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Новости Революция в Беларуси
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Глава МВД Беларуси Караев взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Беларуси Караев взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) силовики (2799)


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Топ комментарии
+46
Застрелиться не думал, тварь?
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13.08.2020 22:09 Ответить
+23
Сябры, не верьте мусорам, никогда!!!
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13.08.2020 22:12 Ответить
+17
Я вчера вернулся из Беларуси. Был там пару дней.
Не хочу здесь много писать.
Но я вдоволь наобщался с протестующими.
Их основные посылы - пусть лука уходит, хотим дружить с росией, украинцы должны помириться.
После этого, я развернулся и уехал.
У них пока полное торжество ваты в голове.
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13.08.2020 22:33 Ответить
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Т.е. то, что за людьми гонялись, а потом избивали дубинками - это случайно пострадавшие, которые не успели отскочить?
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13.08.2020 22:24 Ответить
Комунофашист увидел, что пахнет жаренным, и спешит переложить ответственность за свои преступления на других, таракан уже неадекватный, но дееспособный и будет отвечать за содеяное.
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13.08.2020 22:25 Ответить
Тільки вибачень замало! Треба наказати тих мусорів хто бив людей.
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13.08.2020 22:25 Ответить
Читайте ще раз новину, уважно, у окулярах.
Please read one more time news, with attention, use glasses.
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13.08.2020 23:56 Ответить
Лариса здравствуйте.Может из первых уст узнаю что у вас происходит.Не очень интересовался Вашей страной(видимо зря).Хотел бы задать пару вопросов.Для Вас лично Лукашенко кто? И за кого Вы голосовали(если можно почему?)И Ваше мнение,что сейчас у Вас реально происходит?
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14.08.2020 23:08 Ответить
Много у нас пишут разной инфы.И русские руководят протестами,и Омон ваш из России.Я уже просто запутался.
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14.08.2020 23:12 Ответить
И очень много троллей.Одни пишут одно,другие другое.Вашему мнению я доверяю на 100%.Вы нас всегда поддерживали.
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14.08.2020 23:15 Ответить
Ясность Вы не внесли,а только больше сумбур в моей голове усилили.Реально я не знаю кто для Украины враг,а кто друг.Понятно,что нет таких.Ситуатиавные друзья-мерзкое слово.Трудно что советовать.Да и советы-это глупо.Куча ньюансов.
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15.08.2020 00:17 Ответить
А Вы не думали уехать?
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15.08.2020 01:03 Ответить
Я Вам столько написал(огромную простынь)Отправил-у вас еррор)
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15.08.2020 01:05 Ответить
Я искренне желаю Вам счастья.Но про Стамбул подумайте-великолепные люди,город,атмосфера.Обещаю Вам деситдневную экскурсию.Бесплатно)
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15.08.2020 01:25 Ответить
Добранач.
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15.08.2020 01:31 Ответить
У меня есть куча знакомых в Стамбуле,потрясающий город.Не очень дорогой кстати.Я бы хотел Вам помочь.Знакомые которые помогут .
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15.08.2020 01:12 Ответить
Ну вот, теперь понятно, кто виновен в репрессиях. А то все на бедного сашка накинулись, а он оказывается ни при чем.
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13.08.2020 22:25 Ответить
Извините, я убил вас случайно.....
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13.08.2020 22:29 Ответить
А лука, враг своего народа, в это время что делал?
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13.08.2020 22:30 Ответить
Вот его земляк, прикомандированный в Украину более зачетно извинился - словив бошкой выстрел из АГС

Этнический осетин Олег Мамиев приехал на Донбасс из Владикавказа (Россия) в 2014 году. Сначала он воевал рядах формирования боевиков "Восток", а потом возглавил батальон "Пятнашка".
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13.08.2020 22:31 Ответить
вся срань прорашистская там будет. осетины - гиены и шавки прорашистские.

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 2360

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 3773

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 5285

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 4418
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13.08.2020 22:38 Ответить
рюзьге?
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14.08.2020 11:35 Ответить
Ну да так и поверили
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13.08.2020 22:31 Ответить
В обезьяннике главмусор тоже за них отсидит?
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13.08.2020 22:32 Ответить
Ну если этот извиняется, то усатый наверное куда то дрыснул.
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13.08.2020 22:34 Ответить
Чисто по-людські вибачитись не вийде. Бо ти зовсім не людина. Ти просто гнида...
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13.08.2020 22:36 Ответить
бог шельму мітить
Караєв - значуще прізвище
десь ще є Розстріляєв та Катувалін
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13.08.2020 22:38 Ответить
Извиняется?! Надеюсь, эти извинения не избавят его от тюремного срока.
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13.08.2020 22:41 Ответить
У бывших совков нет чести, поэтому и стреляться вот "это" не будет.
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13.08.2020 23:02 Ответить
"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось.... Извиниться чисто по-человечески..."

