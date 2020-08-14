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Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - это первый этап. В течение 2021 должны быть реализованы следующие этапы повышения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Также читайте: Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21077) минимальная зарплата (196)


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Ситуация в стране в одном фотоЗеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4604
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
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14.08.2020 10:26 Ответить
+7
ШО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ ШО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ МИН. З-ТЫ ВЫРОСТУТ ЦЕНЫ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЕТ...
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14.08.2020 10:26 Ответить
+7
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
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14.08.2020 10:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ШО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ ШО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ МИН. З-ТЫ ВЫРОСТУТ ЦЕНЫ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЕТ...
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14.08.2020 10:26 Ответить
Просто бизнес уйдет в тень, что уже и происходит

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 5334
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14.08.2020 10:38 Ответить
он не уходит в тень. Он ТАМ живёт с 90-х...
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14.08.2020 10:58 Ответить
Уходит.. 4 года уровень теневой экономики уменьшался. Теперь растет.
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14.08.2020 11:01 Ответить
https://censor.net/user/427783 Уходит.. 4 года уровень теневой эконом...
Уменьшается количество субъектов теневой экономики, но... НО АЛИГАРХАТ В ТЕНИ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...
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14.08.2020 11:22 Ответить
Боря, научись писать правильно "олигархат", и уровень теневой экономики считается не по количеству субъектов. Совсем.
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14.08.2020 12:31 Ответить
хм...
если я напишу грамотно то что? Что то изменится? Кому то будет понятней?
и по каким показателям вычисляется уровень теневой экономики?
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14.08.2020 12:40 Ответить
В ПТУ за парту.
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14.08.2020 13:18 Ответить
в дурку на койку.
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14.08.2020 13:21 Ответить
Тоже вариант. Выбирай сам по вкусу куда тебе идти - в дурку или в ПТУ.
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14.08.2020 13:26 Ответить
ай да пострел! ай да какой остроумный! сидит на диване и пыжится гордостью!
Наверное и маму позвал похвастаться...
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14.08.2020 13:32 Ответить
Штырит? Скатертью дорожка в выбранном направлении.
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14.08.2020 13:42 Ответить
ой дурак , ну дурак...
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14.08.2020 13:47 Ответить
Если дурак -- шуруй в бурсу учиться. Узнаешь основы.
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14.08.2020 13:55 Ответить
оно уже в маразме и забыло, что в Украине нет никаких бурс)
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14.08.2020 14:02 Ответить
Если в маразме -- то лечись.
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14.08.2020 14:12 Ответить
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:59 Ответить
Ну Вы же не думали, что это для людей?
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14.08.2020 12:59 Ответить
я отлично понимаю суть вопроса. А пишу это как раз для людей
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17.08.2020 10:14 Ответить
налоги увеличатся - привязани к минималке
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14.08.2020 11:01 Ответить
ачо не подорожал ещё разве?
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14.08.2020 11:06 Ответить
И схлопнутся ещё множество бизнесов которые еле еле выруливают в период карантина
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14.08.2020 14:52 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294123175828168704 3 ч
Ситуация в стране в одном фотоЗеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4604
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
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14.08.2020 10:26 Ответить
І хто далі? Проффесор був, Бджоляр був, Барига був, Паяца маємо.. Аж страшно подумати
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14.08.2020 10:39 Ответить
Слуги уже не хотят сделать всех ещё раз вместе, теперь они пишут => Україна - це ти.
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14.08.2020 10:46 Ответить
Примитивный популизм расчитан на 73%,из свого кармана буде повышать?вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, то есть вместо обещаных 4000$ учителям будет аж 183$
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14.08.2020 10:28 Ответить
ну и глубже залезут в карман ФОПам. Что в условиях зекризиса им очень поможет.
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14.08.2020 10:31 Ответить
Как-то после очередного повышения минималки довелось общаться с персоналом одного из мединститутов, так они говорят, их просто перевели на 0.5 и 0.25 ставки. Вуаля.
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14.08.2020 10:39 Ответить
И где взять деньги когда бизнес покажет фигу?

