Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война
Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил "разобраться с фактами задержаний", более 1000 задержанных уже отпустили.
Об этом заявила председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова.
"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщалось, ранее в четверг забастовка прошла на ряде предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, "Грожножилстрой", "БелАЗ", "Керамин", "Гродно Азот" рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", "Минскпромстроя", "Белмедпрепаратов" и другие.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
Также на Цензор.НЕТ: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
Читайте также: Мужа Тихановской держат в карцере и постоянно бьют, - ее доверенное лицо Михнюк
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ціною будь-яких наслідків, аж до сирійського сценарію багаторічної громадянської війни та повної руїни. Міста потім можна відбудувати, жінки відродять генофонд... але режим виродків має бути фізично знищений.
Это ложь.
Чисто для инфы
Уже несколько дней в отдельном канале собирают инфу про силовиков и их семьи...
Силовики уже начинают стучать друг друга и сливать своих.
Кто-то присылает пруфы, что они не причём, их из списков убирают
Сегодня пошли уже отметки на гугл картах, где и чьи дома
Админы скурпулёзно проверяют инфу, но факт, что силовики уже в курсе, что на них собирают народное досье.
Это чисто инфа для подумать. Никакого призыва.
мотай омоновца на шину!
- мажь хероя по асфальту.
Сегодня ночью правоохранители пытались выломать дверь дома Дани Данского - защитника донецкого аэропорта, "киборга".
Об этом сообщил его побратим Владимир Мирон https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509 на своей странице в Facebook .
Самое ошеломляющее в этой истории то, что в дверь к "Киборгу" ломилась не наша полиция, а белорусское КГБ.
"Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Беларуси. Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали", - пишет Владимир.
Владимир рассказывает, что сам Даня белорус. А причина по которой штурмовали его квартиру - вчера он дал интервью оппозиционному СМИ NEXTA, там он критиковал Лукашенко, и через пару часов за ним уже приехали.
"Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности. Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт", - пишет Владимир.
Сам же Даня на своей странице в Facebook тоже рассказывает эту ситуацию и благодарит всех, кто помог ночью. Кроме того, он сообщает, что у его мамы в Минске, которой 74 года, проходят обыски.
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг".
Нам достаточно его слова--слова человека, который нас защищал, рисковал своей жизнью!
про "супротив" не підписувався)))
тестую новий VPN
Інакше неможливо знести диктаторський будуй, і всі борошна будуть марними.
"захомутали"- відпи...дили - аідпустили..
і по новій..
Але у наших "конспірологів #злого одесита,Антиколорадоса це "накручування ситуаціїї" NEXTA
[ Фото ]
⚡️ Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу - Пресс-секретарь Эйсмонт.
"лише Я,як гарант Конституції,можу захистити Білорусь від проісков Врагов !! )))
Невже весь протест пішов у гудок авто на малій швидкості та квіточки?