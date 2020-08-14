Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси освободили трех задержанных украинцев. Сейчас ведут переговоры для освобождения еще одного - Романа Шишко.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", - сообщил Зеленский.

По словам президента, также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест.

"Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать.

"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подытожил Зеленский.

Он добавил, что "Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины".

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимим государством", - написал Зеленский.

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