РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба
Дипломатично Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но ждет момента, чтобы взять контроль над страной.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA Украинское радио, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, в интересах ли страны-агрессора России обострение в Беларуси, Кулеба ответил: "В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации".
По его словам, поэтому Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.
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