В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды"

Не стоит распространять панические настроения и пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус": подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически, наверное, можно, но такие случаи неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге руководства Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Вчера сообщалось, что в Шэньчжэне (КНР) в замороженных куриных крыльях из Бразилии "обнаружили следы коронавируса".

"Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая (производственная и логистическая. - Ред.) цепочка участвуют в передаче этого вируса. Люди не должны бояться еды или упаковки пищевых продуктов, процесса переработки и доставки еды", - сказал д-р Райан.

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По данным ВОЗ, в Китае было протестировано несколько сотен тысяч образцов упаковки, и менее 10 из них оказались "положительными" на следы вируса. Это не означает, что там обнаружили способный заражать человека патоген: тест определяет, вероятно, фрагменты РНК уже неактивного вируса. Тем не менее в организации подчеркнули: руки нужны мыть с мылом и мясные полуфабрикаты обязательно обрабатывать термически.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине диагностировали рекордное количество заболевших и госпитализированных.

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