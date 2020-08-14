Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sky News.

"Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов", - подчеркнул президент Литвы.

Он добавил, что "абсолютно необходимым условием для нормальных отношений с Беларусью являются свободные выборы и логический результат этих выборов".

Науседа также предупредил, что в отношении Минска "возможно применение санкций", если кризисную ситуацию не удастся разрешить мирным путем.

Президент Литвы также отметил, что Россия "заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит".

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы - не только Литва, но и весь Евросоюз - заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", - добавил он.

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