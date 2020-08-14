Увольнение - это не фейк, а зов совести: журналисты госСМИ Беларуси подготовили обращение к министру информации

Журналисты государственных СМИ Беларуси написали официальное обращение в адрес министра информации. Они подчеркнули, что увольнение их коллег — не фейк, а зов совести. И просят помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, письмо подписали уже полторы сотни сотрудников СМИ.



Обращение создано журналистами государственных СМИ, но к нему могут присоединиться и коллеги из негосударственных.

Письмо министру информации Игорю Луцкому, уточнили составители, будет передано ему 14 августа. Представителей белорусских СМИ пригласили на встречу с министром и представителями МВД.

По ссотоянию на вечер 13 августа, под письмом оставили свое имя более 120 человек.

Подписавшиеся напомнили, что видят происходящие с 9 августа события в Беларуси не только через ТВ-экраны и ленты официальных медиа, но еще и своими глазами.

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"То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, - это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений", - указано в обращении.

Там же отмечено, что по Закону о СМИ одним из принципов работы журналиста является разнообразие мнений. Монополизация СМИ государственными органами не допускается.

"Журналисты - не участники акций. Согласно Закону о СМИ, Конституции и международному праву, они могут освещать акции. Более того, СМИ обязаны всесторонне рассказывать о происходящих событиях.

Применение насилия со стороны правоохранителей в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, - недопустимо", - подчеркивают авторы обращения.

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Они призывают Мининформ принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег, остановили их преследование.

Также они просят не лишать всех жителей Беларуси качественной связи: не отключать интернет, не препятствовать работе мессенджеров, информационных и новостных порталов.

"Это препятствует осуществлению нами, журналистами, нашей профессиональной деятельности и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной, своевременной информации (статья 34)", - пишут авторы обращения.

Они также напоминают, что применение силы для подавления протестов должно быть исключительной и крайней мерой. И нужно отличать агрессивных людей и провокаторов от мирных демонстрантов, которые хотят реализовать свое право высказывать мнение и несогласие.

"Задержания, тем более совершаемые насильственным образом, как заявляли уже официально в МВД, "в целях профилактики" - это незаконно и негуманно. Мы требуем прекратить необоснованное насилие и издевательство по отношению к уже задержанным".

Подписавшиеся подытожили, что любят свою страну и хотят, чтобы сказанное в Конституции неукоснительно применялось к каждому белорусу.

"Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства", — цитируют они 2-ю статью Конституции.

Отмечается, что под обращением до сих пор собирают подписи. На момент публикации под ним уже оставили свои имена больше 160 человек.

Среди них - больше десятка сотрудников БЕЛТА (от корреспондентов до редакторов). В том числе Сергей Пелюшкевич, который в прошлом возглавлял пресс-службу президента. Есть и журналист из президентского пула.

Также подписались корреспонденты изданий "Беларусь Сегодня", "Минская правда", "Витебские вести", "Настаўніцкай газеты", главный редактор детской "Полосатой газеты". Плюс сотрудники телеканалов ОНТ и "ТВ-3", радио "Беларусь", журналисты TUT.BY, Onliner, "Комсомольской правды в Белоруссии", БелаПАН и "Звязда".

В списке также есть работники Белтелерадиокомпании, канала СТВ, "Беларусь 4", газеты "Рэспубліка", агентства "Минск-Новости", сайта tribuna.com, Первого национального канала Белорусского радио, брестской областной газеты "Заря", "Гродзенскай праўды", радио "Беларусь", интернет-издания "Витебские вести", журнала "Планета", радио "Центр ФМ", газет "Драгічынскі веснік", "Да новых перамог" (Клецк) и "Кричевская жизнь", журнала "Бярозка", газеты "Янаўскі край", радио Би-Эй, журнала "Имена", телеканала МИР, "Вечерний Бобруйск" и другие.

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По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) с 9 августа по всей стране 98 журналистов подверглись задержаниям, на вечер 13 августа, остаются задержанными 23 журналиста со всей Беларуси.

Всего, начиная с 9 августа, были задержаны 68 сотрудников СМИ. А 30 человек подверглись насилию и получили травмы.

Вечером также вышло обращение коллектива газеты "Звязда" к своим читателям:

"Мы, супрацоўнікі найстарэйшага беларускага выдання, з неспакоем і болем глядзім на тое, што гэтымі днямі адбываецца ў краіне. (…) Звяздоўцы выказваюць падтрымку ўсім без выключэння, хто пацярпеў у канфліктах апошніх дзён, іх сем’ям і блізкім".

Редакция выступает за цивилизованный путь решения разногласий. И призывает уважать журналистов, которые работают на месте событий и выполняют свой профессиональный долг.

"Заклікаем не ўжываць сілу ў дачыненні да тых, хто выказвае сваё меркаванне, і не праяўляць агрэсію, няважна, на якім баку вы знаходзіцеся. Заклікаем усіх паважаць закон, але найперш — чалавечую годнасць. Гвалт можа спарадзіць толькі гвалт.

Мы шануем заканадаўства Рэспублікі Беларусь, паводле якога кожны грамадзянін краіны мае права адкрыта выказваць сваю пазіцыю, і лічым, што закладзеныя ў яго правы і свабоды з’яўляюцца неад’емнай часткай гарманічнага і згуртаванага грамадства".