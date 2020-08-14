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Новости Революция в Беларуси
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Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин

Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин

Украина и Беларусь договорились, что один из задержанных украинцев заплатит штраф и вернется домой.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы на контакте с белорусскими властями и сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно более быстрому транзиту в Украину. Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - сказал Енин.

Он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация"

Напомним, 12 августа в Минске задержали украинских волонтеров Константина Реуцкого и Владимира Васильева. Где они находятся, до сих пор неизвестно.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) украинцы (3880) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+7
Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 6068
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14.08.2020 00:28 Ответить
+6
В Беларуси спецально для Таракана таки нашли тех , кто за него голосовал !

Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 563
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14.08.2020 00:49 Ответить
+4
Охринеть... За что штраф? Вы че козлятины в миде совсем в катушек слетели? Ваша задача ЗА НАШИ НАЛОГИ нас вытягивать В ЛЮБОЙ ситуации... Тварюки!
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14.08.2020 00:30 Ответить
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...а інші півсотні залишаться далі отримувати незабутні враження?

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:23 Ответить
избили - еще и заплатить обязан .... отличная политика чо..
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14.08.2020 00:23 Ответить
ОДМАНТУЛИТЬ ЦЕПКАЛА І БМІНЯТИ НА НАШИХ ПОБИТИХ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 06:39 Ответить
Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 6068
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14.08.2020 00:28 Ответить
везде бейте как клопов !!! И счастье вам будет!
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14.08.2020 00:31 Ответить
Рооома!.. сегодня ночью Порошенко снова написает тебе в кровать.. приятного плавания!
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14.08.2020 00:38 Ответить
№36
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14.08.2020 00:47 Ответить
В школі вчителька казали,
Жи б ви всі запам'ятали:
"Як побачиш Наркомана,
Бий його, як Таракана"

Брати Гадюкіни
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14.08.2020 01:23 Ответить
Охринеть... За что штраф? Вы че козлятины в миде совсем в катушек слетели? Ваша задача ЗА НАШИ НАЛОГИ нас вытягивать В ЛЮБОЙ ситуации... Тварюки!
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14.08.2020 00:30 Ответить
В РБ штраф можно отхватить по любому поводу.
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14.08.2020 00:40 Ответить
Цимбалюк: "Западное сообщество занимает выжидающую позицию. Если они не признают выборы в Беларуси, они автоматически толкают Лукашенко в объятия Москвы. Помпео уже заявил о санкциях-приостановке поставок нефти в Беларусь. Кто это этого выиграет? Путин."
Цимбалюк обратился к Зеленскому открыть границы для Беларусов и облегчить получение гражданства Украины, если сценарий в Беларуси закончится поглощением ее Россией.
....

Лука не дурак и хранит свои бабки в Китае, в отличие от наших и кремлёвских. У него с Си личные отношения. Поэтому ему санкции Запада до одного места. Сейчас посмотрим, кто кого - китайцы с поддержкой Луки или рашка, загнав Луку в своё стойло с помощью протестов и забастовок. Си в игре !
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14.08.2020 00:37 Ответить
дядюшка Си не проч иметь ещё одну северную корею в центре Европы, да и у луки нет другого выбора как стать ещё одним хомяком при дворе Си. пуйла он явно не устраивает, ему нужен клоун типа зенелоха, но и переходить дорогу Си пуйлу сыкотно.
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14.08.2020 01:12 Ответить
В Беларуси спецально для Таракана таки нашли тех , кто за него голосовал !

Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 563
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14.08.2020 00:49 Ответить
млять! Отлавливайле представителей белорусской власти в Киеве и штрафуйте за превышение скорости даже на 1 км в час. Тащите водил на экспертизу на алкоголь... на наркотики... на проверку жопы на предмет перевозки наркотиков, контрабанды бриллиснтов и прочего золота! Швыряйте рожой об асфальт даже при вопросе "А шо я такого нарушил?"
Отключите воду и электричество в ихнем посольстве! Разгрузите им во двор асенизаторскую машину! Продавайте туалетную бумагу с портретом усатого шизика! ... ...
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14.08.2020 01:06 Ответить
ПО ДРУГОМУ ІЗ ДЕБІЛАМИ ЛУКИ НЕ МОЖНА ,ПІДТРИМУЮ ВАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
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14.08.2020 06:44 Ответить
Благодарю!
Остается детской считалочкой выяснить кто из нас двоих поедет его вешать...
Еники- беники їли вареники,
Еники-беники кльоц вийшов вусатий матрос...
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14.08.2020 07:10 Ответить
Да уж.Выдёргиваем от сябров своих граждан,як от каких то сомалийских пиратов.Лука довёл страну до абсурда.
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14.08.2020 01:35 Ответить
Какой нах штраф? Выпустят и извиняться. С сегодняшнего дня у карателей матаа навсегда упала, ещё малёк и мы сами станем их карать, злоба и ненависть у людей к ******* сипатого - запредельная. Слабонервным не смотреть :
https://www.youtube.com/watch?v=Q7DmUaMYhyI

Садисты на наркоте, медики подтвердили, у раненых пидоров попавших в больницу передоз.
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14.08.2020 04:25 Ответить
 
 