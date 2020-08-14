В Украине очередной "рекорд" по количеству новых случаев COVID-19 за сутки - 1 732. С начала пандемии умерли 2011 человек

По состоянию на утро 13 августа в Украине обнаружили 1 732 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 87 872. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (205), Львовской (184), Ивано-Франковской (143) областях, г. Киеве (158), Черновицкой (154) и Одесской (160) областях.

Число летальных случаев достигло 2011, 19 - только за последние сутки.

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Выздоровели уже 46 216 украинцев. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 39 645 украинцев, что на 1 713 человек больше, чем сутками ранее.