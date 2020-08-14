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Пошлины на дизтопливо привели исключительно к росту цен на топливо в Украине, - Привалова

Пошлины на дизтопливо привели исключительно к росту цен на топливо в Украине, - Привалова

Введение пошлин на дизельное топливо привели исключительно к повышению цен на топливо для всех категорий потребителей.

 Об этом сообщила президент "Нефтегазовой ассоциации Украины" Неля Привалова.

"Введение пошлин ни к чему хорошему для страны не привело, кроме того, что на этот процент пошлин были повышены цены на дизельное топливо и сжиженный газ абсолютно всеми поставщиками этих видов топлива, как отечественными, так и иностранными. Просто конечные потребители заплатили больше на покупку этих видов топлива", - отметила Привалова.


По ее словам, никаких глобальных вопросов диверсификации их введение в течение года не решило.

"Просто поднялись на этот процент цены для покупателей, для потребителей. Все, других существенных изменений на рынке в связи с введением этих пошлин не произошло. Никаких глобальных вопросов они не решили", - добавила Привалова.


Напомним, Окружной административный суд Киева в июне 2020 признал противоправным и отменил решение Кабинета Министров о введении специальных пошлин на импорт дизтоплива из России на уровне 4% и сжиженного газа 3,75%, действовавших с 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что в июле "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам экспертов, пошлина 8,46% приведет к повышению цен дизтоплива на 1,3 грн / л.


По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничение на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как собственника Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.

Автор: 

пошлина (497) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+6
Отнеситесь с пониманием.

У Игоря Валерьича появились дополнительные расходы на адвокатов в США.

Вы шо, нелюди, в самом-то деле ?
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14.08.2020 11:11 Ответить
+6
Для безмозглых фанатов Зебила все равно не дойдет, что эта пошлина была введена "слугами бородатого урода" для того чтобы мудрый нарид платил еще одну мзду из своего кармана украинофобной алчной Бабе Бене.
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14.08.2020 11:14 Ответить
+5
Та ви шо?! А ви на що сподівались? На те що вони підменшаться?
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14.08.2020 11:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та ви шо?! А ви на що сподівались? На те що вони підменшаться?
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14.08.2020 11:10 Ответить
А запрет на экспорт электроенергии из Рашки привел исключительно к увеличению цен и доходов Гудка. Но как-то странно получается - там это можно оправдывать разрывом экономических связей с агрессором, а тут нельзя.
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14.08.2020 11:11 Ответить
такое ощущение, что ты пишешь для своих друзей-дебилов из Лахты )))
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14.08.2020 11:13 Ответить
запрет от пошлины отличаем?
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14.08.2020 11:13 Ответить
Мита на дизпаливо призвели виключно до зростання цін на пальне в Україні, - Привалова - Цензор.НЕТ 5536
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14.08.2020 11:29 Ответить
пришло время стричь овец
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14.08.2020 12:07 Ответить
Отнеситесь с пониманием.

У Игоря Валерьича появились дополнительные расходы на адвокатов в США.

Вы шо, нелюди, в самом-то деле ?
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14.08.2020 11:11 Ответить
Для безмозглых фанатов Зебила все равно не дойдет, что эта пошлина была введена "слугами бородатого урода" для того чтобы мудрый нарид платил еще одну мзду из своего кармана украинофобной алчной Бабе Бене.
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14.08.2020 11:14 Ответить
популисты никогда не смогут сделать реформы, потому что стратегические действия могут приводить к ухудшению ситуации сейчас, а на это они неспособны пойти
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14.08.2020 11:14 Ответить
А НПЗ в Україні зараз один - бабусі бєні... Ще одна «перемога» зєдятлів...
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14.08.2020 11:18 Ответить
А Ты у Бойко спроси! Лисичанский НПЗ -его.А с ордой пора завязывать,начиная со спичек!Зачем платить орде,вооружая её бандитов?Трамп прав на 300%
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14.08.2020 11:24 Ответить
Мито підіймають лише на фєдєрастове пальне, чи на все імпортне???
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14.08.2020 12:48 Ответить
ЗеДятлы, теперь вы будите кушать картофан, огурцы, помидоры, хлебушек и все все все остальное, а так же ездить в автобусах, маршрутках и т.д. так же, но уже дороже. Вы это сделали вместе, для бородатой бабушки Бени.
Шо, скуштували х..я?

(https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQv6CyoprrAhVUkMMKHYt9DTMQyCkwAHoECA4QBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dst556stdQQs&usg=AOvVaw0ylnHqwibnH0C1tTNrXVEM Лесь Подерев'янський)
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14.08.2020 11:26 Ответить
Че правда что ли? Изумительно
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14.08.2020 11:40 Ответить
Странно было бы если цены понизились бы
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14.08.2020 11:43 Ответить
А они ждали снижения цены от повышения пошлин???

В бюджет попадет больше денег, а экономика станет менее конкурентоспособной. Все просто...
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14.08.2020 12:08 Ответить
ЗЕ НАС НИ АБМНИТ
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14.08.2020 12:09 Ответить
Зробимо себе ще раз в сраку разом !!!! Чудово , ЗЕфілітіки !!!!
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14.08.2020 15:28 Ответить
 
 