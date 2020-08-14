Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин

Украина и Беларусь договорились, что один из задержанных украинцев заплатит штраф и вернется домой.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы на контакте с белорусскими властями и сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно более быстрому транзиту в Украину. Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - сказал Енин.

Он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

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Напомним, 12 августа в Минске задержали украинских волонтеров Константина Реуцкого и Владимира Васильева. Где они находятся, до сих пор неизвестно.