Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси освободили трех задержанных украинцев. Сейчас ведут переговоры для освобождения еще одного - Романа Шишко.
Об этом Зеленский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", - сообщил Зеленский.
По словам президента, также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест.
"Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать.
"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подытожил Зеленский.
Он добавил, что "Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины".
"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимим государством", - написал Зеленский.
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а пока он должен сделать только одно - сбить ето рыжий позорняк.
если он сегодня выиграет выборы, а завтра подаст в оставку?
никто не обидится, и его поймут...
байден - торпеда.
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг" , беларус Даня Даньский
как-будто мы не читаем газет и не знаем, что освобождают всех
но ОН ведет "переговоры" !
ржавый танкер "Дельфи" с одесского пляжа сними, ИМПОТЕНТ !
и чо сразу импотент)))))
(кстати... шо-то полу-беременная мендель совсем никак умно не высказалася по этому... беларускому безобразию...она шо уже не личная секретутка? испортилась-сломалась? )))))