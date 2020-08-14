За сутки обстрелов со стороны наемников РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились в готовности дать достойный отпор на возможные опасные действия врага.
Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины! А раненому воину желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 14 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.
"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.
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Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
Мин там хватит на много лет.
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:
https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/
Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік
20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
Подумаєш, =водночас= десь там хлопці гуляли-квіточки збирали ... Але таке не рахується.
Це - страшно. Не припустимо. Отак вони і кинули Ярослава Журавля.
Не нужно спекулировать.
Там ещё много лет разминировать придётся.
Ви готові за них воювати ?
(самый раз заслать взвод снайперов)
Клоуна на мило