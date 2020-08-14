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Новости Революция в Беларуси
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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против виновных в насилии в Беларуси

Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против виновных в насилии в Беларуси

Внеочередной Совет ЕС по иностранным делам, на котором одним из главных вопросов будет положение в Беларуси после президентских выборов, состоится во второй половине дня в пятницу.

Об этом сообщил в Твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - написал он.

Ранее Боррель распространил заявление от имени 27 государств Европейского союза, в котором указал, что Евросоюз не исключает введения мер против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: Еще один протестующий умер от побоев в Беларуси, - СМИ

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Как сообщают европейские СМИ, ряд стран Евросоюза настаивает на введении санкций в отношении руководящих лиц Беларуси в ответ на насилие, которое государственные структуры применяют к участникам протестов против итогов президентских выборов. По мнению ряда источников, на самой министерской видеоконференции никаких официальных решений, вероятно, принято не будет, однако это не исключает того, что министры договорятся о дальнейших шагах по формированию санкционного списка по Беларуси.

Также на Цензор.НЕТ: Председатель Совета республики Беларуси Кочанова: более 1000 задержанных отпустили, нам не нужна война

Автор: 

Беларусь (7937) Евросоюз (17341)


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Stugna UA

Я так понимаю сложилась четкая ситуация, при которой либо Лукашенко уходит в ближайшие дни освобождаются политзаключенные и с международными наблюдателями происходят выборы Президента в РБ! Либо вторжение Мордора и полная потеря государственности независимости Беларуси неминуемо.
..... Вторжение Мордора и полная потеря государственной независимости Беларуси будет в любом из этих вариантов.
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14.08.2020 00:50 Ответить
Фенита ля комедия.. Борт Лукашенко отбыл в Москву для проведения консультаций. ...

Луку дожали, и Беларусь возвращается в родную гОвЕнь ...
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14.08.2020 00:58 Ответить
Всё верно, кроме вторжения *****, я не могу объяснить, я знаю и все это знают.
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14.08.2020 04:27 Ответить
...все, больше никто Беларуси картошку продавать не будет...
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14.08.2020 01:01 Ответить
так в бацьки в беларуси креветок и морефруктов, как у якутского скульптора расходного матерьяла.
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14.08.2020 01:21 Ответить
******* лукашенко торгуется за гарантии безопасности своей жопы, очень не хочет черенок от лопаты там найти
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14.08.2020 01:28 Ответить
Не понимаю, че все так за Лукашенко переживают. У него пока все в шоколаде.

Протестующие даже не решились зам главы МВД после всего произошедшего глаз подбить
(Это как представить Пшонку вышедшего на майдан, а ему только нерешительно кто-то прикнул - вы за все ответите Да хрен он бы оттуда живым выбрался бы )

Все задержанные подписали признания во всех смертных грехах, с ними провели беседы, сделали физические предупреждения и выпускают.
От проведенных мероприятий народ станет мягче и шелковистей Рабы пойдут молча работать на заводы
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14.08.2020 03:32 Ответить
Пяста ему в шакалате, всё изменилось у нас с 13 августа. Чёртова дюжина ему в печень, аминь. Занавес.
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14.08.2020 04:30 Ответить
Шо, новый вид озабоченности изобрели, готовятся применить?!
Ховайся кто может.
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14.08.2020 12:47 Ответить
 
 