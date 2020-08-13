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Новости Революция в Беларуси
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Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил "разобраться с фактами задержаний", более 1000 задержанных уже отпустили.

Об этом заявила председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова.

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, ранее в четверг забастовка прошла на ряде предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, "Грожножилстрой", "БелАЗ", "Керамин", "Гродно Азот" рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", "Минскпромстроя", "Белмедпрепаратов" и другие.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+13
У нас Яндекс давно и глубоко в жопе
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13.08.2020 23:02 Ответить
+11
"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

Бацька хороший, он не знал, что мусора вытворяют.
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13.08.2020 22:37 Ответить
+11
Белорусы вышли не за независимость и демократию, а за замену старого председателя колхоза на нового, за Юрьев день.

Журналист и блогер Павел Бондаренко пишет на своей странице в Facebook, для него лично тему Беларуси закрыто. Нет никакой национальной революции там. Поэтому и переживать нет смысла. Большинство белорусов, которые вышли на протесты не Беларусь, а «советские люди», которые общаются на русском языке, празднуют «советские праздники» и с ходу не назовут и десятка белорусских писателей. Именно они сейчас бунтуют.
По словам блогера, если зайти в белорусские группы, то можно увидеть, что люди, которые сейчас на улицах, негативно высказываются о нашем Майдане, о погибшем на нашем Майдане своем соотечественнике Михаиле Жизневском. И вообще очень полезно послушать, что говорят сами белорусы о Крыме, о России, о войне на Донбассе. «Белорусских патриотов очень уважаю, но, к сожалению, они - в огромном меньшинстве, близком к статистической погрешности».﻿ По его мнению, белорусы сейчас выступают не за демократию. Даже не за свободный выбор. Они выступают за Юрьев день, когда крепостные имели право раз в год перейти к другому господину, потому что надеялись, что он будет лучше, кормить чуть больше, а бить будет поменьше. Или, если хотите - за замену старого председателя колхоза на нового. Пусть будет любой, кроме Лукашенко, но чтоб колхоз остался.
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13.08.2020 22:57 Ответить
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Сами белорусы и сказали. И Дуров подтвердил. Типа включил специальные антиблокировочные функции.
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14.08.2020 09:32 Ответить
Это очень сильно устаревшие данные, относящиеся к двум первым дням протестов. Ситуация в Беларуси меняется очень быстро. То, что было пару часов назад, на сейчас может уже устареть. Интернет за сутки может несколько раз лечь и восстановиться. Ваши методички просто не успевают.
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14.08.2020 11:30 Ответить
Да неужели? Не меряйте всех по себе, служивая под прокси. Таки лежали все мессенджеры кроме ФСБешного Телеграмма? Какое случайное совпадение, что в самые горячие времена работает только ФСБешный канал. Прямо чудеса.
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14.08.2020 11:57 Ответить
Після такого зупиняти протести вже не можна.
Ціною будь-яких наслідків, аж до сирійського сценарію багаторічної громадянської війни та повної руїни. Міста потім можна відбудувати, жінки відродять генофонд... але режим виродків має бути фізично знищений.
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14.08.2020 00:53 Ответить
На Цензоре постоянно идут вбросы, что протесты в Беларуси затихают.
Это ложь.
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14.08.2020 01:14 Ответить
"Палец вверх" поставить... А от таких новостей зубы крошатся от злости.
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13.08.2020 23:55 Ответить
С просторов интернета:

Чисто для инфы
Уже несколько дней в отдельном канале собирают инфу про силовиков и их семьи...
Силовики уже начинают стучать друг друга и сливать своих.
Кто-то присылает пруфы, что они не причём, их из списков убирают
Сегодня пошли уже отметки на гугл картах, где и чьи дома
Админы скурпулёзно проверяют инфу, но факт, что силовики уже в курсе, что на них собирают народное досье.
Это чисто инфа для подумать. Никакого призыва.
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14.08.2020 00:39 Ответить
А Вы-то что так распереживались за беларуский ОМОН? Страшно за коллег? На себя примеряете?
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14.08.2020 01:41 Ответить
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!

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14.08.2020 16:09 Ответить
Как увидел космонавта
- мажь хероя по асфальту.
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14.08.2020 16:14 Ответить
Конопацкая это тоже уже....сбитый лётчик, но вбросить через неё можно. Соблюду информ.гигиену, останусь нейтрален.
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13.08.2020 22:50 Ответить
выпуск пара, через показуху отката. возможно, скоро в беларуси состоятся первые выборы за последние 26 лет. лука будет выбирать козла отпущения )) хотя понятно, такой сценарий не реален. козла просто назначат. по совету старшего брата от которого лука не сможет отказаться )
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13.08.2020 22:51 Ответить
"Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил "разобраться с фактами задержаний" - на кого это это рассчитано, интересно и фраза какая-то совковая. За такие задержания, те которые задерживали, должны присесть на скамью подсудимых. Надолго.
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13.08.2020 22:53 Ответить
Под Киевом штурмовали дом "киборга" из-за Лукашенко !


