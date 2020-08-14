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Новости Революция в Беларуси
17 015 53

Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев

Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с

Происходящие в Минске протесты и насилие со стороны боевиков - это два языка: язык свободы и принуждения. Между ними никогда не было и нет переводчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев.

"Происходящее в Минске - хороший иллюстратор того, почему мы не сможем договориться с "той стороной". Я все думал, что такого знакомого для меня во всех этих видео последних дней и только сегодня понял, что это - взгляд "господа бога" этих озверевших в масках людей. Именно так смотрят и в "Изоляции" из-под своих балаклав: когда 7 на 5 метров, скотч и дубинки выливаются в мысль "я - господь бог". И я всегда говорю, что это все - не война, в Минске войны пока нет. Но там точно так же смотрят на вещи, не отличая их от людей: что матрас, что чьи-то ребра - разницы нет никакой. Это - два языка, язык свободы и принуждения, и между ними никогда не было и нет переводчика", - подчеркнул Асеев.

По словам бывшего узника наемников РФ, в этом смысле особенно странно выглядит Леонид Кравчук, который обращается к Лукашенко с призывом остановить насилие.

"Кравчук ... не замечает, что в этот момент ему иронично отблескивает точно такая же резиновая дубинка из Донецка, к которой мы тащим спину целой страны. Эта дубинка ударит не завтра и даже не через годы, - но обязательно ударит, если уже сейчас мы этого так и не поймем", - подытожил Асеев.

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Автор: 

Беларусь (7937) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3625) Донбасс (26958) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+54
Все правильно сказал. С уродами моральными нет и не может быть никаких договоренностей.
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14.08.2020 11:10 Ответить
+22
На дворі 2020 рік, серпень. Вже майже півтора роки, як довірливі ідіоти, за вимогою фуйла, обрли презЕдентом його торгового партнера, бубАчку зеленстького. Це, якщо ви не в курсі.
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14.08.2020 11:18 Ответить
+18
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:24 Ответить
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Все правильно сказал. С уродами моральными нет и не может быть никаких договоренностей.
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14.08.2020 11:10 Ответить
проісходящєє в Мінске - не для "тої сторони" призначене й взагалі не для постсовка, а для Європи переляканої: це повний аналог "я дурак - всєх порєжу" (бомбу кіну, мєтро взорву...)
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14.08.2020 11:39 Ответить
Это у нормальных... А урод с уродом всегда хоть о чем-то, но ... ДОГОВОРЯТСЯ (сРалин - Адик)
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14.08.2020 13:00 Ответить
Так тебя самого освободили из плена в рамках договоренностей с "той стороной" по обмену.
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14.08.2020 11:12 Ответить
Це про що? Який зв'язок?
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14.08.2020 11:15 Ответить
Ну так он уже на свободе, а за других "договариваться" не надо...
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14.08.2020 11:16 Ответить
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:24 Ответить
Не освободили, а обменяли, разницу понимаешь одноклеточное?
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14.08.2020 11:36 Ответить
А великий мЬІротворець каже що вже домовився с той стороной і на Домбасі вже мЬІр.
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14.08.2020 11:14 Ответить
)(.йло відволіклося на Бєларусь. Тому на луганді "не стріляють". Побачимо що воно ще там утне.
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14.08.2020 12:32 Ответить
Тарговые партньоры сывочилого и Ко
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14.08.2020 11:14 Ответить
На дворі 2020 рік, серпень. Вже майже півтора роки, як довірливі ідіоти, за вимогою фуйла, обрли презЕдентом його торгового партнера, бубАчку зеленстького. Це, якщо ви не в курсі.
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14.08.2020 11:18 Ответить
Станная критика призывов Кравчука "остановить насилие в Беларуси".
По мнению автора Кравчук должен был призывать к эскалации насилия?
Шо-то аффтар тут перемудрил...
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14.08.2020 11:15 Ответить
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:23 Ответить
Обращение к Луке остановить насилие, то же что и обращение прапорщика к поезду "Поезд стой!Раз-два!" Кто прапорщик, а кто насилие поезд не надо расшифровьівать ?
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14.08.2020 11:28 Ответить
ну так пусть тогда и всех кто призывал "остановить насилие" критикует, европейских президентов и чиновников ЕС. Не?
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14.08.2020 11:33 Ответить
Да.Надо остановить, насилие то, а не беседовать с ним.Поезд надо брать останавливать, а не разговаривать с ним и не обращаться к нему
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14.08.2020 11:41 Ответить
старый дурак мямлит "прекратите", но с точно такими же собирается договориться от имени Украины, найти компромиссы и пойти на уступки.
Разве это не абсурд?
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14.08.2020 11:59 Ответить
заслані з кацапстану тітушки все одно не дадуть зупинити насильство навіть якби Лукаш захотів
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14.08.2020 12:12 Ответить
Автор отсидел в тюрьме сепаров 2,5 года. Хочешь лично получить такой опыт?
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14.08.2020 12:22 Ответить
Ну, отсидел. Стороны ДОГОВОРИЛИСЬ и его отпустили.
И теперь он кричит, что больше договариваться не надо.
А другие чем хуже?Пусть сидят?
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14.08.2020 12:46 Ответить
Его не отпустили,его обменяли.Или тебе "какая разница"?
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14.08.2020 13:44 Ответить
а вы послушайте, ЧТО с ним там вытворяли, на подвалах "ДНР". Хорошо, что он еще с ума не сошёл...
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14.08.2020 14:08 Ответить
Кравчук сделал, что должен был сделать любой порядочный политик.
Молчание людей политики способствовало бы продолжению насилия.
За 2 дня высказались многие в одностороннем осуждении насилия и даже были высказаны претензии в фальификации. Лукашенко прекрасно все мониторит. Без вариантов. Мир выборы не признал. Уйло не считается.
Плохо, что Зеленский занял позицию страуса.
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14.08.2020 14:28 Ответить
этому чуваку в дурку надо
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14.08.2020 11:15 Ответить
И с этой стороной...https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-ostanovili-zaochnye-dela-po-majdanu-i-371669/ В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-ostanovili-zaochnye-dela-po-majdanu-i-371669/ - газета "Оманский Олень"
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14.08.2020 11:15 Ответить
не иллюстрация, а предисловие того, что будет происходить, когда в Украине, на смену "шестому", параша будет проталкивать "выбор" своего "седьмого" из опэзжопников. предподготовка этого уже идёт по полной.
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14.08.2020 11:16 Ответить
зеля 3% заводить у ментовський безпредел..

