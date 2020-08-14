За сутки на Львовщине выявили 184 новых случая COVID-19, всего 11,6 тыс. инфицированных и 318 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 184 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 658 человек, 318 человек умерли, 3157 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 549 ПЦР-тестов, из них 184 - положительные. Среди них львовян - 68.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордное" количество новых случаев коронавируса за сутки - 1 592

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.