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РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба

РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба

Дипломатично Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но ждет момента, чтобы взять контроль над страной.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA Украинское радио, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, в интересах ли страны-агрессора России обострение в Беларуси, Кулеба ответил: "В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации".

По его словам, поэтому Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.

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Беларусь (7937) россия (96446) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9223
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14.08.2020 11:58 Ответить
+3
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый их член , не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники без срока давности.
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14.08.2020 12:10 Ответить
+2
Зрадник Кулеба видає себе за експерта
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14.08.2020 11:49 Ответить
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А что Бобруйская народная республика это звучит гордо, страшно и серйозно
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14.08.2020 11:48 Ответить
Кацапская сатанва как хищники всегда там, где кровь и беспорядки, сидит и ждет ослабление жертвы,содействуя этому, чтобы потом напасть и сожрать. Типичное поведение рептилий. Никакого братства в межгосударственных отношениях нет и быть не может. Есть только жесткая конкуренция и желание захватить, обокрасть, подчинить и доминировать. Нужно этот совковый гипноз " братства" убирать из голов белорусов, украинцев и т.д., чтобы понимали что к чему. Многие русские, живущие в Украине, думают о братстве с русскими и голосуют соответственно за ложнопрорусских олигархических ублюдков у которых национальность - доллары, не понимая, что Кацапия не заинтересована в богатой, сильной , независимой Украине и потакая пророссийским политикам эти русские украинцы ослабляют Украину и одновременно себя, потому что живут -то не в Кацапии, а в Украине.То есть менталитет у многих русских в Украине еще совковый, где все общее, а реальность другая, уже все раздельно и работает закон конкуренции межгосударственной и межнациональной.
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14.08.2020 12:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 11:48 Ответить
КУЛЄБА! ти справжня КУЛЄ-БЯКА - русофашістское блюдо в відє ,закритого пірага"
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14.08.2020 12:17 Ответить
Зрадник Кулеба видає себе за експерта
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14.08.2020 11:49 Ответить
РФ дипломатично бажає добра Білорусі, але чекає на її ослаблення і перетворення на легку здобич, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065
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14.08.2020 12:01 Ответить
Тебе откуда это знать? Тебе дермак разрешил так плохо на козлостан рот открывать?
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14.08.2020 11:51 Ответить
Чучело запоребриковое, сиди в своей параше.
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14.08.2020 12:02 Ответить
но Украина, с ее медведчуком и опзж - крепкий орешек???)))
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14.08.2020 11:55 Ответить
а шо ты ждешь, сынок Кулебы -старшего - посла в Казахстане , законсервированного с савецких времен "дипломата в штатском"?
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14.08.2020 11:56 Ответить
Памперсы НЕлоху меняешь вовремя ? И ждешь ахвициального объявления рез-тов выборов?
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14.08.2020 11:58 Ответить
Это и ежу понятно, московия последовательно, столетиями проводит имперскую политику в отношении своих соседей. И только выпускники "трускавецкой академии" это только начинают понимать...
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14.08.2020 11:57 Ответить
РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9223
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14.08.2020 11:58 Ответить
Они флюгеры и хамелеоны ,но среди них есть совсем тупые ,как през… 🤡 всю жизнь 🥴 🤢
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14.08.2020 12:08 Ответить
Кулеба мне нравится, он среди этого ЗЕкодла выделяется, молодец.
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14.08.2020 12:14 Ответить
типа Белорусь не была под контролем)
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14.08.2020 12:00 Ответить
Ккк быстро обнуляется украинская дипбратия с приходом к власти НЕлоха ... Минское испытание НЕЗАЧЕТ!
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14.08.2020 12:01 Ответить
Балалайня никак территориями не нажрется и к мирным беларусам уже с войной лезут.
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14.08.2020 12:07 Ответить
Очень уж он Россию идеальной нарисовал.
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14.08.2020 12:08 Ответить
лукашизм и путинизм закончат так же, как и немецкий фашизм.
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14.08.2020 12:11 Ответить
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый их член , не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники без срока давности.
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14.08.2020 12:10 Ответить
НЕТ, Б-ЯДЬ, ЕС ЗАВТРА ДОЛЖНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕМУ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО!
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14.08.2020 12:34 Ответить
В любом случае, если мусара выходят за черту закона, то они оказываются уже не представителями закона и государства, а обычными бандитами вне закона.
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14.08.2020 12:52 Ответить
РФ всім бажає "добра", але чомусь приїжджає на танках і з автоматами та плює на нею ж підписані гарантії і договори. .
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14.08.2020 13:20 Ответить
В народе это называется "КРОКОДИЛЬИ СЛЁЗЫ".
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14.08.2020 13:24 Ответить
без тебя знаем
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14.08.2020 13:47 Ответить
Всё правильно.Треба витягати сябров из азиатского болота к свету белому
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14.08.2020 14:38 Ответить
 
 