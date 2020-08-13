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Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора

Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК

Белорусская сторона пока не направляла официального приглашения генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктов для посещения Минска, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных там боевиков, участвовавших в боях против украинской армии на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в Офисе генпрокурора.

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктов о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций" ЛНР "и "ДНР", - сообщили в Офисе генпрокурора на запрос радиостанции.

Читайте также - Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, - Лукашенко

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Венедиктовой в Минск по делу задержанных боевиков был сорван белорусской стороной. Заявления Лукашенко не соответствуют действительности, - источник

Автор: 

Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+17
Влада клоунів, вже докерувала Україною.
Що їх вже кремлівські підстілки посилають.
За Державу боляче.
Худобо зелена, що ти натворила....
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13.08.2020 23:15 Ответить
+14
А у самой что, язык в сраке ЗЕбила?
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13.08.2020 23:05 Ответить
+14
естественно лукашенко врал прилюдно . ему верить себя не уважать . вагнеровцы были прикрытием для его избирательного цирка . путин ему бы отрезал яйца если бы лука решил отдать вагнеровцев в Украину . он оказываеця в москве сейчас вымаливает должность губернатора в обмен на независимость Беларуси .

..
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13.08.2020 23:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та воно інкогніто, по дружествєнному обмєну

https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. ·https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 23:05 Ответить
А у самой что, язык в сраке ЗЕбила?
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13.08.2020 23:05 Ответить
У нее язык н х.ю портнова.шмаркля не взлетает.
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14.08.2020 00:03 Ответить
На місцевих виборах, що ось відбудуться, арештованих вагнерівців можна включити в список "Слуг Народу". Після отримання недоторканості, Лука змушений буде їх відпустити.
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13.08.2020 23:07 Ответить
Вони, і бенедіктова, і лукашенко (не виключчено, з-за участі зеленського) - дурника грають, як на сцені (наприклад, по п'єсі "Шельменко денщик"), щоб ті злочинці, які накоїли в Україні, не потрапили в Лук'янівку. Думають, що їх лохторат їм повірить...
А таки лохторат повірить...
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13.08.2020 23:08 Ответить
За державу просто стыдно становится.
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13.08.2020 23:09 Ответить
Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8643
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13.08.2020 23:10 Ответить
Забастовки устраивают безработные судимые наркоманы. Лукашенко (с)
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13.08.2020 23:39 Ответить
Влада клоунів, вже докерувала Україною.
Що їх вже кремлівські підстілки посилають.
За Державу боляче.
Худобо зелена, що ти натворила....
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13.08.2020 23:15 Ответить
Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9114
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13.08.2020 23:25 Ответить
Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8902
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13.08.2020 23:39 Ответить
"они другому отданы и будут век ему верны" (а.с. пушкин "рихард вагнер")
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13.08.2020 23:17 Ответить
Як відкрито витерли ноги об Найвеличнішого лідера ********** Іран та Лукашенко
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13.08.2020 23:20 Ответить
"Задержанные в Белоруссии российские бойцы ЧВК «Вагнера» могут быть переданы РФ до конца недели."
А можно їх отдавать частямі?
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13.08.2020 23:23 Ответить
естественно лукашенко врал прилюдно . ему верить себя не уважать . вагнеровцы были прикрытием для его избирательного цирка . путин ему бы отрезал яйца если бы лука решил отдать вагнеровцев в Украину . он оказываеця в москве сейчас вымаливает должность губернатора в обмен на независимость Беларуси .

..
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13.08.2020 23:24 Ответить
Срал наш усатый хитрожоп на куйло с колокольни.А если бы эти мрази взорвали что-нибудь,или как сотню расстреливали ,то вы бы сказали,что хитрожоп и об этом попросил куйло?Где вы его гешефт находитн,политфантазеры.Детский сад.
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13.08.2020 23:52 Ответить
он хутину зад вылизывает по поводу и без повода , зависит от москвы финансово и физически , без кремлевского дозвола за границу не ездит и ты говоришь что ему плевать на московского царька ? вы там на Комсомольской совсем отупели .

