Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ
Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект об отказе от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Отмечается, что соответствующий законопроект №0065 "О выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств" зарегистрирован в парламенте 13 августа.
Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.
Топ комментарии
+10 Andriy Kalnyshevsky
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+7 Яр Холодний
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+5 Яр Холодний
показать весь комментарий14.08.2020 10:42 Ответить Ссылка
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А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
отакие как они и прутся к урнам голоснуть - мозги дома.
на выхлопе то шо на выхлопе - грустно, панове.....
сегодня пятница - день рабочий, а я ночь на Цензоре просидел
хаванагилу сбацает? - лайкну новость!
"выход из решений" это как "прощание с разумом".