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Новости Революция в Беларуси
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Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного

Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси освободили трех задержанных украинцев. Сейчас ведут переговоры для освобождения еще одного - Романа Шишко.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", - сообщил Зеленский.

По словам президента, также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест.

"Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать.

"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подытожил Зеленский.

Он добавил, что "Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины".

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимим государством", - написал Зеленский.

Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного 01

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Автор: 

Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21077)


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Топ комментарии
+12
зебуины и тут хотят примазаться... от ваших переговоров ничего не зависит
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14.08.2020 11:17 Ответить
+11
Все мовчало обісравшись, а тепер вилізло пропіаритись.
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14.08.2020 11:21 Ответить
+10
не забудь взять под особистый контроль бездарь..
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14.08.2020 11:18 Ответить
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Раздался голос с унитаза. Почему до этого молчало,ЗЕбильное?
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14.08.2020 11:16 Ответить
Он вообще-то не молчал - и вчера об этом говорил, и позавчера, что работают над освобождением украинцев.
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14.08.2020 11:32 Ответить
никак не могли найти, шо бы отдать взамен ?
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14.08.2020 11:35 Ответить
Никак не могли найти, где находятся наши задержанные. Вы там, в отделе пиара, новостей не читаете, только комменты строчите?
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14.08.2020 11:49 Ответить
а у вас в канторе и политинформация сохранилась?
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14.08.2020 13:25 Ответить
Какое-то у тебя совковое мышление. Сам читать новости не способен - тебе для этого политинформация нужна?
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14.08.2020 13:41 Ответить
в унитаз говорил ?
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14.08.2020 11:35 Ответить
Вы обычно в унитаз говорите?
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14.08.2020 11:40 Ответить
а ты с него?
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14.08.2020 13:14 Ответить
Ты стрелки не переводи - это ведь у вашей братии фантазии на тему разговоров с унитазами.
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14.08.2020 13:20 Ответить
ты как то невнятно булькаешь, как Янелох примерно
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14.08.2020 13:26 Ответить
Лексикончик у вас, прямо скажем, жлобский.
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14.08.2020 13:46 Ответить
Давно у Шмаркли-Гундосого в "облакатах"? Бо-бик то ушедши...
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14.08.2020 13:15 Ответить
Да, Теслу у Бо-ьика сожгли... не поварнякаешь...
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14.08.2020 13:08 Ответить
Вообще-то, сказать чушь или сказать слово но тогда, когда уже оно и на фиг не надо (как было с Ираном, с убийством нашего медика на линии перемирия) - так лучше бы уж молчал! Тем более, что его гнусавое "похрюкивание" даа-а-авно и везде во всем мире дальше его рояля не идет. Нет!?
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14.08.2020 13:07 Ответить
зебуины и тут хотят примазаться... от ваших переговоров ничего не зависит
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14.08.2020 11:17 Ответить
Він вже в кортежі в аеропорт з квітами виїзджає, відосік тре швиденько збацать. Про повернення з ворожого полону украйонців! Як тобі такоє, парашенка?!
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14.08.2020 11:17 Ответить
відосіка не буде, бодіну теслу спалили - декорацій для Клоуна немає
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14.08.2020 11:37 Ответить
Не беда! Пусть приезжает на Оболонь! У нас шаурмовочных вонючек- на каждом шагу! Чем не декорации!?!?
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14.08.2020 13:10 Ответить
не забудь взять под особистый контроль бездарь..
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14.08.2020 11:18 Ответить
Оно уже свои кишечные газы под контроль взять не может
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14.08.2020 11:26 Ответить
Ленку и ту взять не может.
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14.08.2020 11:36 Ответить
Вона інститут, пєршаї плєді, шукає...
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17.08.2020 09:49 Ответить
А свое мнение по происходящему сказать слабо ...Боится что Лукашеску в бубен даст ?
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14.08.2020 11:20 Ответить
Все мовчало обісравшись, а тепер вилізло пропіаритись.
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14.08.2020 11:21 Ответить
И тут умудрился примазаться,следующий пост,что он рад что задержанные на свободе,фу ущербное создание!!!
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14.08.2020 11:22 Ответить
чувствуете?...если бы не наш волевой главнокомандующий... знатный переговорщик и аще мировое светило галактического масштаба .....хер бы там кого освободили)))
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14.08.2020 11:25 Ответить
Байден об "нынешнем президенте Украины Зеленском": "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 11:29 Ответить
(при чем воруя не только материальные но и моральные ценности, отупляя и зомбируя слабых и впечатлительных, и гнобя, унижая и пороча сильных духом и патриотично настроенных... особенно несгибаемых женщин))))
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14.08.2020 11:37 Ответить
и шо ?

