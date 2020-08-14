Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев

Происходящие в Минске протесты и насилие со стороны боевиков - это два языка: язык свободы и принуждения. Между ними никогда не было и нет переводчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев.

"Происходящее в Минске - хороший иллюстратор того, почему мы не сможем договориться с "той стороной". Я все думал, что такого знакомого для меня во всех этих видео последних дней и только сегодня понял, что это - взгляд "господа бога" этих озверевших в масках людей. Именно так смотрят и в "Изоляции" из-под своих балаклав: когда 7 на 5 метров, скотч и дубинки выливаются в мысль "я - господь бог". И я всегда говорю, что это все - не война, в Минске войны пока нет. Но там точно так же смотрят на вещи, не отличая их от людей: что матрас, что чьи-то ребра - разницы нет никакой. Это - два языка, язык свободы и принуждения, и между ними никогда не было и нет переводчика", - подчеркнул Асеев.

По словам бывшего узника наемников РФ, в этом смысле особенно странно выглядит Леонид Кравчук, который обращается к Лукашенко с призывом остановить насилие.

"Кравчук ... не замечает, что в этот момент ему иронично отблескивает точно такая же резиновая дубинка из Донецка, к которой мы тащим спину целой страны. Эта дубинка ударит не завтра и даже не через годы, - но обязательно ударит, если уже сейчас мы этого так и не поймем", - подытожил Асеев.

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