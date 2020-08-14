РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9564 посетителя онлайн
Новости
4 091 33

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект об отказе от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что соответствующий законопроект №0065 "О выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств" зарегистрирован в парламенте 13 августа.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) СНГ (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
просто должны быть новости про "жесские антироссийские шаги" бубочки.
А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
показать весь комментарий
14.08.2020 10:28 Ответить
+7
Так а "на якого біса" нам в цей "Центр" лізти, якщо ми з СНГ давно вийшли?... Крім того, в тому "Центрі" верховодить будуть представники держави-терориста, що тероризує, в тому числі, і Україну...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:23 Ответить
+5
Я зрозумів... Просто це іде "підчистка хвостів" діяльності, розпочатої при Порошенку. Україна з структури СНГ вийшла років зо два, тому... Однак, були другорядні домовленості про участь у дочірніх структурах СНГ, до анулювання яких при Порошенку "руки не дійшли"... Ішого і буть не повинно - якщо ліквідовано саме перебування України в СНГ, то який сенс приймать участь у роботі "Терористичного" центру? Це все одно, якби ти викорчував дерево, але деякі корінці залишились у грунті, і час від часу, після дощу, з землі випинаються... А ти ходиш по дачі, їх викопуєш та викидаєш...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а "на якого біса" нам в цей "Центр" лізти, якщо ми з СНГ давно вийшли?... Крім того, в тому "Центрі" верховодить будуть представники держави-терориста, що тероризує, в тому числі, і Україну...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:23 Ответить
просто должны быть новости про "жесские антироссийские шаги" бубочки.
А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
показать весь комментарий
14.08.2020 10:28 Ответить
Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект об отказе от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников.
показать весь комментарий
14.08.2020 10:28 Ответить
Я зрозумів... Просто це іде "підчистка хвостів" діяльності, розпочатої при Порошенку. Україна з структури СНГ вийшла років зо два, тому... Однак, були другорядні домовленості про участь у дочірніх структурах СНГ, до анулювання яких при Порошенку "руки не дійшли"... Ішого і буть не повинно - якщо ліквідовано саме перебування України в СНГ, то який сенс приймать участь у роботі "Терористичного" центру? Це все одно, якби ти викорчував дерево, але деякі корінці залишились у грунті, і час від часу, після дощу, з землі випинаються... А ти ходиш по дачі, їх викопуєш та викидаєш...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:42 Ответить
......
показать весь комментарий
14.08.2020 10:57 Ответить
Ну хоч на чомусь треба щоки надути, з Кадировим погоджено.
показать весь комментарий
14.08.2020 11:03 Ответить
2 дяди васи тут же и подлайкнуло - не читая лайкаем, не думая голосуем...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:38 Ответить
Так я ж їх не просив і не змушував це робить... І, тим більше - НЕ ПЛАТИВ...
показать весь комментарий
14.08.2020 11:08 Ответить
а тебя винит хто? - то я так - за дидов....
отакие как они и прутся к урнам голоснуть - мозги дома.
на выхлопе то шо на выхлопе - грустно, панове.....
показать весь комментарий
14.08.2020 11:17 Ответить
в любом случае мои пардоны за возможные задержки с ответами или неответы....
сегодня пятница - день рабочий, а я ночь на Цензоре просидел
показать весь комментарий
14.08.2020 11:33 Ответить
засуньте ему в нос и шо б еще на неделю закрылся...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:24 Ответить
Оч.хор, пусть по чуть-чуть, но отходим от этой мертворождённой организации.
показать весь комментарий
14.08.2020 10:28 Ответить
Ой зебил...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:43 Ответить
Что значит "зебил" на украинском?
показать весь комментарий
14.08.2020 10:57 Ответить
шутліває прозвіщє галасававших за Зєлєнскава (чоловік реально може цього не знати)
показать весь комментарий
14.08.2020 11:27 Ответить
Некоторые слова одэрские(азэрские) и украинские общие.Но не это оказ-ся.На нашем зибиль-мусор.
показать весь комментарий
14.08.2020 11:58 Ответить
Первое мудрое решение.
показать весь комментарий
14.08.2020 10:30 Ответить
этот "центр СНГ" подконтролен ху*лу. Незачем в этот центр сливать бабло...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:30 Ответить
при всей моей "глубочайшей любви" к монике тут вроде и сказать нечего...
хаванагилу сбацает? - лайкну новость!
показать весь комментарий
14.08.2020 10:33 Ответить
возвертаю твой хироумный высер тебе в задницу - жду хаванагилу - ты на подплясе...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:41 Ответить
Когда ИндоПэриджан=Греко(АхырУш)Анар(Рим)=ОдЭр(ТатТар,АзАта=уеЗДы,Азер)БэйДжан(основной из 7каршваров -Индии Кавказской=ДжамбуДвипа) стал СНГ-никто не помнит.Армия массонского Кремля (366 полк России) вместе с арабским миром и негритосами ,при поддержке Европы захватывал наши земли-ЗЕМЛИ НАЧАЛО МИРОЗДАНИЯ, СНГ взорвется изнутри.Он не осилит даже Святых гор Кавказа,когда весь мир узнает -что это за горы.Да и флаг АДР(Азерб.Демокр.Респ) был 2 квадрата(синий и красный) рождают Луну-был на макушках всех церквей Российской империи.Скоро обьявим Новое святое место в Одэрбэйджане.
показать весь комментарий
14.08.2020 10:34 Ответить
Пора России имя менять-Массонский арабохайский Кремль(захваченный в 1927г.).
показать весь комментарий
14.08.2020 10:37 Ответить
пазнаватєльна...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:38 Ответить
Кто так формирует фразы?
"выход из решений" это как "прощание с разумом".
показать весь комментарий
14.08.2020 10:50 Ответить
Очередной маразм от осла, отказ от участия в создании нужно законом прописать! Решения совета безопасности не достаточно было бы?
показать весь комментарий
14.08.2020 10:56 Ответить
Членограй обувает лохов, выборы скоро
показать весь комментарий
14.08.2020 11:42 Ответить
Какой может быть центр с главным терористом мира во главе. Кто это гамно внёс пора ставить на вид, что бы люди знали кто куда рыло воротит.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:38 Ответить
 
 