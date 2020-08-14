Пошлины на дизтопливо привели исключительно к росту цен на топливо в Украине, - Привалова

Введение пошлин на дизельное топливо привели исключительно к повышению цен на топливо для всех категорий потребителей.

Об этом сообщила президент "Нефтегазовой ассоциации Украины" Неля Привалова.

"Введение пошлин ни к чему хорошему для страны не привело, кроме того, что на этот процент пошлин были повышены цены на дизельное топливо и сжиженный газ абсолютно всеми поставщиками этих видов топлива, как отечественными, так и иностранными. Просто конечные потребители заплатили больше на покупку этих видов топлива", - отметила Привалова.



По ее словам, никаких глобальных вопросов диверсификации их введение в течение года не решило.

"Просто поднялись на этот процент цены для покупателей, для потребителей. Все, других существенных изменений на рынке в связи с введением этих пошлин не произошло. Никаких глобальных вопросов они не решили", - добавила Привалова.



Напомним, Окружной административный суд Киева в июне 2020 признал противоправным и отменил решение Кабинета Министров о введении специальных пошлин на импорт дизтоплива из России на уровне 4% и сжиженного газа 3,75%, действовавших с 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что в июле "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам экспертов, пошлина 8,46% приведет к повышению цен дизтоплива на 1,3 грн / л.



По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничение на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как собственника Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.