..
...
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14.08.2020 01:44 Ответить
А Порох брата убил?)) Это куйло его попросил Крым и Абхазию не признавать, а в 2014 украинские танки заправлять.Не лезьте вы в политику, зебилы,ваше максимум сплетни собрать и поджопника шуфричу дать.А про вылизывать ты лаптеногий спалился.
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14.08.2020 09:41 Ответить
Не при этих чмошниках подкалозельц, они их с извинениями вернули -бы путлеру
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14.08.2020 00:25 Ответить
Таі наша пракурорша не дуже то і добивалась екстрадиції
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13.08.2020 23:25 Ответить
Как версия тоже возможно правы.Завези и думай,что с ними делать.Кадыров Зеле позвонит и тот сноаа обсерится и на таксистов.
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13.08.2020 23:58 Ответить
ааа, это нужно было Белоруси и Украине до лампочки, ну не бояриня будет просить ауденции, ой, чуть что то перепутад, то ли бояринка толи слуга народа - тут помню, тут не помню.
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13.08.2020 23:44 Ответить
эта ****** обязана была быть там через час !!! И поставить этих сук на место... За что мы платим прокурорам деньги? За что шикуют их семьи? За то, что мы не можем быть уверенными в помощи от них за пределами Украины? НЕМЕДЛЕННО! И без будь-яких НО! Пора! Или нам писец...
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13.08.2020 23:51 Ответить
цирк на дрот!
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14.08.2020 00:00 Ответить
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа".
В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод.
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
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14.08.2020 00:05 Ответить
+99%% Кроме одного: Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.

Пожалуйста, не считайте нашу нашу шмарклю-гунявую ну уж совсем...таким... "непонятливым"! Знаете, как в том анекдоте: "дурак-не дурак, а мыла-то не ест!"
Все ОНО прекрасно видит и понимает, и свои 30 Серебрянников честно отрабатывает на этом б...ядском корпоративе... А потом, (не тешьте себя надеждами!) его будут доооооолго искать... Где-нить между Тель-Авивом и Вечным городом... И!?... Правильно! Конечно - не найдут!
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14.08.2020 07:09 Ответить
Забудьте, никто Украине террористов путина- вагнеровцев не выдаст. Лука обещал ***** путину их передать. За ними уже прилетели Минск военный самолет РФ. Скоро будут в Рашке.
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14.08.2020 00:22 Ответить
А зельцман и не думал их требовать, оно до сих пор в памперсах от кадыркиных заяв
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14.08.2020 00:28 Ответить
Об Украину вытерли ноги снова. Лука вертел недалекого и слабоумного Зелю на х....
Венедиктову в отставку давно пора. Она не профессионал своего дела, она марионетка Ермака, и Портнова.
Ватницу венедиктова работает не в интересах страны, как и агент кремля Ермак. Твержу и буду твердить что он агент РФ.
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14.08.2020 00:52 Ответить
А сами чего не настаивали на визите или "та старана" против? За что погибли те украинцы, которых убили эти вагнеровцевы?, за этот позор в котором сейчас оказалась власть Украины.
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14.08.2020 01:10 Ответить
в общем, никто их не ищет, никому они не нужны. убийства на Донбассе не считаются. так что если при случае какого-то депутата или самого там пристрелят - никто слова не скажет.
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14.08.2020 02:00 Ответить
Ну что, бацькадрочеры, помог вам папаша? ****** он вас в 100500-й раз! Стишок получилсо, гы. От дохлой кобылы уши вам от вашего папика!
Ну ничего, новая власть выдаст, если папка их уже ***** не вернул с орденами и медалями и званиями заслуженных артистов (клоунов). Гы-гы, с вас , дурачков. Дрочите дальше, на сипатую пачвару, пока оно ещё шивелиться.
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14.08.2020 04:46 Ответить
Ни одного Цкраине не отдадут. Отмазки будут типа"граждане раиси". отдаём на раисю
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14.08.2020 06:06 Ответить
У и Ц рядом. Щиро извините.
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14.08.2020 06:08 Ответить
Владі Білорусі зараз саме до цього питаня є справа - як передати Вагнерівців в ОПУ.
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14.08.2020 07:54 Ответить
 
 