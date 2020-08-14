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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине очередной "рекорд" по количеству новых случаев COVID-19 за сутки - 1 732. С начала пандемии умерли 2011 человек

В Украине очередной

По состоянию на утро 13 августа в Украине обнаружили 1 732 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 19 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 87 872. Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (205), Львовской (184), Ивано-Франковской (143) областях, г. Киеве (158), Черновицкой (154) и Одесской (160) областях.

Число летальных случаев достигло 2011, 19 - только за последние сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 21 млн, количество жертв уже 747,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

Выздоровели уже 46 216 украинцев. Вместе с тем, болеют коронавирусной болезнью 39 645 украинцев, что на 1 713 человек больше, чем сутками ранее.

В Украине очередной рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки - 1 732. С начала пандемии умерли 2011 человек 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
У меня рядом с домом закрыи всю больницу на карантин - заразились почти все медсестры и врачи. А недавно знакомую похоронили. А так да, это - "просто обычный вирус"
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14.08.2020 09:38 Ответить
+10
Вчера был на ярмарке. Ситуация стала еще хуже. Уже 3/4 без масок или с масками на бороде. Откуда такое количество идиотов? Эти люди заболевают, мучаются, помирают, но не каются. Врачи говорят им, что маска в местах большого скопления людей - это единственное, что сможет спасти вам жизнь. Но какая-нибудь полуграмотная дура на пенсии, которая с трудом осилила программу средней школы, говорит: "Я тут почитала в интернете. Маска вредна и от вируса не спасает". И считает себя такой умной-умной. Тьфу. Я считаю, что все эти упоротые люди, которые ходят в местах большого скопления людей без масок, должны переболеть и сдохнуть.
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14.08.2020 09:41 Ответить
+8
Это ни на что не похоже. Сегодня в передаче "Ранок з Україною" на канале Украина озвучили, что проводили опрос (не помню какая из организаций, но можно пересмотреть передау в записи - не суть) где как оказалось более 80% украинцев не смогли назвать никого из своих родных или знакомых кто бы заразился ковидом. Это что же за пандемия такая? У меня складывается такое впечатление, что эпидемия у нас только в информационном пространстве в параллельной реальности.
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14.08.2020 09:15 Ответить
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Страница 3 из 3
"Лекарств и вакцины, конкретно по этой болячке, до сих пор нет."

Да Вы что - сдурели?
как это 'нет вакцин", когда Бриатания 60 миллионов доз закупает.
Так что готовьтесь становится в очередь на "прививку" и освобождать (посмертно) ваше гос. жилье.
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14.08.2020 15:22 Ответить
"Я тебе напомню главную цель карантина в мировом масштабе"

А я - вам напомню: главной целью "карантина" является обрушение акций компаний на фондовых биржах, чтобы их скупили по дешевке люди ********* дедушки Джейкоба Ротшильда, "новые" китайцы.

Вы как - подсуетились, акции приобрели?
Нет?
А почему?
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14.08.2020 15:23 Ответить
Больные болеют а не ездят. Искать среди здоровых себе больных. Это как борьба с вредителями. Будем выявлять.
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14.08.2020 12:07 Ответить
Та понятно -- немцы брэшуть, шоб ты их разоблачил...*)
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14.08.2020 12:09 Ответить
Немцы не брешуть они против на демонстрации. А разоблачения этого ковидная секта боится.
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14.08.2020 12:27 Ответить
Шо секта на демонстрации -- видно по таким сектантам, как ты... *)
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14.08.2020 12:30 Ответить
А Вам уже сделали прививку?
Если Вы обитатель государственного и находитесь на соц. обеспечении, то Вам придется освободить место, отправившись на тот свет, а Ваше место займут исламисты, которых Бундесвер завозил самолетами из Африки.
ИВЛ, которыми убивали стариков в домах престарелых в Испании и на Севере Италии - это медленно, "прививка" работает гораздо быстрее.
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14.08.2020 15:16 Ответить
.........При входе в магазин не разрешайте направлять термометр на ваш лоб, чтобы измерить вашу температуру. Они так стирают память. Вчера я зашел за пивом и молоком,а вышел с пивом и рыбой.))))))
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14.08.2020 12:29 Ответить
Нет, так они унижают и запугивают население, ведь такой термометр похож на пистолет.
Раз пулю таким как Вы в лоб выпустить пока не получает, то хоть так, как могут.
Рада, что Вам нравится.
А реальный пистолет ко лбу тоже Вам понравится?