"Ви всі здохнете, якщо так будете жити" (с) Д.Яневський
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14.08.2020 11:26 Ответить
Там в беларуси одна вата!
Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев - Цензор.НЕТ 642
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14.08.2020 11:17 Ответить
у нас в Украине одна не вата?
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14.08.2020 11:25 Ответить
тот самый пропагандон Коц..

https://twitter.com/sashakots

https://twitter.com/sashakots Александр Коц

https://twitter.com/sashakots @sashakots

·https://twitter.com/sashakots/status/1294163692569985024 1 ч

Что говорят сами белорусы о протестах в своей стране: «Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...» Собрал мнения своих подписчиков из Белоруссии. Получился заочный спор

https://www.kp.ru/daily/217168/4269821/

Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв - Цензор.НЕТ 272
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14.08.2020 11:26 Ответить
а нужно договариваться с *той стороной*? Вы всегда договариваетесь с преступниками и убийцами и спрашиваете ихние пожелания? Есть законы в том числе международные. И по ним преступников и террористов а так же наемников уничтожают даже не беря в плен. И етот закон кровью написан. Хотите стать неандертальцами и начать всю историю и написать законы с самого начала?
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14.08.2020 11:18 Ответить
Кравчука надо признать недееспособным.А его зеленые тупни посылают страну представлять не переговорах.Хотя чему удивляться?Для выпускника Трускавецких курсов даже сторож библиотеки -нобелевский лауреат.
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14.08.2020 11:20 Ответить
да. Надо посылать кого-то помоложе и покомпетентнее.
Порошенко, я верю, справится. Только Порошенко.
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14.08.2020 14:09 Ответить
Нееее...Нельзя давать отдавать всю славу клятому Пороху.Надо кого то из провластной партии послать,из молодежи.
Дубинского,Колю Тищенко,Сивуху с Юзиком например.Да там кого ни возьми-все выродки самородки.
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14.08.2020 16:38 Ответить
Тот кто предлагает договориться с врагом и террористом тот предатель однозначно. Не пытайтесь понять почему он так делает, не тратьте свою жизнь на мысли идиота. Просто отправьте его к дидам и займитесь более полезными вещами.
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14.08.2020 11:22 Ответить
https://censor.net/user/474201 - типовий касап-зажоп, хоч і державною мовою
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14.08.2020 12:18 Ответить
То не державна мова. є деякі українські слова, діалект, сурж, однак речення збудоване московською мовою, а потім перекладене.
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14.08.2020 12:42 Ответить
це давно відомий троль
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14.08.2020 14:09 Ответить
и сколько таким сраным манкуртам как ты платят за перевод на мову?
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14.08.2020 13:02 Ответить
"Великий и ужасный" Лука решил еще раз показать всем, как он "любит" белорусский народ. Лукашенко -преступник и должен быть арестован.
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14.08.2020 12:11 Ответить
и повешен на площади при всем народе )))
такое говно , поднявшее руку на собственный народ , не должно жить.
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14.08.2020 14:48 Ответить
Зеленський це президент для бидла і клоун для громадян.
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14.08.2020 12:11 Ответить
Лина Костенко - я знаю грамоту свободы, её подписывают мечи.
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14.08.2020 12:14 Ответить
Сперва про демократию разводят демагогию, а потом говорят что все хоть и хорошо, но с дураками надо бы по республикански. Чушь. О сыре говорят не мыши.
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14.08.2020 12:21 Ответить
Зеленський легко домовиться з ''тією стороною'', якщо українці не схаменуться і не будуть чинити спротив. Він вважає себе всесильним, бо має велику підтримку. Його не зміниш. Треба змінювати ставлення українців до нього. І не тільки на сайтах.
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14.08.2020 18:59 Ответить
 
 