Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев
Происходящие в Минске протесты и насилие со стороны боевиков - это два языка: язык свободы и принуждения. Между ними никогда не было и нет переводчика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев.
"Происходящее в Минске - хороший иллюстратор того, почему мы не сможем договориться с "той стороной". Я все думал, что такого знакомого для меня во всех этих видео последних дней и только сегодня понял, что это - взгляд "господа бога" этих озверевших в масках людей. Именно так смотрят и в "Изоляции" из-под своих балаклав: когда 7 на 5 метров, скотч и дубинки выливаются в мысль "я - господь бог". И я всегда говорю, что это все - не война, в Минске войны пока нет. Но там точно так же смотрят на вещи, не отличая их от людей: что матрас, что чьи-то ребра - разницы нет никакой. Это - два языка, язык свободы и принуждения, и между ними никогда не было и нет переводчика", - подчеркнул Асеев.
По словам бывшего узника наемников РФ, в этом смысле особенно странно выглядит Леонид Кравчук, который обращается к Лукашенко с призывом остановить насилие.
"Кравчук ... не замечает, что в этот момент ему иронично отблескивает точно такая же резиновая дубинка из Донецка, к которой мы тащим спину целой страны. Эта дубинка ударит не завтра и даже не через годы, - но обязательно ударит, если уже сейчас мы этого так и не поймем", - подытожил Асеев.
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По мнению автора Кравчук должен был призывать к эскалации насилия?
Шо-то аффтар тут перемудрил...
насилиепоезд не надо расшифровьівать ?
Разве это не абсурд?
И теперь он кричит, что больше договариваться не надо.
А другие чем хуже?Пусть сидят?
Молчание людей политики способствовало бы продолжению насилия.
За 2 дня высказались многие в одностороннем осуждении насилия и даже были высказаны претензии в фальификации. Лукашенко прекрасно все мониторит. Без вариантов. Мир выборы не признал. Уйло не считается.
Плохо, что Зеленский занял позицию страуса.
"Ви всі здохнете, якщо так будете жити" (с) Д.Яневський
https://twitter.com/sashakots
https://twitter.com/sashakots Александр Коц
https://twitter.com/sashakots @sashakots
·https://twitter.com/sashakots/status/1294163692569985024 1 ч
Что говорят сами белорусы о протестах в своей стране: «Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...» Собрал мнения своих подписчиков из Белоруссии. Получился заочный спор
https://www.kp.ru/daily/217168/4269821/
Порошенко, я верю, справится. Только Порошенко.
Дубинского,Колю Тищенко,Сивуху с Юзиком например.Да там кого ни возьми-все
выродкисамородки.
такое говно , поднявшее руку на собственный народ , не должно жить.