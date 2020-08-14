В оккупированном Крыму пьяный водитель сбил троих детей на тротуаре, 4-летняя девочка погибла
На севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу так называемого МВД оккупированного Крыма.
Авария произошла вечером 13 августа вечером в Джанкойском районе оккупированного Крыма в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210740 наехал на насыпь грунта, въехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения.
В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, две другие получили травмы и были госпитализированы.
Отмечается, что 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен права управления автомобилем в 2016 году, поэтому при себе удостоверения не имел.
Автомобилист задержан, возбуждено уголовное дело.
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Таких, же, а, может, и хуже, который убил эту бедную деточку.