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Трамп пожаловался на слабый напор воды в душе - правительство решило изменить закон

Трамп пожаловался на слабый напор воды в душе - правительство решило изменить закон

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему трудно ухаживать за волосами из-за слабого напора воды в душе. Водонапор в США ограничен законом 1992 года, который приняли, чтобы экономить воду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Правительство США предложило изменить мощность водонапора. Об этом говорится в проекте постановления Министерства энергетики США, обнародованном в правительственном вестнике.

Постановление должно изменить закон от 1992 года, согласно которому из душа в минуту может выливаться не более 9,5 литров воды. Такое ограничение установили, чтобы экономить воду.

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Постановление предлагает каждое отверстие, из которого льется вода, к целому душу. Таким образом ограничение в 9,5 литров в минуту будет касаться не всего душа в целом, а каждой дырочки в нем.

Представитель Минэнерго США Шэйлин Хайнс сообщила, что эта инициатива ведомства является выполнением обещания Трампа по устранению регулировок на федеральном уровне. И ее принятие позволит "американцам - а не вашингтонскому бюрократам - решать, какой душ они хотят иметь у себя дома".

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Автор: 

США (27331) Трамп Дональд (5849) вода (921)


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Топ комментарии
+20
в Крыму не поняли шутку Трампа о душе
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14.08.2020 01:30 Ответить
+7
...несомненно, это будет самой важной новостью суток на Цензоре...
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14.08.2020 00:59 Ответить
+7
Монахов, пока США пойдут по пиСТе от твоей параши и следа не останется
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14.08.2020 01:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Стиральные машины пусть разрешат тоже
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14.08.2020 00:59 Ответить
пралки не дозволяють тільки в орендованому житлі
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14.08.2020 06:34 Ответить
Во многих кооперативных квартирах тоже не разрешают, даже хозяевам квартиры.
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14.08.2020 09:00 Ответить
...несомненно, это будет самой важной новостью суток на Цензоре...
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14.08.2020 00:59 Ответить
пздц.. в сша все сложившиеся устои, да и страна идут по писте - а этому чучелу воды в душе мало !!!
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14.08.2020 01:01 Ответить
Монахов, пока США пойдут по пиСТе от твоей параши и следа не останется
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14.08.2020 01:27 Ответить
Поки товстий сохне - худий здохне.
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14.08.2020 10:10 Ответить
Тупый ты гриць.. хотел обьяснить тебе что творится в сша но передумал...а параша мне покуй - чем быстрее сдохнет тем лучше...
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14.08.2020 12:27 Ответить
Йому.. Воды мало.. А у Тебе інтелекту 0...
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14.08.2020 01:45 Ответить
это сказал мне чувак у которого интелект погреб в минус
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14.08.2020 12:28 Ответить
Це фейк !!
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14.08.2020 01:06 Ответить
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14.08.2020 01:08 Ответить
В США много странных законов, тормозящих развитие. Например, доставить груз из одного порта США в другой может только судно произведённое в Штатах и с командой полностью из местных граждан
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14.08.2020 01:09 Ответить
Развитие чего ?
Китая - наверняка ...
Когда у тебя уровень жизни выше в десять раз , чем у конкурента -- то огромная вероятность , что ты останешься вообще без контрактов и рабочих мест и твой уровень жизни резко упадёт.

Ну не могут в США все быть програмистами и инженерам-разработчиками , учёными и журналистам . У большинства людей в любой стране мозги на другое заточенны -- на работу руками . Чтобы давать работу именно своим работягам нужны вот такие законы .
У кого мало бабок - нехай ждут рождественской распродажи ... Демпинговые цены это дешёвый сыр в мышеловке .
Глобализм выгоден только транснациональным компаниям , а средний и малый бизнес это закапывает и навсегда . Дошло до абсурда , когда топ-менеджере (финансисты с крогозором улитки и способность прогнозировать как у неадертальца) крупных айти-компаний начали отдавать разработку на аутсорс в Индию ... С одноходовыми мозгами выглядит суперприбыльно и оне отчитались за экономию бабосов . А потом (через год другой) , когда эта идея накрылась медным тазом списали миллионные убытки на иновационные риски .
А уволенные тогда программисты и электронщики уже никогда не вернуться туда , бо эти компании и их HR попали в "чёрный список" ненадёжных и тупых работодателей .
Вот т.н. глобальный либеразм во всей красе -- преобладает логика примитивных счетоводов бабла без понимания , что национального специалиста нужно много-много лет учить , нарабатывать опыт десяток лет . А когда всё в Китай переводят - уже с тех фрезеровщиков амерских уволенных , со сварщиков в их 35 лет врядли получится хороший офисный работник . Или там монтажёр китайских кондиционеров ...
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14.08.2020 02:07 Ответить
Щось йому зюмо-зюмо кукушню ґвинтить Трамп пожаловался на слабый напор воды в душе - правительство решило изменить закон - Цензор.НЕТ 6344
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14.08.2020 01:11 Ответить
а отнести свою головку к проктологу он не додумался )) и был бы у него из всех дырочек "напор нормальный")
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14.08.2020 01:24 Ответить
Маленький напор воды ,видите ли,Альфредовичу не нравится.Да повесте ему в душ пескоструйку,пусть свой "ирокез" полощет.Я имел ввиду прическу.
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14.08.2020 01:17 Ответить
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14.08.2020 01:28 Ответить
Чувак,ну его нафиг!В твоём возрасте сильный напор выбьет волосяные луковки и вообще лысый будешь
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14.08.2020 01:23 Ответить
Вот что значит равенство. А могли бы президенту отдельный водопровод сделать и душ высокого давления, и золотой...
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14.08.2020 01:27 Ответить
...золотого душа не будет, "Россию" снесли
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14.08.2020 01:33 Ответить
Пошляк.
+++
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14.08.2020 09:54 Ответить
в Крыму не поняли шутку Трампа о душе
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14.08.2020 01:30 Ответить
Да что вообще могут понять те бездушные создания?
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14.08.2020 07:54 Ответить
Почему не поняли?!
Поняли по своему: у них воды стало меньше, в проклятой Омерике - больше. Очевидно Украина продала всю воду за госдеповские печеньки
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14.08.2020 09:46 Ответить
больше не на чем набить предвыборных очков, а доганять Байдена надо же...
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14.08.2020 01:31 Ответить
Х#йло тут играется в " геополитику", убивает американцев талибами, мечтает из смехдержавы сделать штаты, а лидер капиталистического мира решает проблемы с дырочками в душе, вероятно это важнее (для американцев)...
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14.08.2020 01:36 Ответить
Вот какого вы достебались к Главе главы и кстати не клоуну(слегка похож,но намного выше во всём),вы патлы этого хипаря видели?Доживёте до его возраста,так же запоёте.
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14.08.2020 01:39 Ответить
а кто это вообще такой?
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14.08.2020 02:27 Ответить
Самому интересно...
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14.08.2020 03:04 Ответить
Если в кране нет воды,
Значит выпили ...
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14.08.2020 02:29 Ответить
кто-кто? Трамп?
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14.08.2020 07:03 Ответить
Рыжий обнаглел. А над тазиком поливать себя кружечкой слабо?
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14.08.2020 03:03 Ответить
Завтра скажет, что слабый напор в мочевом канале - тоже закон менять надо?!
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14.08.2020 03:38 Ответить
Постановят производить тапки только из полимерных материалов. Чтобы слабоканальным легче их отмывать было после туалета.
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14.08.2020 07:57 Ответить
оба на - 4й год чертом немытым ходит, а сказать стесняется
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14.08.2020 03:52 Ответить
По просьбе моей соседки нам всем несколько лет назад пришлось заплатить ремонтерам, чтобы напор воды от "главной" (main) трубы к нам увеличили: из-за малого напора у соседки были проблемы с душем, горячая вода для которого нагревается газом. Какие-то проблемы имеет именно газовый нагрев воды из-за малого напора.

