Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - это первый этап. В течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - рассказал глава государства.
По словам Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.
Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.
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Уменьшается количество субъектов теневой экономики, но... НО АЛИГАРХАТ В ТЕНИ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...
если я напишу грамотно то что? Что то изменится? Кому то будет понятней?
и по каким показателям вычисляется уровень теневой экономики?
Наверное и маму позвал похвастаться...
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294123175828168704 3 ч
Ситуация в стране в одном фото
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
Урря! Знов станемо мільйонщиками.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
КУДИ Ж БЕЗ РОЗДАЧІ ХЛІБА - СЕРЕДНІЙ І МАЛИЙ БІЗНЕС ВЖЕ В АУТІ, ТАК ХОЧ ПЕНСІОНЕРИ ЗА ЦИРКАЧА ПРОГОЛОСУЮТЬ
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
П.С. ПреЗедент такой же экономист, как и юрЫст.....
Баригі зелені...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1294179213952593920 На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
1 ч
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СЛЕДИМ за руками этого пианиста.
Зеленский обратился с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады 25 августа. Призывает народных депутатов поддержать свой законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Задача под шумок:
1. Протянуть продажу СУВЕРЕНИТЕТА за 600 лямов (второй части транша ЕС).
2. Возврат космических зряплат набсоветам
3. Сдача в транснациональное управление судебной системы и прокуратуры.
4. Уничтожить проект закона о локализации.
Внимание на рояль!