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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал забастовки трудовых коллективов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информагентство "БЕЛТА", об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли.

По словам главы государства, забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы: "Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим".

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. "И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте".

Также читайте: Зеленский: В Беларуси освободили трех украинцев, ведем переговоры для освобождения еще одного задержанного

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+27
Так нехай менты идут и работают на тех предприятиях, в чем проблема?
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14.08.2020 11:43 Ответить
+23
Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2007
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14.08.2020 11:42 Ответить
+18
Лукашенко это уже не должно волновать. Будущее Беларуси без Лукашенко.
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14.08.2020 11:43 Ответить
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Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2007
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14.08.2020 11:42 Ответить
А когда там кенгурация, тьху кенгуризация Лукашенко А.Г.?
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14.08.2020 11:45 Ответить
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14.08.2020 11:49 Ответить
не понял - это он от боли или ему нравится?
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14.08.2020 11:55 Ответить
и то и другое
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14.08.2020 11:56 Ответить
Просто членограй
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14.08.2020 11:56 Ответить
Буба, а что лучше, червоний ваговоз чи Кенгуру́ велетенський ?
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14.08.2020 12:49 Ответить
????
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14.08.2020 13:16 Ответить
ты што не знаешь что такое кенгурация?
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14.08.2020 13:19 Ответить
Мдааа... Иностранные делегации, фанфары...
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14.08.2020 11:47 Ответить
Ты наверно хотел написать- очередная коронация.
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14.08.2020 11:48 Ответить
Может быть кремация?
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14.08.2020 11:59 Ответить
судя по тому что людей стали отпускать а вчера омон ен зверствовал, то:
1. лукашенко - обосрался от сигналов с Запада, или - свои намекнули;
2. лукашенко сдох или находится в изолированном состоянии
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14.08.2020 12:24 Ответить
Так нехай менты идут и работают на тех предприятиях, в чем проблема?
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14.08.2020 11:43 Ответить
работать они от рождения не обучены, владеют только дубиной
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14.08.2020 11:44 Ответить
Ну это уже Лукаш - какаш пусть разбирается.
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14.08.2020 11:45 Ответить
Мудищев-самозванец ПНХ!
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14.08.2020 11:43 Ответить
Лука, это уже не твои проблемы !
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14.08.2020 11:43 Ответить
Лукашенко это уже не должно волновать. Будущее Беларуси без Лукашенко.
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14.08.2020 11:43 Ответить
Тебе ЭТО-уже не понадобится.Выкупай ВИП камеру у Молюски.
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14.08.2020 11:44 Ответить
Навіщо писати тут цей бред? Який він,нахрен,глава держави? Ви що,зовсім з глузду з"їхали?
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14.08.2020 11:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 11:45 Ответить
Очень полезная информация, держи нас в курсе
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14.08.2020 11:48 Ответить
Более 2 миллионов долларов на данный момент люди пожертвовали в качестве помощи жертвам репрессий в Беларуси
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14.08.2020 11:59 Ответить
Пакуй чемоданы, колхозник. Или узелок собирай. А еще лучше зеленкой мажь затылок...
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14.08.2020 11:45 Ответить
"Забздел " Бацька.
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14.08.2020 11:46 Ответить
***** он,а не бацька
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14.08.2020 11:49 Ответить
Свядомыя, выдал))))) АСТАНАВИТЕС
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14.08.2020 11:47 Ответить
Че то я не понял, а куда это слово из статьи пропало? Это кто тут всрався?
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14.08.2020 12:15 Ответить
ОМОНівців до станків став Лукашенка! Або хай вони ще наторохтять дубинами холопам по бОшкам, від цього виробництво на підприємствах взагалі досягне страшних висот. Ще можна вдвічі скоротити населення до кінця року, відповідно ВВП одразу вдвічі зросте.
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14.08.2020 11:47 Ответить
Мразь под суд!
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14.08.2020 11:47 Ответить
Жопа хорошая чувствует держак от лопаты
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14.08.2020 12:19 Ответить
уважаемые "свядомыя", ах ты гнида усатая, ты даже не понимаешь смысла этого слова, а обсасываешь клише кацапской пропаганды, ты уже никто
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14.08.2020 11:48 Ответить
короткий зміст виступу Лукашенка:
валити Лукашенка - це погано
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14.08.2020 11:49 Ответить
"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручиваютИсточник: https://censor.net/n3213770

Вот в этом и весь Лукашенко ("свядомыя") - чем он отличается к примеру от нашего Бужанского или Лукаш в отношении к народу где они живут?

Мол селюки ничтожные..., не то что руськие.

