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Взрыв многоэтажки в Киеве: жители дома начали получать помощь на ремонт нового жилья

Взрыв многоэтажки в Киеве: жители дома начали получать помощь на ремонт нового жилья

Пострадавшие жильцы многоєтажного дома на Позняках в Киеве, где произошел взрыв в июне, начали получать от города финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с жильцами дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей, оформившая необходимые документы, получила от города 300 тыс. грн финансовой помощи на ремонт нового жилья", - сказал он.

Кличко напомнил, что ранее Киевсовет поддержал предложение мэра и выделил 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

"Деньги получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые предоставил Офис Президента", - отметил Кличко.

Он отметил, что также город оказал помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тыс. грн. Кроме того, фонд "Будущий Киев" выделил им по 2,5 тыс. грн на восстановление утраченных документов.

Сейчас люди, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обеспечены временным жильем.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Также на Цензор.НЕТ: Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома. ВИДЕО

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 

взрыв (6823) Киев (25793) Кличко Виталий (4660)


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Топ комментарии
+2
А тищенко еще бы и бесплатный обед в Велюре организовал бы
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14.08.2020 10:47 Ответить
+1
а при Пальцевскім (Верещучці, Притулі) ще б більше отримали!
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14.08.2020 10:45 Ответить
+1
Біря, ти б вчив матчастину краще: хто зебіл, а хто ні
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14.08.2020 11:51 Ответить
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а при Пальцевскім (Верещучці, Притулі) ще б більше отримали!
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14.08.2020 10:45 Ответить
А тищенко еще бы и бесплатный обед в Велюре организовал бы
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14.08.2020 10:47 Ответить
И что они за 300 тыс отремонтируют? Хоть на безрыбье и рак рыба!
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14.08.2020 11:12 Ответить
Газовики взорвали людей, теперь
Гниды пиарятся на смертях украинцев
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14.08.2020 11:35 Ответить
Молодец ЗЕбил! Держит слово...
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14.08.2020 11:45 Ответить
Біря, ти б вчив матчастину краще: хто зебіл, а хто ні
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14.08.2020 11:51 Ответить
для порохоботов "ЗЕбил" более понятно, ибо они , отрабатывая бабло , даже не знают о ком и о чем речь. Они ботают по заведомо выданной им бумажке с текстом. А то и вообще ботовскую ферму содержат за шоколадное бабло .
Короче "ЗЕбил" - что бы им понятно было о ком речь....
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14.08.2020 11:58 Ответить
А чому зебіл за західну мовчить ? Після повені , сотні будинків зруйновано . Чи всі отримали гроші , на ремонт , чи всім купили нові будинки ? Пам'ятаю , бабусі відмовили в допомозі, бо у неї не будинок, а літня кухня ..((( Тварі зелені...
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14.08.2020 11:57 Ответить
иди к ***** и у него спроси сколько он выдал утопленникам и погорельцам а потом тут варнякай!
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14.08.2020 12:00 Ответить
Боря , у тебе зелена вавка в голові .
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14.08.2020 12:14 Ответить
За чий рахунок банкет?
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14.08.2020 12:48 Ответить
...жители дома начали получать помощь на ремонт нового жилья... За границей (окромя государств бывшего совка) НЕ ПОЙМУТ о чем речь идет...
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14.08.2020 14:36 Ответить
 
 