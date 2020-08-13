Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил "разобраться с фактами задержаний", более 1000 задержанных уже отпустили.

Об этом заявила председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова.

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.

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Как сообщалось, ранее в четверг забастовка прошла на ряде предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, "Грожножилстрой", "БелАЗ", "Керамин", "Гродно Азот" рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", "Минскпромстроя", "Белмедпрепаратов" и другие.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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