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Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости проведения повторных выборов в Беларуси и допуску иностранных наблюдателей. В противном случае премьер Минску пригрозил санкциями.
Об этом Бабиш написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Выборы в Беларуси должны быть проведены повторно, должны быть прозрачными и проходить в присутствии иностранных наблюдателей", - написал Бабиш.
Премьер Чехии подчеркнул, что Брюссель должен "послать четкий сигнал о санкциях, которые должны действовать до тех пор, пока в Беларуси не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей".
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+15 Nickol Nickols
показать весь комментарий14.08.2020 11:01 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий14.08.2020 10:58 Ответить Ссылка
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И об этом....
а бабич, огрызается за прагу из уст луки..