Впрочем по-слухам, "вакцина" (одобренная Биллом Гейтсом, глав-вакцинатором) убивает не хуже пули, да и возьми меньше, кровь с мозгами смывать не придется
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14.08.2020 15:14 Ответить
В Британии 60 миллионов доз вакцин закупают, дедушка Джейкоб Ртшильд, ******** фашист, будет геноцид населения производить.
А вы что же отстаете, Степанов?
Вам что - Ротшильды мало платят?
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14.08.2020 15:11 Ответить
Помоги экономике своей страны - не покупай китайского, если есть выбор (к сожалению, выбор есть не всегда, и тогда я буду обходится, а китайское покупать только вынужденно, в крайнего случае).
Почему не покупать китайского?
А зачем кормить страну с вражеским демократическим странам режимом, да еще покупая товары низкого качества, которые отнюдь не дешевые.

Приведу пример китайской "дешевизны":
Купила на пробу пряжу в магазине, "cosy wool",сделана в Китае (то есть спрядена в Китае, ведь мы же знаем, что Китай 'главный" производитель шерсти ).
Стоит пряжа 7 баксов за 100 грамм (со скидкой 5 баксов за 100 грамм).
Качество: пряжа неровная, встречаются узелки, при носке сваливается, как сволочь.

Аналогичная (8 сложений/нитей) Пряжа от Bendigo Mills (австралийская компания) стоит 14 долларов за 200 грамм, то есть те же 7 баксов за 100, что и китайская.
Качество: выше всяких похвал, пряжа изумительная, вязала не один раз из нее и всегда буду.

Вывод; а зачем покупать китайское, если есть свое лучшего качества?
Пусть Китай, который глумится над Австралией в комментариях на новостных каналах youtube, на внутренни рынок работает.

Не покупайем китайского, поддеживаем отечественного производителя.
Считайте это ответом на "подарок" макароновируса из лаборатории Уханя.
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14.08.2020 16:01 Ответить
В общем, все понятно. Учёба будет дистанционная...
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14.08.2020 16:33 Ответить
Даже если будут Писать по 2000 в день. Хватит ещё на 50 лет каждый день нас пугать)))
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14.08.2020 17:38 Ответить
Кто нибудь обратил внимание что количество якобы больных короновирусом растет или уменьшается от количества проведенных тестов? Тестов которые неизвестно по каким реакциям определяют якобы этот вирус. Эти тесты могут реагировать на определенные антитела или их комбинацию с другими составными крови,которые могут у нас выделятся при обычном насморке, простуде,гриппе, пневмонии, бронхите итд. Но тест конечно покажет будто бы у нас короновирус. И вот нам статистика растет. Например в семье человек с диабетом ,у него может быть кома, сделали тест и он конечно же показал якобы к него короновирус. Но как же так. Нам говорят он очень заразен а вся семья ничем не болеет кроме этого диабетика. И тут уловка от тех кто выдумал этот якобы короновирус, нам говорят , нуу это у всех вас он есть, но он бессимптомно у вас протекает. Нас что за идиотов они держат. Когда у вас в семье кто то болеет гриппом , болеют все и температура и горло и кашель, а тут бессимптомно нам говорят . Но если у вас хроническое заболевание с рецидивами у вас обязательно тест выявит якобы короновирус. И люди умирают но не от вируса которого нет и не было ,а от своих хронических тяжёлых заболеваний переходящих в рецидив по естественным причинам. Нам пишут что больницы якобы переполнены а мне знакомые там работающие говорят там лежачих не больше чем обычно .Когда в стране эпидемия гриппа, то кому знакомому или родственнику не позвонишь у всех кто то болеет, то дочка, то внучка, то жучка . Сейчас же кого не спрошу ,таксиста, родственника, знакомых, ни у кого никто не болел короновирусом, ни у них , ни у их знакомых и близких. Странно да? Но нам пишут про якобы рост короновирусных больных. Делайте выводы.
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14.08.2020 18:38 Ответить
раньше болелили в основном дети, взрослые это были выжившие дети их уже ни какая зараза не брала, потому что они стойко еще в детстве переносили все эпидемии без всяких карантинов. Школы были индикатором эпидемии грипа. Тестов не было. Сейчас когда дети не болеют нас убеждают что у строящегося организма лучше имунитет чем у сформировавшегося.Когда детская заболеваемость в разы была выше чем у взрослых.
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15.08.2020 06:08 Ответить
Янелохи врут шо дышат. По Днепру, за два дня выздоровело 35 чел(25+10), а у янелохов по области ни одного. По инфицированным, разница в два раза. Эти ублюдки когда-нибудь правду говорили? Или только ******* и ******* могут? Долбни.
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14.08.2020 18:40 Ответить
******.. В оранжевую зону надо всю страну пока еще не поздно.. А то в красную придётся вносить....
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14.08.2020 20:03 Ответить
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