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 5526
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14.08.2020 10:40 Ответить
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 672
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14.08.2020 10:57 Ответить
Ответ бизнеса красноречив

Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 3103
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14.08.2020 11:03 Ответить
В сенсі? А станки нащо? От тільки мінімалка залишиться такою ж, якщо в доларах. Ще й у всіх інших зменшиться.
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14.08.2020 11:01 Ответить
Станок и так уже пашет вовсю на займы

Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 2718
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 3035
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14.08.2020 11:06 Ответить
А пенсия останется на уровне 1500 -1600 грн. И это при том, что цены на коммуналку растут и продукты дорожают.
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14.08.2020 10:29 Ответить
Мінімалку закладуть в ціни і тарифи. Пірімога!
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14.08.2020 10:32 Ответить
Минимальная пенсия 1712 грв.!!!
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14.08.2020 10:33 Ответить
https://censor.net/user/466698 Это на бумаге. Много людей получают ниже минимальной.
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14.08.2020 10:56 Ответить
еще раз: от МЗП зависят налоги, потому Зеле насрать на минимальную пенсию
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14.08.2020 10:56 Ответить
надо успеть до выборов)))
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14.08.2020 10:29 Ответить
А там - хоч потоп!
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14.08.2020 10:33 Ответить
Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 7712
Урря! Знов станемо мільйонщиками.
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14.08.2020 10:30 Ответить
Карбованців ніколи вже не буде!!!
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14.08.2020 10:35 Ответить
Я казав про цифри, а не про карбованці.
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14.08.2020 10:47 Ответить
Знизу написано українських карбованців.
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14.08.2020 12:54 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/103194 підтримуємо!!!!
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14.08.2020 10:32 Ответить
Смысл поднимать "минималку", если цены прыгнут вверх.
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14.08.2020 10:34 Ответить
Хотят больше налогов собрать с зарплат. Там почти половина в бюджет идёт
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14.08.2020 10:37 Ответить
И повышенные цены это тоже больше налогов в конечном итоге
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14.08.2020 10:37 Ответить
Смисл в пропорційному підвищенні податкових зборів. З мінімалки 4723грн. податків - 1960грн. А з 5000грн - 2075грн! І платитимуть всі, незалежно від фінансових результатів діяльності. Підприємства і так звільняють робітників, тепер буде ще додатковий привід для цього.
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14.08.2020 10:40 Ответить
Таки да. Статистика - штука упрямая.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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14.08.2020 10:43 Ответить
Так, что будем всю жизнь работать за 4723 грн. раз нет смысла поднимать ? Если ты не заметил, так я тебе скажу, что и без поднятия минималки , цены все равно растут
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14.08.2020 13:37 Ответить
Не подскажете почему у нас именно 4723, а не "красивые" цифры 4500 или 4800? Предыдущие правительства высчитывали минималку по сложным формулам в зависимости от инфляции, средней зарплаты в промышленности и т.д. А тут бац -- 5000, 6000, 6500. Кто и как это рассчитывал? С пальца взяли или с потолка? И поднимать налоги в период сильного экономического кризиса в стране -- явно не самая умная идея. Добьем недобитое?
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14.08.2020 13:51 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - Источник: https://censor.net/n3213747

КУДИ Ж БЕЗ РОЗДАЧІ ХЛІБА - СЕРЕДНІЙ І МАЛИЙ БІЗНЕС ВЖЕ В АУТІ, ТАК ХОЧ ПЕНСІОНЕРИ ЗА ЦИРКАЧА ПРОГОЛОСУЮТЬ
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14.08.2020 10:34 Ответить
Бистрєє! Нєупєєм!!! У бюджеті гроші закінчилися! Треба швидше підвищити базу оподаткування щоб з бізнеса грошей по більше зідрати!!!
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14.08.2020 10:35 Ответить
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
показать весь комментарий
14.08.2020 11:03 Ответить
Ну что,ждем очередного роста цен и курса валют. Минималку поввсит на 10% инфляция выростет на 20.
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14.08.2020 10:37 Ответить
Не неси бред.
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14.08.2020 13:24 Ответить
ПриЗЕдент зы святом тебе!

