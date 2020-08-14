За сутки обстрелов со стороны наемников РФ в районе проведения ОС не зафиксировано, боевых потерь нет, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились в готовности дать достойный отпор на возможные опасные действия врага.

Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины! А раненому воину желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 14 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.