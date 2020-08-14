Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект об отказе от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что соответствующий законопроект №0065 "О выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств" зарегистрирован в парламенте 13 августа.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

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