многим это нравится
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14.08.2020 11:37 Ответить
байдену бы лет так 15 сбросить....
а пока он должен сделать только одно - сбить ето рыжий позорняк.
если он сегодня выиграет выборы, а завтра подаст в оставку?
никто не обидится, и его поймут...
байден - торпеда.
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14.08.2020 11:42 Ответить
Там і без нього вже відпускають, але піар понад усьо. Мьі пахали. Я и трактор.
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14.08.2020 11:32 Ответить
шо Вы себе позволяете? )))) как энто "без него" ? кто разрешил? ))))))))
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14.08.2020 11:39 Ответить
НЕлох, а что у тебя в Украине? Дверь жилья Беларуского киборга в Киеве штурмуют КГБисты из Беларуси!
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг" , беларус Даня Даньский
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14.08.2020 11:31 Ответить
Зеленский тупо к выборам выполз наплужать лохов
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14.08.2020 11:33 Ответить
Бацька не успел быть примером для НЕлоха , как стать двуликоянусным отцом 73- процентному нариду! НЕлох меняет памперсы и молчит-молчит- молчит и вместе с Кулебами ждет "ахвициального объявления победителя выборов"... Папаша Кулебы в Казахстане кулебствует , советской консервировки " дипломат в штатском"...
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14.08.2020 11:53 Ответить
АСВАБАДИТЕЛЬ!!! меня душат слёзы счастья. Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 816
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14.08.2020 11:31 Ответить
Вава-асвабадитель. Тока вместо меча шаурму скульпторы должны присобачить.
Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 8711
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14.08.2020 11:45 Ответить
картина маслом "зеленский и вата"
Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 921
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14.08.2020 11:48 Ответить
Зеленский и вата наблюдают как летят самолеты и всех бомбят.
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14.08.2020 11:53 Ответить
Зегнида забыла, что сам отправил людей гнить в тюрьме, насрав на присягу и подтёршись конституцией ?
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14.08.2020 11:31 Ответить
Зеля в кровавом Лукашке, уже коллегу признал.
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14.08.2020 11:32 Ответить
какой смешной маленький человечек
как-будто мы не читаем газет и не знаем, что освобождают всех

но ОН ведет "переговоры" !

ржавый танкер "Дельфи" с одесского пляжа сними, ИМПОТЕНТ !
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14.08.2020 11:33 Ответить
ох... не те Вы газеты читаете)))))
и чо сразу импотент)))))
(кстати... шо-то полу-беременная мендель совсем никак умно не высказалася по этому... беларускому безобразию...она шо уже не личная секретутка? испортилась-сломалась? )))))
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14.08.2020 11:44 Ответить
Уволена в связи с утратой доверия.
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14.08.2020 11:56 Ответить
ЗанятА! Пытается отыскать в чреве рояля первопричину полу-зачатия... Тщетно... Мыши сгрызли... приняли за подкорм опарышами...
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14.08.2020 13:13 Ответить
ужас...))))))))
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14.08.2020 13:40 Ответить
Від полупокєра полубєрємєнная?
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17.08.2020 09:50 Ответить
ну...если логически...выходит...да! )))))
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17.08.2020 12:59 Ответить
"кожного дня трапляються ексцеси..." кретин
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14.08.2020 11:34 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго"... (с)
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14.08.2020 11:37 Ответить
А в своем глазу бревна не видешь . Когда освободишь по делу Шеремета и кто за это ответит или хочешь продержать до конца коднции. Как петя Надю Савченко
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14.08.2020 11:39 Ответить
Какова его позиция по результатам выборов в РБ? Признает или нет?
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14.08.2020 11:40 Ответить
стал на ручник.
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14.08.2020 12:12 Ответить
 
 