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Новости Революция в Беларуси
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Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа

Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sky News.

"Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов", - подчеркнул президент Литвы.

Он добавил, что "абсолютно необходимым условием для нормальных отношений с Беларусью являются свободные выборы и логический результат этих выборов".

Науседа также предупредил, что в отношении Минска "возможно применение санкций", если кризисную ситуацию не удастся разрешить мирным путем.

Президент Литвы также отметил, что Россия "заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит".

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы - не только Литва, но и весь Евросоюз - заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон о событиях в Беларуси: Это их внутреннее дело, но то, что там происходит - это нехорошо

Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2521) Лукашенко Александр (3625) россия (96442) Науседа Гитанас (288)


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Топ комментарии
+12
не спит и переживает о братьях-белорусах даже в 3 часа ночи...

Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8023
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14.08.2020 10:43 Ответить
+11
Лукашенко - такое же отстойное диктаторское лайно, как и кремлёвская крыса.....Понимает только пулю, яд или верёвку с петлёй на фонарном столбе...
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14.08.2020 10:43 Ответить
+9
знайомо, знайомо, зараз маргінали завиють путЄн ввєді!!!!!!!!
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14.08.2020 10:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не спит и переживает о братьях-белорусах даже в 3 часа ночи...

Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8023
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14.08.2020 10:43 Ответить
знайомо, знайомо, зараз маргінали завиють путЄн ввєді!!!!!!!!
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14.08.2020 10:46 Ответить
Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1399
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14.08.2020 10:51 Ответить
Что вы заладили,Путин,Путин.У нас даже намёков просьб на помощь от рашки нету.
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14.08.2020 11:18 Ответить
О дорогенький то ти ще не знаєш, які веселощі тебе очікують
Спочатку виявиться, що східні області таки за луку і за єдІноЄ гАсударство з кацапами, потім вони завиють що їх ущемляють і знищують, а коли офіційна влада захоче припинити їх протиправні дії тут вилізуть маргінали і завиють путЄн, путЄн...
хоча кому я це пояснюю... Крим чий?
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14.08.2020 12:37 Ответить
+100500!!
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14.08.2020 14:50 Ответить
Вы правы - она переживает о шизоидный маньяках - белорусской гниде и кремлёвской крысе....
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14.08.2020 10:47 Ответить
В Украине не лучше - Каломой с Аваковым и рыги с мертвечуком готовят сценарий ещё покруче
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14.08.2020 11:06 Ответить
Мабуть спить одна, нізащо і потриматись.
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14.08.2020 10:55 Ответить
Лукашенко - такое же отстойное диктаторское лайно, как и кремлёвская крыса.....Понимает только пулю, яд или верёвку с петлёй на фонарном столбе...
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14.08.2020 10:43 Ответить
Но белорусское масло у них вкусное. В Украине продают. И мороженое.
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14.08.2020 10:58 Ответить
Мороженное не понравилось....Естественно , после харьковских пломбиров фабрики "Хладопром"... Украинское мороженное гораздо вкуснее....
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14.08.2020 11:04 Ответить
В нормальних країнах речі називають своїми іменами.
А наша ЗЕвлада думає як би тільки фуйло кремлівське не образити.
Он вже мені в смарті новини з Ленита.ру лізуть і інших кацапем помийок, декілька років не було, але ж какая разніца да зебіли?
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14.08.2020 10:44 Ответить
Такі да... Ото, блт, вибрали сцикуна, ще й "потерпілого"
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14.08.2020 10:50 Ответить
Терпілу.
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14.08.2020 10:52 Ответить
Зебилы виноваты в том, что у тебя кривые руки и ты не можешь настроить даже собственный смартфон, но одновременно берёшься рассуждать о глобальном?Да ты гений 80 левела!
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14.08.2020 10:54 Ответить
Лука ідійот.
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14.08.2020 10:50 Ответить
По-хорошому не ідійдьот.
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14.08.2020 11:13 Ответить
В ближайшие 3 дня решится
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14.08.2020 10:59 Ответить
Я думаю, що в найближчі вихідні...
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14.08.2020 11:11 Ответить
Это вы так считаете, а китайские, росийские и наши комуняки считают комунофашиста уголовника, легитимным.
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14.08.2020 11:23 Ответить
Проснулись,его выбрали только один раз честно(если можно это так назвать).Остальные выборы полностью фальсифицирваны, а последние вообще не стеснялись,на участок приходит 30 человек избирателей, в итоговом протоколе ставят 130, 50 ставят 250.Всё документально зафиксировано.Теперь догадайтесь за кого вкинутые белютни , где избирательная комиссия состоит из одних лукашистов.
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14.08.2020 11:32 Ответить
Так вас же все устраивало, 26 лет терпели, а теперь прозрели...
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14.08.2020 11:41 Ответить
Если претензии лично ко мне, то я и в 94 году его не выбирал и даже мои пожилые родители за него последние два срока не голосовали.
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14.08.2020 11:46 Ответить
Да не к вам лично , понятное дело, но сути это не меняет. Спасение утопающих , дело рук самих утопающих, а запад конечно поможет, но потом...
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14.08.2020 11:50 Ответить
https://news.tut.by/society/696173.html

https://news.tut.by/society/696465.html
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14.08.2020 11:42 Ответить
Это все понятно, когда нет оппозиции, нет политических партий, то некому контролировать честность выборов, и в результате происходит такое.
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14.08.2020 11:53 Ответить
хахаха, еще один не ликвидный) скоро будет зона для не легитимных)
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14.08.2020 12:17 Ответить
Ростов не резиновый ...
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14.08.2020 13:09 Ответить
как же, столько гонд***ов там сидит))
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14.08.2020 13:20 Ответить
Литва це приклад для України, послідовна політика не залежно від зміни влади, там за клоунів голосувати не будуть.
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14.08.2020 12:36 Ответить
Це називається узурпація влади з обтяжуючими обставинами.
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14.08.2020 13:08 Ответить
Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 4700
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14.08.2020 13:49 Ответить
 
 