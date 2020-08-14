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Новости Революция в Беларуси
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Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости проведения повторных выборов в Беларуси и допуску иностранных наблюдателей. В противном случае премьер Минску пригрозил санкциями.

Об этом Бабиш написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Выборы в Беларуси должны быть проведены повторно, должны быть прозрачными и проходить в присутствии иностранных наблюдателей", - написал Бабиш.

Премьер Чехии подчеркнул, что Брюссель должен "послать четкий сигнал о санкциях, которые должны действовать до тех пор, пока в Беларуси не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей".

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Чехия (1745) Бабиш Андрей (36)


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Топ комментарии
+15

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 1905 И об этом....
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14.08.2020 11:01 Ответить
+8
Только наше чмо зеленое до сих пор ничего внятно не выдало. "Нужно пректарить насилие", непонятно в чей адрес сказанное, в учет не беру.
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14.08.2020 11:01 Ответить
+7
Бацка уже не соскочит и он по сути уже всьо. Все что ему осталось так это утопить Бяларусь в крови...
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14.08.2020 10:58 Ответить
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Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 2676
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14.08.2020 10:56 Ответить
Бацка уже не соскочит и он по сути уже всьо. Все что ему осталось так это утопить Бяларусь в крови...
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14.08.2020 10:58 Ответить
зачем? по-любому у него уже организован запасной аэродром где-то, с миллиардами баксов на оффшорах. Поймет что все - убежит. Будет ждать своего часа - вдруг белорусы позовут его обратно как стабильности захотят )
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14.08.2020 11:04 Ответить
Для чого ви гандона, садиста і убивцю називаєте батьком?
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14.08.2020 11:40 Ответить
не батьком, а бацкай это раз. Его вся Бяларусь так называет это два
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14.08.2020 11:43 Ответить
Бацькай звучит как московский холуй
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14.08.2020 14:35 Ответить

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 1905 И об этом....
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14.08.2020 11:01 Ответить
касаби нє уймутся, пока іх нє успокоят рєсорой трактора Бєларусь (но джавєліни луччє)

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 5035
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14.08.2020 11:04 Ответить
Ну да,армянская рюзькая банда пострекателей провокаторов языками и Киев за 2 часа грозилась взять.Их надо вместе с куйло и повесить.Даже армяне не против.
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14.08.2020 11:26 Ответить
есть и чехия земана
а бабич, огрызается за прагу из уст луки..
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14.08.2020 11:06 Ответить
Только наше чмо зеленое до сих пор ничего внятно не выдало. "Нужно пректарить насилие", непонятно в чей адрес сказанное, в учет не беру.
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14.08.2020 11:01 Ответить
Как вы себе ето представляете? Лука на етих выборах набрал 13%. А после того что он и его банда в погонах натворила то не наберет и 3% на честных выборах. Разумеется он не согласится.
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14.08.2020 11:02 Ответить
а кто он такой шоб его спрашувать? богоизбранный калом мазаный чи шо?
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14.08.2020 11:03 Ответить
А у президента Земана скорей всего иное мнение
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14.08.2020 11:02 Ответить
которое он сейчас очень скрывает, как и зекретин - как все прикацапники
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14.08.2020 11:10 Ответить
У Земана нет влияния , он не управляет Чехией , а ПРЕДСТАВЛЯЕТ страну. По конституции.
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14.08.2020 11:10 Ответить
зона вокруг усатого таракана сжимается... выставляют краснык влажки...
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14.08.2020 11:08 Ответить
Порох плохого не посоветует)
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14.08.2020 11:11 Ответить
Как и задумывалось...Все по лекалам рашки...Кто теперь Сябрам нефть продаст кроме рашки?Куда вы теперь денетесь от рашки?И что теперь с економикой будет?А я скажу-теперь вас выручит "старшы брат"!Хиба с китайцами поделятся...
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14.08.2020 11:13 Ответить
не ной кацап
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14.08.2020 11:35 Ответить
 
 