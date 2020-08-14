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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму пьяный водитель сбил троих детей на тротуаре, 4-летняя девочка погибла

В оккупированном Крыму пьяный водитель сбил троих детей на тротуаре, 4-летняя девочка погибла

На севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу так называемого МВД оккупированного Крыма.

Авария произошла вечером 13 августа вечером в Джанкойском районе оккупированного Крыма в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210740 наехал на насыпь грунта, въехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения.

В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, две другие получили травмы и были госпитализированы.

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Отмечается, что 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен права управления автомобилем в 2016 году, поэтому при себе удостоверения не имел.

Автомобилист задержан, возбуждено уголовное дело.

дети (6608) ДТП (7698) Крым (26435)


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Топ комментарии
+7
Руццкий мир-он такой.Бабы еще нарожают.
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14.08.2020 11:03 Ответить
+5
Это плохо,дети не должны страдать из за глупостей взрослых.
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14.08.2020 11:08 Ответить
+5
Нет,нормальному человеку не пихуй когда погибают дети.
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14.08.2020 11:09 Ответить
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А что это молодые крысчане не следят за своим выводком? Или они младших детей повесили на 10 летнего ребенка?
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14.08.2020 10:49 Ответить
Руццкий мир-он такой.Бабы еще нарожают.
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14.08.2020 11:03 Ответить
И вааще если бы их не задавил машиной крымский патриот-их бы изнасиловали солдаты НАТО.
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14.08.2020 11:08 Ответить
Перечитай новость. Дело было в СЕЛЕ.
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14.08.2020 12:30 Ответить
радная гавань.
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14.08.2020 10:56 Ответить
Родная говень.
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14.08.2020 11:05 Ответить
Да и пихуй.
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14.08.2020 11:03 Ответить
Нет,нормальному человеку не пихуй когда погибают дети.
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14.08.2020 11:09 Ответить
Русский мир ,однако пришел. Зато #Крымнаш!
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14.08.2020 11:07 Ответить
Это плохо,дети не должны страдать из за глупостей взрослых.
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14.08.2020 11:08 Ответить
Но именно так в этом мире все и происходит.
В окупованому Криму п'яний водій збив трьох дітей на тротуарі, 4-річна дівчинка загинула - Цензор.НЕТ 5790
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14.08.2020 12:21 Ответить
дуже схоже на почерк руSSкого міра....
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14.08.2020 11:09 Ответить
русский мир это водка
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14.08.2020 12:03 Ответить
вот как жизнь поворачивается... этот урод мог бы давить кацапов где то за Уралом ан нет цветами да плясками его в крыму втречали
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14.08.2020 11:12 Ответить
Солдаты НАТО сбили бы их нарочно!
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14.08.2020 11:25 Ответить
Точно такая же авария могла быть и в Киеве и во Львове. Вы радуетесь смерти 4 летнего ребенка? Вы нормальные?
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17.08.2020 21:06 Ответить
Здесь очень много ублюдков.
Таких, же, а, может, и хуже, который убил эту бедную деточку.
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24.11.2020 14:41 Ответить
Пусть эту тварь разорвут живьем на куски.
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24.11.2020 14:42 Ответить
 
 