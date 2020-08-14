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В Украине очередной "рекорд" по количеству новых случаев COVID-19 за сутки - 1 732. С начала пандемии умерли 2011 человек
По состоянию на утро 13 августа в Украине обнаружили 1 732 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 87 872. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (205), Львовской (184), Ивано-Франковской (143) областях, г. Киеве (158), Черновицкой (154) и Одесской (160) областях.
Число летальных случаев достигло 2011, 19 - только за последние сутки.
Выздоровели уже 46 216 украинцев. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 39 645 украинцев, что на 1 713 человек больше, чем сутками ранее.
Топ комментарии
+11 Rusin
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+10 финансист
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Да Вы что - сдурели?
как это 'нет вакцин", когда Бриатания 60 миллионов доз закупает.
Так что готовьтесь становится в очередь на "прививку" и освобождать (посмертно) ваше гос. жилье.
А я - вам напомню: главной целью "карантина" является обрушение акций компаний на фондовых биржах, чтобы их скупили по дешевке люди ********* дедушки Джейкоба Ротшильда, "новые" китайцы.
Вы как - подсуетились, акции приобрели?
Нет?
А почему?
Если Вы обитатель государственного и находитесь на соц. обеспечении, то Вам придется освободить место, отправившись на тот свет, а Ваше место займут исламисты, которых Бундесвер завозил самолетами из Африки.
ИВЛ, которыми убивали стариков в домах престарелых в Испании и на Севере Италии - это медленно, "прививка" работает гораздо быстрее.
Раз пулю таким как Вы в лоб выпустить пока не получает, то хоть так, как могут.
Рада, что Вам нравится.
А реальный пистолет ко лбу тоже Вам понравится?
Впрочем по-слухам, "вакцина" (одобренная Биллом Гейтсом, глав-вакцинатором) убивает не хуже пули, да и возьми меньше, кровь с мозгами смывать не придется
********фашист, будет геноцид населения производить.
А вы что же отстаете, Степанов?
Вам что - Ротшильды мало платят?
Почему не покупать китайского?
А зачем кормить страну с вражеским демократическим странам режимом, да еще покупая товары низкого качества, которые отнюдь не дешевые.
Приведу пример китайской "дешевизны":
Купила на пробу пряжу в магазине, "cosy wool",сделана в Китае (то есть спрядена в Китае, ведь мы же знаем, что Китай 'главный" производитель шерсти ).
Стоит пряжа 7 баксов за 100 грамм (со скидкой 5 баксов за 100 грамм).
Качество: пряжа неровная, встречаются узелки, при носке сваливается, как сволочь.
Аналогичная (8 сложений/нитей) Пряжа от Bendigo Mills (австралийская компания) стоит 14 долларов за 200 грамм, то есть те же 7 баксов за 100, что и китайская.
Качество: выше всяких похвал, пряжа изумительная, вязала не один раз из нее и всегда буду.
Вывод; а зачем покупать китайское, если есть свое лучшего качества?
Пусть Китай, который глумится над Австралией в комментариях на новостных каналах youtube, на внутренни рынок работает.
Не покупайем китайского, поддеживаем отечественного производителя.
Считайте это ответом на "подарок" макароновируса из лаборатории Уханя.