Сегодня ночью правоохранители пытались выломать дверь дома Дани Данского - защитника донецкого аэропорта, "киборга".
Об этом сообщил его побратим Владимир Мирон https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509 на своей странице в Facebook .
Самое ошеломляющее в этой истории то, что в дверь к "Киборгу" ломилась не наша полиция, а белорусское КГБ.
"Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Беларуси. Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали", - пишет Владимир.
Владимир рассказывает, что сам Даня белорус. А причина по которой штурмовали его квартиру - вчера он дал интервью оппозиционному СМИ NEXTA, там он критиковал Лукашенко, и через пару часов за ним уже приехали.
"Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности. Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт", - пишет Владимир.
Сам же Даня на своей странице в Facebook тоже рассказывает эту ситуацию и благодарит всех, кто помог ночью. Кроме того, он сообщает, что у его мамы в Минске, которой 74 года, проходят обыски.
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг".
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13.08.2020 22:55 Ответить
Видео чего? Как снаружи дверь ломали? Он должен был выйти и фоткать их для тебя? Или кто бы это делал в три часа ночи? Вызвал полицию, звонил побратимам.
Нам достаточно его слова--слова человека, который нас защищал, рисковал своей жизнью!
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14.08.2020 00:06 Ответить
Сколько еще раз эта Лапша будет появляться
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14.08.2020 09:06 Ответить
Это писец, отпустили под обязательство не участвовать в акциях протеста. А пис#или за что? Лукашенко, ты динозавр прошлого века и ты должен вымереть, как все совки. Новая эпоха, новые люди и новые взгляды на происходящее.
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13.08.2020 22:57 Ответить
а тепер можна,коли заарештують -вийшов на акцію супротиву..Не протесту...
про "супротив" не підписувався)))
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13.08.2020 23:06 Ответить
соррі за німецький прапорець...
тестую новий VPN
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13.08.2020 23:08 Ответить
Тільки тут вже треба брати не букети кольорів, а стовбури з повними крамницями набоїв.
Інакше неможливо знести диктаторський будуй, і всі борошна будуть марними.
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13.08.2020 23:10 Ответить
сябрам бошки размочалили, а теперь кайфуйте , бо вже зеленкою мажуть
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13.08.2020 23:08 Ответить
Циган включил - кнут и пряник ! Наверное Библии начитался .
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13.08.2020 23:12 Ответить
ЕС пригрозил санкциями.
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13.08.2020 23:13 Ответить
Комунофашист нашел еще одного козла отпущения, вряд ли таракану это поможет, на нем столько преступлений, как на собаке блох.
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13.08.2020 23:16 Ответить
потрібно місце під наступних..

"захомутали"- відпи...дили - аідпустили..

і по новій..

Але у наших "конспірологів #злого одесита,Антиколорадоса це "накручування ситуаціїї" NEXTA
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13.08.2020 23:17 Ответить
Ёшкин кот. Услышал таки. Слух надо проверить. Говорят в Гаге есть хороший врач. Нодо батьку туда свозить. Клизьма там бесплатно, бонусом.
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13.08.2020 23:18 Ответить
🇧🇾NEXT | Новости | Беларусь, [13.08.20 22:46]
[ Фото ]
⚡️ Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу - Пресс-секретарь Эйсмонт.

"лише Я,як гарант Конституції,можу захистити Білорусь від проісков Врагов !! )))
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13.08.2020 23:20 Ответить
А с теми, кого уже покалечили или убили - как быть? Тоже "отпустили"? Трусливые твари, которым место на висилице... Завтра-послезавтра будут рассказывать по ТВ, что "воевали с наркоманами, рецидивистами и иностранными провокаторами". В сети сотни гигабайт видео, где калечат и бьют до полусмерти обычных прохожих, которые даже в демонстрациях не участвовали...
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14.08.2020 04:57 Ответить
Нашли слабое место таракана. Надо добивать.
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14.08.2020 05:53 Ответить
Мене дивує одне. Чому іще не знайшли ні одного омонівця з його чорною палкою у с*аці. Вони ж поруч живуть.
Невже весь протест пішов у гудок авто на малій швидкості та квіточки?
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14.08.2020 07:35 Ответить
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