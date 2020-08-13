Насилие властей Беларуси по отношению к собственному народу заслуживает санкций, - глава Европарламента Сассоли
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил об обеспокоенности насилием белорусской власти по отношению к собственному населению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента.
"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.
Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко "прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия". По его словам, "применение грубой силы правоохранительными службами против собственного народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции".
Ранее Сассоли уже призывал Лукашенко "немедленно освободить задержанных" и заявил, что "жители Беларуси имеют право на протест".
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У ВТО есть правила, Украина должна их соблюдать. Но никакими правилами никаких ВТО не разрешается пилять лес и мыть янтарь. Если бы местное мудачьё лес не пиляло, то нечего было бы и продавать и без всяких запретов. Или это слишком длинная логическая цепочка для вас?
The EU has formally requested consultations with Ukraine under the EU-Ukraine Association Agreement on Ukraine's export ban on unprocessed wood.
The EU considers that the longstanding trade restriction by Ukraine is in violation of key trade provisions of the EU-Ukraine Association Agreement, which prohibit any form of export restrictions.
While the EU strongly supports legitimate measures taken by states to preserve forests and to combat illegal logging, the EU has repeatedly stated that Ukraine's export ban cannot be considered an appropriate or effective measure for that purpose and has repeatedly offered co-operation in the area of forest preservation and management.
Consultations under the EU-Ukraine Association Agreement are the first step in a dispute settlement. The EU hopes that the matter can be successfully resolved during these bilateral consultations.Для тих хто може читати англійською ЄС висловив протест про заброну (мораторій) вивезеня зрубаного лісу , як таку дію що суперечить ассоціації з ЄС. Не просто пожурив а опублікував на офіціному сайті ЄС свій протест.
Вот! ВОООООТ!!! Наконец вы начинаете задавать правильные вопросы . В данном контексте извечный вопрос первичности курицы или яйца однозначно детерминирован. Современные уровни технологий не позволяют вывозить неспилянные деревья в промышленных масштабах. Нормы ВТО спил деревьев не регламентируют. Они регламентируют исключительно вывоз. Давайте, уважаемый, ещё одно волевое усилие мысли! Напрягитесь! Я верю в вас как в себя! Задайте себе (можете и мне или соседу по подъезду, не суть важно) следующий логичный вопрос - "а что если бы украинцы не пилили свои деревья как полные дебилы?"
трампик избивал,,, потому молчат себе в трубочку.