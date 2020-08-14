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Новости Коронавирус и карантин
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В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды"

В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках:

Не стоит распространять панические настроения и пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус": подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически, наверное, можно, но такие случаи неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге руководства Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Вчера сообщалось, что в Шэньчжэне (КНР) в замороженных куриных крыльях из Бразилии "обнаружили следы коронавируса".

"Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая (производственная и логистическая. - Ред.) цепочка участвуют в передаче этого вируса. Люди не должны бояться еды или упаковки пищевых продуктов, процесса переработки и доставки еды", - сказал д-р Райан.

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По данным ВОЗ, в Китае было протестировано несколько сотен тысяч образцов упаковки, и менее 10 из них оказались "положительными" на следы вируса. Это не означает, что там обнаружили способный заражать человека патоген: тест определяет, вероятно, фрагменты РНК уже неактивного вируса. Тем не менее в организации подчеркнули: руки нужны мыть с мылом и мясные полуфабрикаты обязательно обрабатывать термически.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине диагностировали рекордное количество заболевших и госпитализированных.

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ВОЗ (780) дезинформация (346) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Этот ВОЗ нужно пересажать всем составом. Сборище коррупционеров и паникеров. Из-за гриппа устроили геноцид во всем мире
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14.08.2020 11:36 Ответить
+1
Заменят на "без коронавируса"?
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 7774
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14.08.2020 11:27 Ответить
+1
Интересно, полетят ли наВОЗные жуки со своих кресел за спровоцированную панику?
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14.08.2020 11:32 Ответить
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Заменят на "без коронавируса"?
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 7774
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14.08.2020 11:27 Ответить
У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках: "Люди не повинні боятися їжі" - Цензор.НЕТ 6521
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14.08.2020 12:01 Ответить
ВОЗ импотент, запутавшийся в показаниях
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14.08.2020 11:28 Ответить
Интересно, полетят ли наВОЗные жуки со своих кресел за спровоцированную панику?
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14.08.2020 11:32 Ответить
Этот ВОЗ нужно пересажать всем составом. Сборище коррупционеров и паникеров. Из-за гриппа устроили геноцид во всем мире
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14.08.2020 11:36 Ответить
Некоторые люди должны бояться еды..
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 6800
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14.08.2020 11:37 Ответить
Жрать вредно! Переходите на прану и Вас минёт вирус....
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14.08.2020 11:41 Ответить
А хто ЩК має сумніви,що ЯК в супермаркеті НАЧХАЛИ на упаковку і ви її притягди до дому та не обробили0,5% відбілювачем з перекисом водню, або побутовим відбілювачем, що містить 0,1% гіпохлориту натрію. то там ще на протязі 24годин буде сидіти вірусяка яка зможе тебе вбити?
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14.08.2020 11:48 Ответить
Ну и правильно. Пусть бояться еды и деньги не надо тратить, которых не хватает.
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14.08.2020 11:57 Ответить
А у людей хоть немного осталось критического мышления и способности думать а не хавать га--вно которое ему суют
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14.08.2020 12:29 Ответить
Почему этот ВОЗ ещё скрипит колёсами после того как он сам пугал прогулками по паркам. Может ему пора наХ с пляжа валить.
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14.08.2020 13:29 Ответить
 
 