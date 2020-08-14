Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости проведения повторных выборов в Беларуси и допуску иностранных наблюдателей. В противном случае премьер Минску пригрозил санкциями.

Об этом Бабиш написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Выборы в Беларуси должны быть проведены повторно, должны быть прозрачными и проходить в присутствии иностранных наблюдателей", - написал Бабиш.

Премьер Чехии подчеркнул, что Брюссель должен "послать четкий сигнал о санкциях, которые должны действовать до тех пор, пока в Беларуси не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей".

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