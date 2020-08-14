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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки обстрелов со стороны наемников РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб

За сутки обстрелов со стороны наемников РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились в готовности дать достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины! А раненому воину желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 14 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки обстрелов со стороны наемников РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб 01

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
А військові підірвалися самі по собі ?
Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
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14.08.2020 07:49 Ответить
+11
А погибший вчера на мине воин не боевая потеря? Цинизм зеленых зашкаливает.
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14.08.2020 07:52 Ответить
+4
А до чого тут мої пропозиції ?
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:

https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/

Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік

20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
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14.08.2020 08:08 Ответить
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Контролированная кем?
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14.08.2020 07:31 Ответить
ну зрада, конечно.
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14.08.2020 07:31 Ответить
Половину кже в беларусь закинули
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14.08.2020 07:35 Ответить
А військові підірвалися самі по собі ?
Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
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14.08.2020 07:49 Ответить
Ваши предложения.
Мин там хватит на много лет.
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14.08.2020 07:52 Ответить
А до чого тут мої пропозиції ?
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:

https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/

Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік

20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
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14.08.2020 08:08 Ответить
Не тратьте время на зебилов. Для них гибель на боевой мине не боевая потеря. При современной техники минирования не надо и по земле ползать. А нашим хлопцам, Зеленая мразь, запретила практически все - даже окопы новые рыть и блиндажи укреплять. Про ответный огонь и ведение разведки уже и разговора нет
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14.08.2020 10:15 Ответить
Я знаю, що їм нічого не доведеш. Але мені боляче від такого. Тобто, від наших військових, які знаходяться на передовій, ОФІЦІЙНО і ПУБЛІЧНО відмовляються.
Подумаєш, =водночас= десь там хлопці гуляли-квіточки збирали ... Але таке не рахується.
Це - страшно. Не припустимо. Отак вони і кинули Ярослава Журавля.
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14.08.2020 19:45 Ответить
А погибший вчера на мине воин не боевая потеря? Цинизм зеленых зашкаливает.
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14.08.2020 07:52 Ответить
Речь идёт о прекращении огня.
Не нужно спекулировать.
Там ещё много лет разминировать придётся.
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14.08.2020 07:54 Ответить
Фигасе у тебя пукан рванул
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14.08.2020 09:31 Ответить
Я человек добрый, но тебе желаю чтобы к тебе сосед в хатку фугас заложил, а менты квалифицировали твою гибель как мелкое хулиганство. Вас, зеленых дегенератов, только могила исправит.
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14.08.2020 10:11 Ответить
Я человек добрый, но тебе желаю (с) добрый человек вообще бы не стал разжигать ненависть как такие как ты и топить за войну хотя бы из приличия потому что будучи косым и хромым не пригодился всем шести волнам частичной мобилизации. О гибели солдата ты узнал вчера таки из штаба ООС.. о нем сообщили его гибель не умолчали но лишь вывели за скобки ввиду того что он погиб не в результате обстрелов противника в нарушения перемирия а подорвался на мине отклонившись от маршрута и таких смертей еще будет много учитывая сколько *сюрпризом* там наставлено за 6 лет войны.
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14.08.2020 10:22 Ответить
Вы когда с нашего украинского Крыма сдрысните, чурки запоребриковые?
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14.08.2020 12:22 Ответить
Простите..? Вы дальтоник?
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14.08.2020 13:47 Ответить
Кому ты про флаг причесываешь. моль гардеробная? Знаешь как "шутят" в Мацкве ? Бить будут по роже, а не по паспорту. Так чей Крым? И Слава Украине!
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14.08.2020 14:58 Ответить
Я писал тебе выше.. если бы ты реально готов был рисковать за свои убеждения воевал бы сейчас там а не на диване! Так что угрозы твои читать просто скучно. Если хочешь о чем то говорить то давай но от гневно-истеричных воплей с горящим газами из дымящегося пукана я тебе рекомендую воздержаться.
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14.08.2020 15:21 Ответить
ну что,, кацап? Обгадился написать правду, что украинский Крым захватила твоя вонючая ********* во главе с плешивым ******? Разумеется. А твое жалкое блеяние про диван, просто от убожества ума. Что впрочем для кацапов закономерно. Спрашиваю в последний раз - Крым это Украина?
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14.08.2020 15:25 Ответить
Еще раз настоятельно рекомендую тебе обратиться к врачу окулисту. Здоровье надо беречь
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14.08.2020 16:25 Ответить
Хамелеон. А что ответишь - Слава Украине! Я твой триколор шатал
За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6169
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14.08.2020 17:04 Ответить
А які у вас переконання ?
Ви готові за них воювати ?
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14.08.2020 15:51 Ответить
Причем тут мои убеждения? Этот идиот от меня никак не отстанет только за то что я ему напомнил что о подорвавшемся на мине вчера бойце сообщал штаб а соответственно его гибель не была скрыта а у него уже истерика)) он уже там что то про Крым кричит про кацапов как будто я к первому и второму имею какое то отношение.
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14.08.2020 16:31 Ответить
Питання вам не зрозуміле ?
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14.08.2020 16:55 Ответить
Мне понятно что я прав и могу доказать свою правоту предоставив ссылку на вчерашнюю новость о гибели военнослужащего со слов штаба ОСС если хотите.. По поводу убеждений то каждый имеет право иметь свое мнение кто хочет пусть идет воевать кто не хочет тот пусть не идет но когда человек полная истеричка как https://censor.net/user/211128 которая при этом сама воевать не собирается то зачем кидаться на других людей в интернете не понятно вообще зачем? Я же не виноват что боец на мине подорвался а не сепаратисты его убили как того хотелось бы некоторым.
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14.08.2020 17:14 Ответить
Слушай сюда, шаромыжница кацапскапя. Я обычно с женским полом не воюю, но тебя свиноматку ханыжную за женский пол не имею. За идиота, ты, плечевая, будешь иметь столько, что тебе еще ни один твой клиент на обосанном диване не рассказывал. Это ты понята?
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14.08.2020 17:09 Ответить
Боже ты такой же жалкий как и твои комментарии
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14.08.2020 17:16 Ответить
Убожество - это ты . Дешевая причесоска, прихилявшая разволдить дешевые понты руцького мира. Простейший вопрос "чей Крым?" у тебя, мокшанки, вызывает жесткую диарею. Боишься работы лишится? На прощание напомню. Твой путин - *****, а Раша - параша. А теперь вали обтекать
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14.08.2020 17:24 Ответить
цинизм зелёных в ЗСУ зашклаивает уже и подрыв не боевые во мля новое у Хомы
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14.08.2020 08:56 Ответить
Стидно і гидко...за таке керівництво.
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14.08.2020 09:03 Ответить
ИМ НЕКОГДА СТРЕЛЯТЬ - все с лопатами и кирками роют новые окопы...
(самый раз заслать взвод снайперов)
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14.08.2020 09:25 Ответить
За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 507
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14.08.2020 19:07 Ответить
Оце і підозріло - ніхто не стріляє, а вояки України чомусь гинуть

Клоуна на мило
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14.08.2020 21:33 Ответить
 
 