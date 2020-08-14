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Новости Революция в Беларуси
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Додон о событиях в Беларуси: Это их внутреннее дело, но то, что там происходит - это нехорошо

Додон о событиях в Беларуси: Это их внутреннее дело, но то, что там происходит - это нехорошо

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о дружественных отношениях с Минском, а происходящее там назвал внутренним делом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что там происходит - это их внутреннее дело, мне тоже очень многое не нравится. Я не хочу, чтобы были эти столкновения где-либо. Но они сами там решат. Делать заявления на уровне президента - это неправильно. А то, что происходит - это нехорошо. Это закончится, но с этим нужно будет жить дальше", - сказал Додон в пятницу в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

Комментируя критические высказывания в свой адрес за поздравление президенту Беларуси Александру Лукашенко с победой на выборах, Додон отметил, что "по правилам протокола президенты поздравляют друг друга".

"У нас дружественные отношения, нормальное хорошее партнерство, он помогал нашей стране, у нас много совместных предприятий. Бывший президент Николай Тимофти даже Орден Республики вручил Лукашенко. Там официально Центризбирком признал выборы и объявил результаты. Что мне надо было делать? Я поздравил", - отметил президент Молдовы.

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Он подчеркнул, что Лукашенко многое сделал для Беларуси.

"Когда я сравниваю Беларусь и Молдову за 30 лет, я честно скажу, что мне жаль нашу страну, в Беларуси ситуация гораздо лучше, у них есть экономика, все работает. Я хочу, чтобы в Молдове было также. Думаю, что граждане этого тоже хотят. У них и ВВП почти в два раз выше, чем у нас", - сказал Додон.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) Додон Игорь (137)


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Топ комментарии
+11
Главное чтобы Гордон взял интерью у Донона.
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14.08.2020 10:36 Ответить
+7
дадон что-то подозревает
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14.08.2020 10:31 Ответить
+5
Что он следующий?
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14.08.2020 10:32 Ответить
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дадон что-то подозревает
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14.08.2020 10:31 Ответить
Что он следующий?
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14.08.2020 10:32 Ответить
козёл!
это всё....
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14.08.2020 10:33 Ответить
Главное чтобы Гордон взял интерью у Донона.
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14.08.2020 10:36 Ответить
Думаю, что 2 Га..дона сразу и на 1-у тему, это... излишняя осторожность...
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14.08.2020 12:57 Ответить
Не в обиду никому будь сказано, но его слова напомнили опусы какого-нибудь Леусенко)))
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14.08.2020 10:36 Ответить
Кто мне объяснит: как могут одни и те-же комментаторы люто ненавидеть 73 процента своих сограждан, которые отдали голоса за "профана в политике" вместо "опытного и умудрённого", и те же комментаторы рьяно поддерживают 80 процентов народа Беларуси, которые отдали голоса за "профана в политике" вместо "опытного и умудрённого" ???
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14.08.2020 10:38 Ответить
Це дуже просто - ненависний Барига забеспечив чесні демократичні вибори, програв і пішов.
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14.08.2020 10:43 Ответить
Та да , просто Аваков вовремя сорвал подготовленньіе Барьігой фальсиіикации. Не мечи бисер перед ...!
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14.08.2020 10:56 Ответить
Еще бы! Аваков лучший министр, со слов осла оманского.
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14.08.2020 11:00 Ответить
Ну прямо Герой України!
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14.08.2020 11:09 Ответить
ты хоть понимаешь значения выражения "не мечи бисер перед свиньями?" и что ты сам называешь себя свиньей.
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14.08.2020 11:34 Ответить
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14.08.2020 12:02 Ответить
еще один гондон высказался
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14.08.2020 10:39 Ответить
Лукашенко такий самий додон як і Додон.
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14.08.2020 10:40 Ответить
Ну когда начнется снова заварушка в Приднестровье,тебе тоже скажут-"Это ваше внутренние дело,разбирайтесь сами". Вот тогда ты знапоешь по другому.
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14.08.2020 10:43 Ответить
Додон и есть одним из организаторов заварушки в Приднестровье. Как Аксёнов в Крыму.
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14.08.2020 10:47 Ответить
Кто-бы что не говорил,а Лука действительно строил экономику Беларуси...Другое дело,что ета економика "завязана" на Луке,то есть умрет Лука-многое посыпятся,ибо многие вещи Лука держал на себе...В чем огромный плюс Украины,и почему при всех "негараздах" мы являемся "лакомым куском"?Потому,что у нас есть "запас прочности,и в принципе мы держимся не взирая кто у власти(даже было время у нас и правительства не было,и ничего,нормально)
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14.08.2020 10:51 Ответить
Пишут Додон, иначе цензура не пропустит. А ведь он действительно додон штопаный
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14.08.2020 10:51 Ответить
Калібрована "берєзовая" чушка. Хорошо-нехорошо. Правильно-неправильно. Щє не надіслали тексту з мацкви.
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14.08.2020 11:01 Ответить
Он - Долдон.
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14.08.2020 11:20 Ответить
Т.е. Лука дал команду потопить мирные демонстрации в крови и Додон это называет "они сами там решат"? Это тот случай, когда сила дурака в молчании.
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14.08.2020 10:57 Ответить
Ну ты и додон!
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14.08.2020 10:58 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает". (с)
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14.08.2020 11:06 Ответить
у этого додона-гвидона в голове не все хорошо.
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14.08.2020 11:10 Ответить
Надо учесть, что долбае., а он продался бесу, и полностью управляемый кремлем, и до сих пор на свободе, благодаря большой массе молдавских совков.
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14.08.2020 11:13 Ответить
корнет-кларнет- додон - га..дон
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14.08.2020 11:44 Ответить
Хаха! От сраус же ну, чуть что башку в заднику прячет. На зе смахивает.
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14.08.2020 12:23 Ответить
Когда у соседа горит крыша - только Долдон может так думать, потому как сам сидит в руской жопе и не чешется.
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14.08.2020 13:33 Ответить
Овва ! Ще в одного путинососа проклюнолось "личное мнение"
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14.08.2020 13:51 Ответить
Наша хата с краю! ТРУС!
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14.08.2020 13:56 Ответить
Якщо йому так подобається беларуская "стабильность" то нехай уіобує туди разом зі своїми домочадцями. Він опустився до того що почав смоктати в ПМРовських старців, жебраків (попрошаек, нищебродов)
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14.08.2020 13:57 Ответить
 
 