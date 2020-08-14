Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - это первый этап. В течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

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