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2454

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 4305

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 9760
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14.08.2020 11:49 Ответить
Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет».
Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски.
Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
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14.08.2020 11:51 Ответить
он поговорил один раз в 2019.01.10 22:16, НО русифицированная им же вата это не одобрила..
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14.08.2020 11:54 Ответить
А ведь он прав,ведь вся экономика Беларуси-дотационна,и на данный момент без прямых дотаций с бюджета просто сдохнет,или уйдет под контроль рашки...
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14.08.2020 11:49 Ответить
"хуже не будет!" (с)
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14.08.2020 12:22 Ответить
Самый большой труженик в стране это лука. Вспоминаю, когда Брежнев помер, бабульки возле подъезда со слезами переживали, как же мы теперь жить будем.
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14.08.2020 11:51 Ответить
Вообще-то забастовках виноваты не рабочие а один усатый г-н фальсифицировавший выборы)
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14.08.2020 11:53 Ответить
Беларусь живет своей жизнью а больная голова самозванца лукашенко своей
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14.08.2020 11:54 Ответить
"Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий" - задумался? А всё из за какой то сосны ***** - шуры лукашенко!
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14.08.2020 11:54 Ответить
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 5206
Після фальшування результатів виборів ти вже не легітимний.
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14.08.2020 11:55 Ответить
Лукашенко грязнЫй ублюдок
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14.08.2020 11:57 Ответить
шайбу иди поганяй - 38 забей, бо ***** забило 39.....
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14.08.2020 11:59 Ответить
"Я пока живой" - это ж уже было! Янык то-же самое говорил! Лука увереным шагом идёт по стопам Януковича! Беларусы, не останавливайтесь, дожмите его, пусть едет к Яныку!
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14.08.2020 12:00 Ответить
и дальше что?
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14.08.2020 12:04 Ответить
То шо думает этот плешивый колхозный мудак белорусов уже не колышет...
Давай до свидания дедуля!)
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14.08.2020 12:00 Ответить
Не розумію одного - ну навіщо хитрозачесаному було потрібно фальшувати результат у 80 відсотків? Тепер факт фальшування знівелював той результат, якого б "бацка" досягнув для перемоги і без фальшування - 50 відсотків все-одно б він набрав. Згубила "бацку" його власна пристрасть до великих чисел, або пристрасть його челяді.
До речі - чому й досі мовчить Тихановська? Після від'їзду до Литви - ні слова від неї.
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14.08.2020 12:05 Ответить
Большинство должно быть абсолютным для того, что бы сохранять оппозиционный вакуум в стране. 9% можно объявить маргиналами к которым не стоит относиться серьёзно. Для политсилы с поддержкой даже в 30%-40% такое клише приклеить уже весьма не просто. Поэтому только абсолютная "победа", иначе проигрыш.
У Тихановской муж в тюрьме и родные в Белоруссии. Скорее всего попытается самоустраниться. Я прекрасно её понимаю. Не понимаю правда о чём думала раньше? На что надеялась?
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14.08.2020 12:24 Ответить
Ты бы лучше уже загружал всё своё добро в камазы и готовился к Ростову, где тебя уже заждался твой коллега Овощ Енакиевский.
Будете там с ним вспоминать славные былые времена, как у вас все было и вам за это ничего не было.
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14.08.2020 12:06 Ответить
Ну да: тотальная фальсификация выборов и потопление протестов в крови это все мелочи. А вот забастовка "негативно повлияет ..." Чувствуется что у Луки хороший учитель (который микрофюрер с востока)
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14.08.2020 12:07 Ответить
Это уже сказалось на пищеварении луки.
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14.08.2020 12:13 Ответить
"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - отметил глава государства в начале совещания.

---------------------------------------------------------------
Где видео с сегодняшней газетой в руке?
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14.08.2020 12:13 Ответить
Згідно з законодавством Бєларусі - узурпація влади - смертна кара - розстріл.
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14.08.2020 12:15 Ответить
Жопа лукаша хорошая чувствует держак от лопаты
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14.08.2020 12:23 Ответить
Тебя это уже не должно волновать. Суши сухари. Сядешь за военный переворот и захват власти, Лукашенко! Вместе со всеми карателями, что нарушили присягу своему народу!
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14.08.2020 12:23 Ответить
- мразь 👎 👎 👎
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14.08.2020 12:30 Ответить
Там уже вся Беларусь бастует, работники всех ключевых предприятий выходят на забастовки, а таракан все еще пребывает в иллюзиях своей легитимности и чем-то руководит.
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14.08.2020 12:37 Ответить
Аля Саша Салазар
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14.08.2020 12:48 Ответить
Это будущее ты сотворил вчера своими граблями теперь огребай по полной и дай людям возможность исправить то что ты накоил. Уйди и сгинь, на твоих руках кровь твоих людей и детей.
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14.08.2020 13:27 Ответить
Работа должна быть не смыслом жизни, как насаждалось почти 100 лет на постсовке и китае, а средством для обеспечения нормальных условий жизни. для себя они эту жизнь сделали, а остальных - в рабы перевели, где только работать надо. Ублюдки.
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14.08.2020 13:29 Ответить
Лука, тебе черенок от лопаты с автографом Каддафи уже снится?
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14.08.2020 13:33 Ответить
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 520
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14.08.2020 13:43 Ответить
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 473
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14.08.2020 13:45 Ответить
Батя , Джамал за тебя ! Еще белорусы будут жалеть за свой дебилизм.
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14.08.2020 13:48 Ответить
пшелнах
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14.08.2020 14:38 Ответить
Под трибунал этого палача нужно!!!

Превратил беларусов в бесправных рабов, которых еще и омоно-гестаповцам стравливает, гнида...
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14.08.2020 14:20 Ответить
лука конченая мразь, его место как минимум на зоне , как максимум на фонарном столбе и ни как не иначе. а рядом министр мвд и далее по списку. лука собрал возле себя конченых мразей и моральных уродов.
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14.08.2020 14:38 Ответить
******* таракан.
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14.08.2020 15:06 Ответить
бутерброт не лезет в рот, а все думы, как народ? (с)
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14.08.2020 19:34 Ответить
 
 