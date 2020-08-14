Полиция Днепра задержала на взятке ректора университета и его помощника: требовали у предпринимателя 150 тыс. грн. ФОТО

В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, за 150 тыс. гривен ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

В четверг, 13 августа, оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками местной прокуратуры №3 задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. гривен.

Сейчас ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях и избрании меры пресечения.

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Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.