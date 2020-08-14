РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9654 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
1 528 35

Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы"

Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека:

Власти Беларуси должны в полной мере выполнять свои международные обязательства и не нарушать права человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

"Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека", — сообщает пресс-служба организации.

Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу, указав, что "репрессии и преследование противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Он напомнил, что, являясь членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова. Глава Парламентской ассамблеи призвал власти страны обеспечить выполнение этих прав и свобод и немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержанных массово выпускают в Минске. ВИДЕО

Церетели указал также, что серьезным нарушением международных обязательств Беларуси является также физическое нападение на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными.

Напомним, что в пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренную видеоконференцию по Беларуси. Инициатором выступила Польша.

Ранее в пользу санкций в отношении Беларуси публично высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) ОБСЕ (4889) репрессии (2771) Церетели Зураб (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Еще один высрал обеспокоеность, мы это уже проходили
показать весь комментарий
14.08.2020 07:48 Ответить
+3
Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 7352
показать весь комментарий
14.08.2020 07:59 Ответить
+2
https://twitter.com/V_Solovey

"https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей

https://twitter.com/V_Solovey @V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey/status/1293844584519303168 19 год


Судьба все настойчивее предупреждает Очередной гипертонический криз у Луки сегодня ночью. Похоже, с микроинсультом."

***** потроху годує луку "новачком"? Бо навряд чи лука дуже рознервувався, що його наказ так жорстко виконують. Чи це не його наказ і він не може його відмінити або послабити?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Простите Луку Мудищева! Он больше не будет! МЕНЬШЕ - тожА!
показать весь комментарий
14.08.2020 07:44 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBooaYIqNaIGysWkaweP5n4QytYQXQRw4wYbFG8663mZZajrjofur8upz3ze5diN-8Hdqy5J9OmFN5ZCTufH8UCV2YoSOa6JO5kBNzLu06EDWQVngqHGGnak3Qk9p2jpt63juVdMRDFI9YMa5uduU4u3NDHoLzfYFMOZ4bu8COlxVO_bmD05bDWuJfHDgc3gmyhXkMTvzEAa3ydkRaxdcikk5Lhbo45eJP7aIEANEoj6gtx5F62B5YueXVaOSUUYyA4Wma6mhjmufJi7LK9ktswFkI5nKhE_eSBhJ3MRKphycLPCCfoQQkdp6QiIWIu9DdCjj0hHdVpo0d9K1EZn4bvmw&__tn__=kC-R&eid=ARCx6IxFBKgEfLvgY8VgMtjgHIPFfM2TTRoNDN31dJwrMoL-eEW6xO4zSWbQNgdV0VnBCjiz07FKXlzS&hc_ref=ARTa-P_KaD1LRbAYO9xxrincV24ye4fTTPqcV8VtVdjH8HOaQHrlSW9Q6mGMbAVVrM0&fref=nf Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/3027107390752401/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBooaYIqNaIGysWkaweP5n4QytYQXQRw4wYbFG8663mZZajrjofur8upz3ze5diN-8Hdqy5J9OmFN5ZCTufH8UCV2YoSOa6JO5kBNzLu06EDWQVngqHGGnak3Qk9p2jpt63juVdMRDFI9YMa5uduU4u3NDHoLzfYFMOZ4bu8COlxVO_bmD05bDWuJfHDgc3gmyhXkMTvzEAa3ydkRaxdcikk5Lhbo45eJP7aIEANEoj6gtx5F62B5YueXVaOSUUYyA4Wma6mhjmufJi7LK9ktswFkI5nKhE_eSBhJ3MRKphycLPCCfoQQkdp6QiIWIu9DdCjj0hHdVpo0d9K1EZn4bvmw&__tn__=-R 15 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Москва має два сценарії для Білорусі.
1. Підігрівати й загострювати бунт викликаний справедливим небажанням білорусів жити нудно.
У разі повалення Лукашенка і краху його пропагандистської системи, москва утворює комітет національного порятунку.
В пропаганді й інвестиціях в білоруську політику вона не матиме жодної конкуренції. Нове керівництво Білорусі швидо ліквідує рештки білоруської незалежності.

2. Якщо Лукашенко втримається шляхом репресій, невідомі білоруські "бандерівці" з ЧВК "Вагнер" атакують дві московські військові бази.
Москва "змушена" буде ввести війська для порятунку своїх військовослужбовців, відвернення гуманітарної катастрофі й заради білоруської демократії.
Далі перехідний білоруський уряд утворений з колишніх лукашенківських бюрократів й представників промосковської опозиції неквапно готуватиме вибори московського генерал-губернатора в білоруському федеральному окрузі.
Чи може москві не вдатися один з цих сценаріїв?
Євросоюз та сусіди Білорусі не роблять нічого, щоб їй завадити.
Москва в білоруській політиці - це лисиця в курятнику. Півня вона з'їсть, а тоді й курей. Вона спокійна - ніхто не прийде аби вигнати її звідти.