**** ты юрий караев...
Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 6759
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13.08.2020 23:18 Ответить
вот бацька и высунул козырного вальта из колоды, завтра и сам свои усы покажет...
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13.08.2020 23:18 Ответить
Тут шевелитись треба,якщо лукашенко недієздатний.Путіна треба зв'язувати,щоб не пішов відкритою війною на Україну.
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13.08.2020 23:23 Ответить
Беларусы, если прочитаете. Шаноуные украинцы после 2014г. кто то из ваших написал: НЕ ПРОЩАТЬ. За кровь. Слезы. Предательство.
Не верьте, в этих извинениях сочится яд.
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13.08.2020 23:31 Ответить
...зараз з Окрєстінського каземату виносять в'язнів - більшість згвалтовані в особливо жорстокий спосіб, як мужчини, так і жінки

https://mobile.twitter.com/belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan



Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?

https://mobile.twitter.com/metallbox

https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox

Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
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13.08.2020 23:44 Ответить
оні хотелі шоб всьо как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 00:08 Ответить
а ведь на место караева, параша могла бы и другого белоруса, скажем берию назначить. тот бы не извинялся.
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13.08.2020 23:32 Ответить
Извиняться ...... На )(йу твои извинения , забери своих подонков с улицы и застрелись
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13.08.2020 23:39 Ответить
а то он сам решал, лупить или нет
может, и в каталажку за луку пойдешь?
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14.08.2020 00:04 Ответить
Министр не ребенок. Он понимает, что все происходившее -- это преступление и даже карательная операция против белорусского народа. Три и даже четыре дня бесконечного насилия - вот что происходило в Минске. Поэтому сказать "Простите" это недостаточно.

Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.

https://belaruspartisan.by/politic/509078/
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14.08.2020 00:12 Ответить
Мусора не люди!
Аваков!
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14.08.2020 00:14 Ответить
Цепные псы любого режима!
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14.08.2020 09:51 Ответить
Случайных людей на протестах? Да его безумные оионовцы калечили людей в километрах от тех мест, где вообще были "протесты". Включая дворы и подъезды жилых домов. Или там тоже проходили "протесты"? Тварь бессовестная и трусливая... На виселицу, как и положено по законам Беларуси...
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14.08.2020 05:00 Ответить
Караева сами покараем, пистец системе, паламалася! Наша возьме!
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14.08.2020 05:38 Ответить
Какая подходящая фамилия....
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14.08.2020 06:04 Ответить
і тут чурбан керує ментами
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14.08.2020 06:55 Ответить
"...взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах..."

"...Взял чемодан - почему бы не взять!?..."
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14.08.2020 07:13 Ответить
почему кацапья фамилия а не караевич или караевбульбевич тоже засланый казачок..
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14.08.2020 07:31 Ответить
Ответственный есть. Забросать суды на его имя с заявлениями. о привлечении к ответственности за избиение.
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14.08.2020 08:01 Ответить
Извинения в таких случаях принимаются исключительно в виде предсмертной записки.
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14.08.2020 08:06 Ответить
Повесить и принять извинения.
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14.08.2020 08:13 Ответить
Зато он нашел в себе мужество извинится. Это очень непросто для человека на такой должности. В Украине никто ни за что не извиняется, никого ни за что не наказывают и никто ни за что не несёт ответственности в итоге.
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14.08.2020 08:25 Ответить
А шо народ Беларуси просил его извиниться? Пусть перед женой извиняется. У народа совсем другие требования. А оно пусть на россею собирается вместе с вождём который типа ничего не видел.
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14.08.2020 11:47 Ответить
С этим трудно спорить...может народ Беларуси и добьется этого. Я просто имел ввиду что извинится и взять на себя ответственность за своих подчинённых это мужественный поступок. В Украине министр МВД, СБУ, президент просто сбежали.
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14.08.2020 15:20 Ответить
Нелох і Арсен Борісовіч методично готуються до сплеску народної любові. На наступний день після виборів у Білорусії закупили 58 мусоровозок для перевезення беркутів на випадок придушення масових заворушень за 105 млн грн.

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 5832
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14.08.2020 08:31 Ответить
Интересные комментарии на это украинцев:
- А вони таки нас бояться. Хоча я думаю, що такі машинки у випадку чого будуть обстрілюватися як мінімум із автоматів, тобто толку з них все одно нуль.

- Нещодавно у МВС було створено таємний департамент мета якого фактично боротьба з Майданом, політичними опонентами і найбільш активною частиною суспільства, тобто волонтерами, ветеранами, майданівцями. Кримінально-олігархічна система знову захопила владу і без крові її не віддасть

- Щойно почав читати заголовок, а вже придивляюся по фото - де в цих мусоровозів вразливі місця, за що їх чіпляти, куди, у разі чого, смоли гарячої заливати, або дусту?.. Це підсвідомо, якшошо. Само по собі... Чи таки пороблено мені?

- Гарно горіти будуть на майдані одразу зі всіма кількамі!!!!! Так і передайте арсену і зелену! опит і навик вже маемо Чаша повна !

- На Майдані БТРи горіли. А ці палатимуть ще краще
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14.08.2020 08:39 Ответить
країною керує реванш: партнови, медведчуки, шуфричі, рабіновичі...Корупція та інші адепти руSSкого міра, поки Харант грає одним місцем на піаніно...
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14.08.2020 09:16 Ответить
На палю!
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14.08.2020 08:38 Ответить
То же чурка, как и у нас.
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14.08.2020 08:41 Ответить
Какая говорящая фамилия. Должно быть, опричник далеко не в первом поколении
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14.08.2020 08:55 Ответить
Интересно , а кто покарает Караева?
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14.08.2020 10:49 Ответить
Руководить государством и вести его по независимости, при том, что в народе очень много ватности, это не так уж просто.
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14.08.2020 11:17 Ответить
Я так и знал, что батька невиноватый.
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14.08.2020 11:33 Ответить
Цитата, Джон Локк. 17 ст.
"...и люди никогда не могут быть в безопасности от тирании, если у них нет средств избежать её до того, пока они не очутятся полностью под её властью; и отсюда следует, что они имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить её"
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14.08.2020 12:18 Ответить
Караев ! Суд вынес тебе приговор - кастрация !
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14.08.2020 18:19 Ответить
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