Есть огромная проблема в сотрудничестве с Минкультом, - Ассоциация КУБ обратилась к Кабмину

Отсутствие утвержденных историко-архитектурных опорных планов тормозит развитие строительной отрасли в Украине, поскольку Министерство культуры и информационной политики не согласовывает никаких документов по строительству с 1 января 2019 года.

Об этом на встрече застройщиков с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями власти заявил член Ассоциации "Кола українських будівельників" (КУБ), президент Корпорации недвижимости "РИЕЛ" Ростислав Мельник, сообщает "КУБ-Инфо".

Он обратился к Премьер-министру с просьбой обратить внимание на проблему в работе Министерства культуры и информационной политики. "Хотел вас попросить, чтобы Вы обратили внимание на то, что сегодня есть огромная проблема с нашим сотрудничеством с Минкультом, который с 1 января 2019 не согласовывает ни одного документа", - в частности отметил Ростислав Мельник.

Он пояснил, что сейчас в Украине еще не утверждены историко-архитектурные опорные планы и Минкульт не имеет права согласовывать любые строительства в исторических частях городов, таких, например, как Киев или Львов. "То есть полтора года мы живем, не имеем права ничего делать в исторической среде. Это большая проблема для отрасли", - подчеркнул Ростислав Мельник.

Напомним, в конце 2018 года Кабинет министров принял Постановление "О внесении изменений в Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест". Этим документом с 1 января 2019 отменена необходимость разработки историко-градостроительного обоснования (ИМО). С тех пор вся проектная документация на новое строительство в исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурными опорными планами.

До 1 января 2019 года Минкульт выдавал застройщикам заключение из историко-градостроительного обоснования, без которого нельзя было начинать строительные работы в исторических центрах городов. Но с 1 января 2019 года и до утверждения историко-архитектурных опорных планов, Минкультуры не имеет правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест.

Согласно действующему законодательству, Историко-архитектурный опорный план - это научно-проектная документация, разрабатываемая в составе генеральных планов исторических населенных мест по заказу исполнительных органов местного самоуправления субъектами хозяйствования, специализированными в сфере изучения, охраны и использования культурного наследия.