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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 184 новых случая COVID-19, всего 11,6 тыс. инфицированных и 318 умерших

За сутки на Львовщине выявили 184 новых случая COVID-19, всего 11,6 тыс. инфицированных и 318 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 184 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 658 человек, 318 человек умерли, 3157 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 549 ПЦР-тестов, из них 184 - положительные. Среди них львовян - 68.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордное" количество новых случаев коронавируса за сутки - 1 592

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

За сутки на Львовщине выявили 184 новых случая COVID-19, всего 11,6 тыс. инфицированных и 318 умерших 01

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2952)


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Там это...МВФ просит данные об использовании средств для борьбы с вирусом из соответствующего фонда. Интересно будет понаблюдать, как зеленский будет пояснять борьбу с вирусом латанием ям на дорогах. Я, конечно, не специалист по вирусам, но по-моему вирусы так не лечатся.
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14.08.2020 09:04 Ответить
Вірус пофігу. Пропіаритись, це святе.
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14.08.2020 09:08 Ответить
ну Львов и КОВИ19 вообще друзья "не разлей вода" !
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14.08.2020 09:15 Ответить
 
 