Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора

Белорусская сторона пока не направляла официального приглашения генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктов для посещения Минска, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных там боевиков, участвовавших в боях против украинской армии на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в Офисе генпрокурора.

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктов о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций" ЛНР "и "ДНР", - сообщили в Офисе генпрокурора на запрос радиостанции.

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6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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