Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Sky News.
"Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов", - подчеркнул президент Литвы.
Он добавил, что "абсолютно необходимым условием для нормальных отношений с Беларусью являются свободные выборы и логический результат этих выборов".
Науседа также предупредил, что в отношении Минска "возможно применение санкций", если кризисную ситуацию не удастся разрешить мирным путем.
Президент Литвы также отметил, что Россия "заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит".
"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы - не только Литва, но и весь Евросоюз - заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", - добавил он.
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Спочатку виявиться, що східні області таки за луку і за єдІноЄ гАсударство з кацапами, потім вони завиють що їх ущемляють і знищують, а коли офіційна влада захоче припинити їх протиправні дії тут вилізуть маргінали і завиють путЄн, путЄн...
хоча кому я це пояснюю... Крим чий?
А наша ЗЕвлада думає як би тільки фуйло кремлівське не образити.
Он вже мені в смарті новини з Ленита.ру лізуть і інших кацапем помийок, декілька років не було, але ж какая разніца да зебіли?
https://news.tut.by/society/696465.html