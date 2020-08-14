Додон о событиях в Беларуси: Это их внутреннее дело, но то, что там происходит - это нехорошо

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о дружественных отношениях с Минском, а происходящее там назвал внутренним делом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что там происходит - это их внутреннее дело, мне тоже очень многое не нравится. Я не хочу, чтобы были эти столкновения где-либо. Но они сами там решат. Делать заявления на уровне президента - это неправильно. А то, что происходит - это нехорошо. Это закончится, но с этим нужно будет жить дальше", - сказал Додон в пятницу в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

Комментируя критические высказывания в свой адрес за поздравление президенту Беларуси Александру Лукашенко с победой на выборах, Додон отметил, что "по правилам протокола президенты поздравляют друг друга".

"У нас дружественные отношения, нормальное хорошее партнерство, он помогал нашей стране, у нас много совместных предприятий. Бывший президент Николай Тимофти даже Орден Республики вручил Лукашенко. Там официально Центризбирком признал выборы и объявил результаты. Что мне надо было делать? Я поздравил", - отметил президент Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, - освобожденный протестующий об ужасах в СИЗО Беларуси. ВИДЕО

Он подчеркнул, что Лукашенко многое сделал для Беларуси.

"Когда я сравниваю Беларусь и Молдову за 30 лет, я честно скажу, что мне жаль нашу страну, в Беларуси ситуация гораздо лучше, у них есть экономика, все работает. Я хочу, чтобы в Молдове было также. Думаю, что граждане этого тоже хотят. У них и ВВП почти в два раз выше, чем у нас", - сказал Додон.