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 9115
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14.08.2020 10:38 Ответить
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14.08.2020 10:48 Ответить
Блин, как же им не терпится поднять налоги и сборы.
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14.08.2020 10:54 Ответить
Надеюсь, что для выполнения этого предвыборного пиар-хода Зе-команда начнёт выдавать предпринимателям, просидевшим несколько месяцев на карантине, миллиардные дотации !?
П.С. ПреЗедент такой же экономист, как и юрЫст.....
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14.08.2020 10:56 Ответить
Та й клоун він теж гівняний. як би не слово "жопа" сміятись би взагалі ні хто не став.
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14.08.2020 11:07 Ответить
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 9136
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14.08.2020 10:58 Ответить
Байден об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 10:59 Ответить
Новые тарифы заставят Украинцев лакать дерьмо из лужи.Подайте копеечку им христа ради.
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14.08.2020 11:02 Ответить
Законы о повышении минималки принимаются не для улучшения жизни людей, а для того, чтобы побольше сбить налогов с тех, кто экономит на налогах и с ФОПов. Причем власть считает народ настолько тупым, что законы о повышении минималки всегда преподносятся как покращення, а не наоборот.
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14.08.2020 11:09 Ответить
Хотя прочитал комменты. Тут многие пишут, что это популизм, денег нет и прочие тупости. Наверное власть отчасти права, что считает народ тупым.
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14.08.2020 11:15 Ответить
На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн.Но кодлан Коломойского напечатает больше.Намного.
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14.08.2020 11:12 Ответить
А з зростанням захворювання на вірус та розкраданням фонду боротьби з вірусом, на втричі дорожчі дороги, не бажають щось зробити???
Баригі зелені...
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14.08.2020 11:13 Ответить
От телепень! Єдина тарифна сітка ні до чого не прив"язана. Розмір І розряду визначається окремими постановами - вручну. Він зараз навіть менше прожиточного мінімуму - трохи більше 2000 грн. І від збільшення мінімалки розмір посадових окладів бютжетників ніяк не зміниться, якщо не змінити методику формування величини тарифних розрядів.
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14.08.2020 11:34 Ответить
ЗНХ ПНХ
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14.08.2020 11:44 Ответить
Клоун не шутит ,он пытается рейтинг поднять... трудновато стало играть на рояле. Поднять з/п дело вроде хорошее,но - "где деньги Зин ?" А коли нет, то напечатать !?? Так такое мы уже видели...спички по 1000 купонов и соль по 10 000. Нет ,для кавказкого мачо Михо, с зряплатой в 10 000$ - это не в тягость ,а как быть кто не умеет реформы проводить?
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14.08.2020 11:44 Ответить
Зедебилы вы пишите правильно,увеличиваем минимальную зарплату ,на 6% до 5000 тысяч,перед предстоящими выборами.
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14.08.2020 11:46 Ответить
Значит будут грабить.
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14.08.2020 11:46 Ответить
Прошу прощения ! У Михо 20 000$ ! Чуть нищим не сделал.
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14.08.2020 11:48 Ответить
Для примера,- газ в хранилще загружен на минимальных ценах.Зимой с Вас сдерут три шкуры,а мясо отправят на кошачий корм.
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14.08.2020 11:59 Ответить
Как можно требовать повышения зарплаты в реальном секторе экономики, если произошло реальное падение этой самой экономики? Бред... Государство официально объявляет о падении ВВП на 5-8% и при этом требует поднять зарплаты... Где взять источник роста этих зарплат? Повысить цены, другого источника нет... Элементарные азы экономики говорят, что зарплата повышается при повышении производительности труда и увелечении обьемов производства... а если эти объемы упали? Все эти административные повышения минималки мы уже проходили при Гройсмане, когда минзарплату подняли , автоматически поднялись все цены, формально цифры зарплат увеличились, никому лучше жить не стало...
