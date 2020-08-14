COVID-19 за сутки выявили у 110 детей и 78 медработников. Поставлен очередной антирекорд по госпитализации, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 330 человек. Это очередной антирекорд для Украины с начала пандемии.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки Украина снова поставила два антирекорда. Во-первых, за сутки заболели 1 732 человека, из них 110 детей и 78 медработников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас было госпитализированы 330 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. Выздоровел 581 пациент. Всего за все время пандемии заболели 87 872 человека, из них 6 093 ребенка и 9 570 медработников. Всего выздоровели 46 797 пациентов, а летальных случаев - 2011. За минувшие сутки всего были сделаны 35 237 тестов, из них 18 917 методом ПЦР и 16 320 методом ИФА", - рассказал Степанов.

"Количество заболевших растет каждый день", - добавил глава Минздрава.

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