P.S. Поскольку в Мельбурне из-за дурантина пидаром Премьером штата принято эпохальное решение закрыть парикмехерские, то лично я серьезно подумываю о том, а не обрить ли мне волосы, чтобы не ходить с отросшей короткой стрижкой? очень меня соблазняет такое простое и эффективное решение.
Муж очень огорчен, ибо знает, если я что решу - то сделаю.
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14.08.2020 05:05 Ответить
Можна виски виголити з боків, а зверху все залишити. На дівчатах дуже ефектно виглядає.
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14.08.2020 10:08 Ответить
Какие-то проблемы имеет именно газовый нагрев воды из-за малого напора.
Они все - от Боша с Вайлантом до Термет и китайский хлам (но на батарейках - супер) меньше чем 0,5 атмосфер не включаются.
Или ситечки на двух сместилях почистить, и чудоколонка начинает зажигаться!!!
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14.08.2020 10:10 Ответить
Я не знаю, у меня нагрев ***************.
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14.08.2020 12:06 Ответить
Ой, все. Слабый набор в душе. America not great again.
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14.08.2020 05:29 Ответить
Вопрос фундаментальный... То что я задумался что это ж практически паритет, сверхдержава с нами соседствующая - там условный Ваня из Какино тоже своей Зинке 9,5 литра воды в минуту не может гарантировать, когда пора её мыть, пока там раком из развалившегося колодца зачерпнуть пытается
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14.08.2020 06:04 Ответить
Ну, що сказать?... Читав, якось, в Інтернет, пост однієї жіночки - дочка вийшла заміж за німця, ще при СРСР. Приїхав німець в гості, подивився, як ми водою користуємося, і каже: "Тепер я знаю, чому у вас щезло Аральське море...".
Коли поставив на воду, гарячу і холодну, а також газ, лічильники, в сім"ї по-іншому почали дивиться на використання цих ресурсів...
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14.08.2020 06:07 Ответить
Израиль с ОАЭ договор подписали, сообщают нам СМИ.
А все почему?
А вот почему (также сообщают нам СМИ):
"Вчера Центральное командование армии США сообщило о том, что иранские военнослужащие https://www.mk.ru/politics/world/2020/08/13/iran-zakhvatil-tanker-pod-liberiyskim-flagom.html высадились и захватили танкер Wila под либерийским флагом. Инцидент произошел в международных водах Оманского залива. Сообщается, что на его борту 8000 тонн топлива. Корабль российского производства, его бенефициарный владелец из ОАЭ, а управляющий менеджер из Греции." (выделено мной)

А у Израиля, по-слухам, ракеты хорошие
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14.08.2020 07:57 Ответить
"Дочка вийшла заміж за німця, ще при СРСР. Приїхав німець в гості, подивився, як ми водою користуємося, і каже: "Тепер я знаю, чому у вас щезло Аральське море...".
Коли поставив на воду, гарячу і холодну, а також газ, лічильники, в сім"ї по-іншому почали дивиться на використання цих ресурсів..."
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14.08.2020 08:29 Ответить
Поголись налисо, може тоді твоя макітра поміститься в душовій кабінці.
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14.08.2020 08:35 Ответить
Потерявши голову по волосам не плачут!
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14.08.2020 12:07 Ответить
Там не воды, а клея не хватает, чтобы держать эту конструкцию.
А вот Трамп с "ирокезом" - это интересно.
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14.08.2020 12:42 Ответить
 
 