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14.08.2020 12:01 Ответить
100%. увы, туды не берут со знанием ОСНОВ экономики и так с 1991 года...
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14.08.2020 12:26 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - это первый этап." - https://censor.net/news/3179135/zarplata_rukovoditelya_gospredpriyatiya_ne_doljna_prevyshat_125_mln_grn_postanovlenie_kabmina
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14.08.2020 12:03 Ответить
вонючки соберутся и проголосуют, стадо уродов. бюджет пустой, под видом заботы о трудящихся решили пополнить с помощью поднятия минималки.
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14.08.2020 12:18 Ответить
При катастрофічному падінні ВВП (спровокованого, до речі недолугими управлінськими діями Зе-шобли) непомірне, неадекватне збільшення соціальних нормативів веде до тінізації національної економіки та подальшого її падіння. Призведе до того що уряду доведеться закричати "кінчай тогувати, з/п нічим давати" і перейти до схеми потужноої девальвації та інфляції.
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14.08.2020 12:25 Ответить
Срочно собрать Раду, ибо рейтинг падает.
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14.08.2020 13:00 Ответить
Для большинства работающих за минималку, это своевременное и нужное предложение Президента. Да, может цены повысятся, но главное что оживится покупательская способность людей , у них все равно добавится в кошельке денег, у них появится маневр для покупок, что подорожало, можно воздержаться от покупки, а купить другое, не подорожавшее. Без регулярного поднятия минимальной оплаты государством, так называемые бизнесмены сами никогда не проявят инициативу в этом и мы так и будем работать за гроши, а о том, что мы хоть когда-то, хоть чуть-чуть приблизимся к европейским стандартам, не придется и мечтать. Молодец, Президент ! Мысли в правильном направлении
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14.08.2020 13:14 Ответить
похоже что вы не очень понимаете откуда берутся деньги вообще... Зарплата является частью себестоимости продукции и услуг. И при административном требовании поднять цены, абсолютно все повышение зарплат в реальном секторе экономике будет автоматически заложено в себестоимость и рост цен, другого источника просто физически не существует... Т.е. все миллиарды гривен которые будут выплачены населению в виде повышенной зарплаты, тут уже вернуться к этому же населению в виде новых цен на абсолютно все... И никакого оживления рынка не будет, потому что когда гражданин придет в магазин с повышенной зарплатой он увидит новые цены и опять не сможет ничего купить .. За последние пять лет минималка поднялась в три раза, и во столько же раз поднялись коммунальные услуги и цены на товары и услуги... кто то стал жить лучше ?
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14.08.2020 15:02 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1294179213952593920 На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 13:47 Ответить
Идите в болото с повышением налогов мрази,избиратель не давал вам право так нагло обдирать налоговыплачивающий бизнес.
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14.08.2020 14:01 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXMVJrjQgt3xB17wvmSTEirrtao5teZ4P1MSOZY4quTGOloYFkRdAuJJh8NqfVnGewYH9_JvycJH9K0TQ6IyVQsYWLPiHq93GGMbeO1Ar3Ryv0uXcyl6uht6OpWFpQQWn8&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

1 ч
·

СЛЕДИМ за руками этого пианиста.

Зеленский обратился с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады 25 августа. Призывает народных депутатов поддержать свой законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

А теперь ВНИМАНИЕ!

Задача под шумок:
1. Протянуть продажу СУВЕРЕНИТЕТА за 600 лямов (второй части транша ЕС).
2. Возврат космических зряплат набсоветам
3. Сдача в транснациональное управление судебной системы и прокуратуры.
4. Уничтожить проект закона о локализации.

Внимание на рояль!
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14.08.2020 14:22 Ответить
Я при Пете получал 2880 гр в месяц два года назад!Вы уже определитесь что вам нужно!Зарплаты не растут - плохо!Подняли минммалку тоже плохо!Что вам не хватает еще!Газ был при Пете 8550 гр тысяча кубов.Сейчас газ по 3000 гр тоже плохо!Цены и так уже на максимуме и снижаются кое на что.
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14.08.2020 14:36 Ответить
 
 