 2019 EU requests bilateral dispute settlement consultations with Ukraine over wood export ban
The EU has formally requested consultations with Ukraine under the EU-Ukraine Association Agreement on Ukraine's export ban on unprocessed wood.
The EU considers that the longstanding trade restriction by Ukraine is in violation of key trade provisions of the EU-Ukraine Association Agreement, which prohibit any form of export restrictions.
While the EU strongly supports legitimate measures taken by states to preserve forests and to combat illegal logging, the EU has repeatedly stated that Ukraine's export ban cannot be considered an appropriate or effective measure for that purpose and has repeatedly offered co-operation in the area of forest preservation and management.
Consultations under the EU-Ukraine Association Agreement are the first step in a dispute settlement. The EU hopes that the matter can be successfully resolved during these bilateral consultations.Для тих хто може читати англійською ЄС висловив протест про заброну (мораторій) вивезеня зрубаного лісу , як таку дію що суперечить ассоціації з ЄС. Не просто пожурив а опублікував на офіціному сайті ЄС свій протест.
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14.08.2020 12:28 Ответить
Вы не понимаете разницу между "пилять" и "экспортировать"? Тогда я бессилен что либо вам объяснить.
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14.08.2020 16:05 Ответить
А как можно вывозить не спиливая деревьев? Ведь закон разрешает вывозить пиломатериали обработанные. Не будут же вырезать леса просто ради колод, а их пилят на экспорт за взятки от ЕС, притом покидают Украину как дрова, а в ЕС их же оформляют как бревна.
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14.08.2020 19:02 Ответить
"А как можно вывозить не спиливая деревьев?"
Вот! ВОООООТ!!! Наконец вы начинаете задавать правильные вопросы . В данном контексте извечный вопрос первичности курицы или яйца однозначно детерминирован. Современные уровни технологий не позволяют вывозить неспилянные деревья в промышленных масштабах. Нормы ВТО спил деревьев не регламентируют. Они регламентируют исключительно вывоз. Давайте, уважаемый, ещё одно волевое усилие мысли! Напрягитесь! Я верю в вас как в себя! Задайте себе (можете и мне или соседу по подъезду, не суть важно) следующий логичный вопрос - "а что если бы украинцы не пилили свои деревья как полные дебилы?"
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14.08.2020 22:58 Ответить
Білорусь - останній острівок в Європі, який не розтягнули маланці. Не порядок.
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13.08.2020 23:08 Ответить
Макрону за желтые жилеты введите санкции....
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13.08.2020 22:19 Ответить
Правильна. Запретить закупать в Беларуси сосновые шишки. Тогда омон перестанет мочить всех подряд. Отличный ход. Европа как всегда на высоте.
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13.08.2020 22:30 Ответить
И вот что интересно - ни один през ЕС, ни США самолично не высказался об избивании беларуской властью народа!
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13.08.2020 22:47 Ответить
Естест - но, макроша избивал,
трампик избивал,,, потому молчат себе в трубочку.
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13.08.2020 22:48 Ответить
Макрон и Трамп избивали мирных протестующих? RLY? Или тех, которые громили и жгли чужое имущество?
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14.08.2020 11:25 Ответить
Ещё и как! Или ты думаешь, происходило без их приказов? Тогда какие бы они были президенты? И почему не судили полицаев, избивавших свой народ? А грабили и в США , и во Франции параллельно те, которые из отродья.
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15.08.2020 17:39 Ответить
Тобто треба ввести санкціїї, щоб зробити життя народу, за який ви так стурбовані ще гіршим?
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13.08.2020 23:02 Ответить
 
 