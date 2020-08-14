Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы"

Власти Беларуси должны в полной мере выполнять свои международные обязательства и не нарушать права человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

"Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека", — сообщает пресс-служба организации.

Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу, указав, что "репрессии и преследование противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Он напомнил, что, являясь членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова. Глава Парламентской ассамблеи призвал власти страны обеспечить выполнение этих прав и свобод и немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни.

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Церетели указал также, что серьезным нарушением международных обязательств Беларуси является также физическое нападение на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными.

Напомним, что в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренную видеоконференцию по Беларуси. Инициатором выступила Польша.

Ранее в пользу санкций в отношении Беларуси публично высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия.