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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области новый антирекорд - за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области новый антирекорд - за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"154 новых случая за сутки. Очень для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92", - написал чиновник.

Также читайте: В Черновицкой области за сутки 130 новых случаев COVID-19, имеем антирекорд, - председатель ОГА Осачук

В Черновицкой области новый антирекорд - за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА 01

Также читайте: Новое деление на карантинные зоны

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Угробили экономику. Набрались долгов и в итоге все ********. У власти идиоты. Поедь Степанов в Швецию и поучись как работать с вирусом без уничтожения страны.
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14.08.2020 00:31 Ответить
+2
он бы лучше всё таки сдал тесты от которых сбежал на Олимпийском стадионе .... мда.
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14.08.2020 00:22 Ответить
+2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак НЕінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до ТРЬОХ місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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14.08.2020 00:51 Ответить
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Зеленский сказал что он хорошо справился с коронавирусом.
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14.08.2020 00:15 Ответить
он бы лучше всё таки сдал тесты от которых сбежал на Олимпийском стадионе .... мда.
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14.08.2020 00:22 Ответить
Бігун від призову, бігун по фонтанам, бігун від тестів.
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14.08.2020 00:35 Ответить
Угробили экономику. Набрались долгов и в итоге все ********. У власти идиоты. Поедь Степанов в Швецию и поучись как работать с вирусом без уничтожения страны.
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14.08.2020 00:31 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fduration-isolation.html&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s&h=AT29nUUTzWp5kcgfhLBGofvmM_l0nlrbhdVLJIY9Q9rNEBquCcuejiRd0cZypxPKwPVyWjSKQFnJAKlgkz7CUwBSC_TlkVZ0ytJMNzHHcmvVEyjyZjCWSZfJ3QjCcK_qv3s https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак НЕінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до ТРЬОХ місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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14.08.2020 00:51 Ответить
Предлагаю отловленных безмасочником запирать на ночь в морге вместе с умершими от КОВИ19...
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14.08.2020 01:08 Ответить
Не в каждой облости найдется свой ковидный покойник все таки 1 на два милиона пересичных. Прийдется отловленых свозить в Киев санитарам они разберуться. Комунисты тоже заботились о своих баранах но кончили их голодомором а выживших в стойло. Проходили.
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14.08.2020 05:30 Ответить
Ну, коммуняки это особый и самый страшный вирус на планете. Об них или ничего не говорить или говорить прощальные слова перед повешанием. Начинать можно с Симоненко и вниз по иерархической лестнице вплоть до бывших функционеров...
- а покойников от КОВИ хватает, только по провинциям тесты покойникам не проводят а пишут диагноз тот от чего лечился по жизни этот, очередной жмурик. То, что он задохнулся от пневмонии никому не интересно ни знать ни озвучивать.
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14.08.2020 07:02 Ответить
По математике у Вас какая оценка была?
На сегодня по Украине 1 умерший от коронавируса приходится на 20 тыс. человек
40 000 000/2000=20 000
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14.08.2020 08:05 Ответить
Так предлагалось закрывать в морге на ночь а не на пол года. Или выкапывать и свозить в морг изволите для вашей статистики.
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14.08.2020 09:42 Ответить
 
 