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/3027107390752401/?type=3&eid=ARBMh44TnytGqvabNgEUbayoBWz5uUJPbCDOb6zvgGaxhHxCFy_Mo-1D1BUI-8E8XLzIZzT9I9gSHm_l&__xts__%5B0%5D=68.ARBooaYIqNaIGysWkaweP5n4QytYQXQRw4wYbFG8663mZZajrjofur8upz3ze5diN-8Hdqy5J9OmFN5ZCTufH8UCV2YoSOa6JO5kBNzLu06EDWQVngqHGGnak3Qk9p2jpt63juVdMRDFI9YMa5uduU4u3NDHoLzfYFMOZ4bu8COlxVO_bmD05bDWuJfHDgc3gmyhXkMTvzEAa3ydkRaxdcikk5Lhbo45eJP7aIEANEoj6gtx5F62B5YueXVaOSUUYyA4Wma6mhjmufJi7LK9ktswFkI5nKhE_eSBhJ3MRKphycLPCCfoQQkdp6QiIWIu9DdCjj0hHdVpo0d9K1EZn4bvmw&__tn__=EEHH-R

Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 1028
показать весь комментарий
14.08.2020 08:17 Ответить
Беларусь уже успешно оккупирована русней. В случае, если лукашенко удерживает незаконно захваченную власть силовым методом - им делать ничего не нужно.
показать весь комментарий
14.08.2020 08:58 Ответить
Глава ПА ОБСЄ Церетелі звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини: "Репресії і переслідування неприпустимі" - Цензор.НЕТ 584
показать весь комментарий
14.08.2020 09:47 Ответить
Еще один высрал обеспокоеность, мы это уже проходили
показать весь комментарий
14.08.2020 07:48 Ответить
Как раз обеспокоенности нет. Незачет Церетели. Лишь обеспокоенность всех пугает.)
показать весь комментарий
14.08.2020 07:59 Ответить
А про зверства полиции в США он ничего не говорил?
Двойные стандарты в действии.
показать весь комментарий
14.08.2020 07:56 Ответить
Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 767
показать весь комментарий
14.08.2020 07:58 Ответить
Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 4364
показать весь комментарий
14.08.2020 07:59 Ответить
Это протестующие против нечестных выборов?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:01 Ответить
Докажи, что они нечестные!
показать весь комментарий
14.08.2020 08:05 Ответить
О,знакомый визг кацапа. Какиевашидакасательстфа?😊 А ты ддокажи что в США полиция бьет не бандитов и мародеров.
показать весь комментарий
14.08.2020 08:24 Ответить
Должен осудить действия Лукашенки и призвать его уйти добровольно. И пригрозить тюрьмой. Так понятно тебе. зетипилл?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:07 Ответить
Там шо коцап? А то у меня спам не открывается😄
показать весь комментарий
14.08.2020 08:09 Ответить
Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 7352
показать весь комментарий
14.08.2020 07:59 Ответить
https://twitter.com/V_Solovey

"https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей

https://twitter.com/V_Solovey @V_Solovey
https://twitter.com/V_Solovey/status/1293844584519303168 19 год


Судьба все настойчивее предупреждает Очередной гипертонический криз у Луки сегодня ночью. Похоже, с микроинсультом."

***** потроху годує луку "новачком"? Бо навряд чи лука дуже рознервувався, що його наказ так жорстко виконують. Чи це не його наказ і він не може його відмінити або послабити?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:01 Ответить
призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогуИсточник: https://censor.net.ua/n3213714
В том-то и проблема, что диалога не выйдет. Тракористу говорить не с кем. Я убежден, что протест должен быть возглавлен. Нужны лидеры. А их нет. Толпа может делегировать быстро состряпанных, но они вряд ли будут признанными авторитетами. Проблема... как "проблема" по-белорусски, кто знает?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:10 Ответить
На его руках кровь уже давно, чем он лучше Сталина, устроил своему народу 1937 год
Глава ПА ОБСЕ Церетели обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека: "Репрессии и преследования недопустимы" - Цензор.НЕТ 6930
показать весь комментарий
14.08.2020 08:19 Ответить
Офіційних результатів виборів ще не було, якщо я не помиляюсь.
показать весь комментарий
14.08.2020 08:28 Ответить
А то шо?
показать весь комментарий
14.08.2020 08:56 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran

Познер, Дудь, Харламов.
Всегда молчащая московская интеллигенция завозмущалась режимом Лукашенка и «резиновыми пулями», которыми он стреляет в белоруссов.

Нужно понимать ,что молчащую московскую интеллигенцию устраивает режим путина и свинцовые пули, которыми он стреляет в украинцев.
показать весь комментарий
14.08.2020 09:02 Ответить
Беларусы, главное не берите посредником ОБСЕ. Будете ждать еще 26 лет.
показать весь комментарий
14.08.2020 09:21 Ответить
фАТИТ МЯВКАТЬ ПРО НАРУШЕНИЯ - ДЕЙСТВУЙТЕ МЛЯ !!!
показать весь комментарий
14.08.2020 09:23 Ответить
 
 