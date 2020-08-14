Трамп пожаловался на слабый напор воды в душе - правительство решило изменить закон
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему трудно ухаживать за волосами из-за слабого напора воды в душе. Водонапор в США ограничен законом 1992 года, который приняли, чтобы экономить воду.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Правительство США предложило изменить мощность водонапора. Об этом говорится в проекте постановления Министерства энергетики США, обнародованном в правительственном вестнике.
Постановление должно изменить закон от 1992 года, согласно которому из душа в минуту может выливаться не более 9,5 литров воды. Такое ограничение установили, чтобы экономить воду.
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Постановление предлагает каждое отверстие, из которого льется вода, к целому душу. Таким образом ограничение в 9,5 литров в минуту будет касаться не всего душа в целом, а каждой дырочки в нем.
Представитель Минэнерго США Шэйлин Хайнс сообщила, что эта инициатива ведомства является выполнением обещания Трампа по устранению регулировок на федеральном уровне. И ее принятие позволит "американцам - а не вашингтонскому бюрократам - решать, какой душ они хотят иметь у себя дома".
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Китая - наверняка ...
Когда у тебя уровень жизни выше в десять раз , чем у конкурента -- то огромная вероятность , что ты останешься вообще без контрактов и рабочих мест и твой уровень жизни резко упадёт.
Ну не могут в США все быть програмистами и инженерам-разработчиками , учёными и журналистам . У большинства людей в любой стране мозги на другое заточенны -- на работу руками . Чтобы давать работу именно своим работягам нужны вот такие законы .
У кого мало бабок - нехай ждут рождественской распродажи ... Демпинговые цены это дешёвый сыр в мышеловке .
Глобализм выгоден только транснациональным компаниям , а средний и малый бизнес это закапывает и навсегда . Дошло до абсурда , когда топ-менеджере (финансисты с крогозором улитки и способность прогнозировать как у неадертальца) крупных айти-компаний начали отдавать разработку на аутсорс в Индию ... С одноходовыми мозгами выглядит суперприбыльно и оне отчитались за экономию бабосов . А потом (через год другой) , когда эта идея накрылась медным тазом списали миллионные убытки на иновационные риски .
А уволенные тогда программисты и электронщики уже никогда не вернуться туда , бо эти компании и их HR попали в "чёрный список" ненадёжных и тупых работодателей .
Вот т.н. глобальный либеразм во всей красе -- преобладает логика примитивных счетоводов бабла без понимания , что национального специалиста нужно много-много лет учить , нарабатывать опыт десяток лет . А когда всё в Китай переводят - уже с тех фрезеровщиков амерских уволенных , со сварщиков в их 35 лет врядли получится хороший офисный работник . Или там монтажёр китайских кондиционеров ...
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Поняли по своему: у них воды стало меньше, в проклятой Омерике - больше. Очевидно Украина продала всю воду за госдеповские печеньки
Значит выпили ...
P.S. Поскольку в Мельбурне из-за дурантина
пидаромПремьером штата принято эпохальное решение закрыть парикмехерские, то лично я серьезно подумываю о том, а не обрить ли мне волосы, чтобы не ходить с отросшей короткой стрижкой? очень меня соблазняет такое простое и эффективное решение.
Муж очень огорчен, ибо знает, если я что решу - то сделаю.
Они все - от Боша с Вайлантом до Термет и китайский хлам (но на батарейках - супер) меньше чем 0,5 атмосфер не включаются.
Или ситечки на двух сместилях почистить, и чудоколонка начинает зажигаться!!!
Коли поставив на воду, гарячу і холодну, а також газ, лічильники, в сім"ї по-іншому почали дивиться на використання цих ресурсів...
А все почему?
А вот почему (также сообщают нам СМИ):
"Вчера Центральное командование армии США сообщило о том, что иранские военнослужащие https://www.mk.ru/politics/world/2020/08/13/iran-zakhvatil-tanker-pod-liberiyskim-flagom.html высадились и захватили танкер Wila под либерийским флагом. Инцидент произошел в международных водах Оманского залива. Сообщается, что на его борту 8000 тонн топлива. Корабль российского производства, его бенефициарный владелец из ОАЭ, а управляющий менеджер из Греции." (выделено мной)
А у Израиля, по-слухам, ракеты хорошие
Коли поставив на воду, гарячу і холодну, а також газ, лічильники, в сім"ї по-іншому почали дивиться на використання цих ресурсів..."
А вот Трамп с "ирокезом" - это интересно.