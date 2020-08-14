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За сутки на Львовщине выявили 184 новых случая COVID-19, всего 11,6 тыс. инфицированных и 318 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 184 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 658 человек, 318 человек умерли, 3157 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 549 ПЦР-тестов, из них 184 - положительные. Среди них львовян - 68.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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показать весь комментарий14.08.2020 09:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий14.08.2020 09:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий14.08.2020 09:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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