Количество активных больных коронавирусом за сутки вновь выросло в 22 областях Украины и в Киеве, - СНБО

Количество активных больных коронавирусом за минувшие сутки выросло в 22 из 24 областей Украины и в Киеве. Лишь в Тернопольской и Донецкой областях число ныне болеющих незначительно снизилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (205), во Львовской (184), в Одесской области (160), в Киеве (158), в Черновицкой области (154), в Ивано-Франковской (143), в Ривненской (120) области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 43 новых случая заболевания COVID-19 и 32 случая выздоровления, сейчас в области болеет 686 человек (на 11 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 58 случаев заболевания, 1 человек умер, 31 выздоровели, сейчас болеет 1 113 человек (на 26 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 28 новых случаев заболевания и 8 выздоровевших, сейчас болеет 461 человек (на 20 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 22 новых случая заболевания, 2 человека скончались и 23 - выздоровели, сейчас в области болеет 231 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Житомирской области 67 человек заболели и 22 – выздоровели, болеют 662 человека (на 45 больше за сутки);

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- в Закарпатской области 71 новый случай заболевания и 34 - выздоровления, сейчас болеет 3 205 человек (на 37 больше за сутки);

- в Запорожской области 28 новых заболевших и 1 человек выздоровел, сейчас болеет 329 человек (на 27 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 143 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 64 - выздоровления, сейчас болеют 3 645 человек (на 77 больше за сутки);

- в Киеве 158 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 38 выздоровели, сейчас болеет 6 694 человек (на 119 больше за сутки);

- в Киевской области 52 новых заболевших, 4 человека умерли и 2 выздоровели, сейчас болеют 1 307 человек (на 46 больше за сутки);

- в Кировоградской области 6 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеет 40 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 50 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 184 новых случаев заболевания COVID-19, 4 случая смерти и 56 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 183 человека (на 124 больше за сутки);

- в Николаевской области 15 новых случаев заболевания и 11 - выздоровления, сейчас болеет 246 человек (на 4 больше за сутки);

- в Одесской области 160 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 3 151 человек (на 160 больше за сутки);

- в Полтавской области 17 новых случаев заболевания и 8 – выздоровления, сейчас болеет 130 человек (на 9 больше за сутки);

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- в Ривненской области 120 новых случаев заболевания и 58 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 708 человек (на 62 больше за сутки);

- в Сумской области 29 новых случаев заболевания и 18 - выздоровления, сейчас болеет 320 человек (на 11 больше за сутки);

- в Тернопольской области 49 новых случаев заболевания и 50 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 167 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Харьковской области 205 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 8 человек выздоровели, сейчас болеют 2 837 человек (на 193 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 71 человек (на 4 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 46 новых случаев заболевания и 41 - выздоровления, сейчас болеет 389 человек (на 5 больше за сутки);

- в Черкасской области 25 человек заболели и 22 – выздоровели, сейчас болеет 241 человек (на 3 больше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 154 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 51 человек выздоровели, сейчас болеет 1 626 человек (на 102 больше за сутки);

- в Черниговской области 47 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 572 человека (на 47 больше за сутки).

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