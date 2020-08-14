Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал забастовки трудовых коллективов в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информагентство "БЕЛТА", об этом он заявил сегодня на совещании по работе стройотрасли.
По словам главы государства, забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.
Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы: "Вы это хорошо знаете, чувствуете. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим".
Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. "И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте".
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1. лукашенко - обосрался от сигналов с Запада, или - свои намекнули;
2. лукашенко сдох или находится в изолированном состоянии
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
валити Лукашенка - це погано
Вот в этом и весь Лукашенко ("свядомыя") - чем он отличается к примеру от нашего Бужанского или Лукаш в отношении к народу где они живут?
Мол селюки ничтожные..., не то что руськие.
Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски.
Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
Після фальшування результатів виборів ти вже не легітимний.
Давай до свидания дедуля!)
До речі - чому й досі мовчить Тихановська? Після від'їзду до Литви - ні слова від неї.
У Тихановской муж в тюрьме и родные в Белоруссии. Скорее всего попытается самоустраниться. Я прекрасно её понимаю. Не понимаю правда о чём думала раньше? На что надеялась?
Будете там с ним вспоминать славные былые времена, как у вас все было и вам за это ничего не было.
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Где видео с сегодняшней газетой в руке?
Превратил беларусов в бесправных рабов, которых еще и омоно-гестаповцам стравливает, гнида...