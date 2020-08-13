Глава МВД Беларуси Караев взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.
"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Этнический осетин Олег Мамиев приехал на Донбасс из Владикавказа (Россия) в 2014 году. Сначала он воевал рядах формирования боевиков "Восток", а потом возглавил батальон "Пятнашка".
Караєв - значуще прізвище
десь ще є Розстріляєв та Катувалін
**** ты юрий караев...
Не верьте, в этих извинениях сочится яд.
https://mobile.twitter.com/belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan
Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?
https://mobile.twitter.com/metallbox
https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox
Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
может, и в каталажку за луку пойдешь?
Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.
https://belaruspartisan.by/politic/509078/
Аваков!
"...Взял чемодан - почему бы не взять!?..."
- А вони таки нас бояться. Хоча я думаю, що такі машинки у випадку чого будуть обстрілюватися як мінімум із автоматів, тобто толку з них все одно нуль.
- Нещодавно у МВС було створено таємний департамент мета якого фактично боротьба з Майданом, політичними опонентами і найбільш активною частиною суспільства, тобто волонтерами, ветеранами, майданівцями. Кримінально-олігархічна система знову захопила владу і без крові її не віддасть
- Щойно почав читати заголовок, а вже придивляюся по фото - де в цих мусоровозів вразливі місця, за що їх чіпляти, куди, у разі чого, смоли гарячої заливати, або дусту?.. Це підсвідомо, якшошо. Само по собі... Чи таки пороблено мені?
- Гарно горіти будуть на майдані одразу зі всіма кількамі!!!!! Так і передайте арсену і зелену! опит і навик вже маемо Чаша повна !
- На Майдані БТРи горіли. А ці палатимуть ще краще
"...и люди никогда не могут быть в безопасности от тирании, если у них нет средств избежать её до того, пока они не очутятся полностью под её властью; и отсюда следует, что они имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить её"