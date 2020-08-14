Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против виновных в насилии в Беларуси
Внеочередной Совет ЕС по иностранным делам, на котором одним из главных вопросов будет положение в Беларуси после президентских выборов, состоится во второй половине дня в пятницу.
Об этом сообщил в Твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - написал он.
Ранее Боррель распространил заявление от имени 27 государств Европейского союза, в котором указал, что Евросоюз не исключает введения мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси.
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"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Как сообщают европейские СМИ, ряд стран Евросоюза настаивает на введении санкций в отношении руководящих лиц Беларуси в ответ на насилие, которое государственные структуры применяют к участникам протестов против итогов президентских выборов. По мнению ряда источников, на самой министерской видеоконференции никаких официальных решений, вероятно, принято не будет, однако это не исключает того, что министры договорятся о дальнейших шагах по формированию санкционного списка по Беларуси.
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Я так понимаю сложилась четкая ситуация, при которой либо Лукашенко уходит в ближайшие дни освобождаются политзаключенные и с международными наблюдателями происходят выборы Президента в РБ! Либо вторжение Мордора и полная потеря государственности независимости Беларуси неминуемо.
..... Вторжение Мордора и полная потеря государственной независимости Беларуси будет в любом из этих вариантов.
Луку дожали, и Беларусь возвращается в родную гОвЕнь ...
Протестующие даже не решились зам главы МВД после всего произошедшего глаз подбить
(Это как представить Пшонку вышедшего на майдан, а ему только нерешительно кто-то прикнул - вы за все ответите Да хрен он бы оттуда живым выбрался бы )
Все задержанные подписали признания во всех смертных грехах, с ними провели беседы, сделали физические предупреждения и выпускают.
От проведенных мероприятий народ станет мягче и шелковистей Рабы пойдут молча работать на заводы
Ховайся кто может.