РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8461 посетитель онлайн
Новости Взяточники
6 614 16

Полиция Днепра задержала на взятке ректора университета и его помощника: требовали у предпринимателя 150 тыс. грн. ФОТО

Полиция Днепра задержала на взятке ректора университета и его помощника: требовали у предпринимателя 150 тыс. грн. ФОТО

В Днепре полиция задержала на взятке ректора университета и его помощника. Злоумышленники требовали 150 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, за 150 тыс. гривен ректор одного из университетов и его помощник обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

В четверг, 13 августа, оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками местной прокуратуры №3 задержали ректора и его помощника после получения на указанный им счет первой части взятки - 25 тыс. гривен.

Полиция Днепра задержала на взятке ректора университета и его помощника: требовали у предпринимателя 150 тыс. грн 01

Сейчас ректора и его помощника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора

Мероприятия по разоблачению коррупционной деятельности лиц проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Днепра задержала на взятке ректора университета и его помощника: требовали у предпринимателя 150 тыс. грн 02
Фото: сайт полиции

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

взятка (6195) Днепр (4462) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) ректор (130) силовики (2799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А университет не называете потому что планируете обилетить?
показать весь комментарий
14.08.2020 12:02 Ответить
+2
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
показать весь комментарий
14.08.2020 11:58 Ответить
+1
Не взятка, а благодарность. Конец эпохи бедности нонче панует в Украине
показать весь комментарий
14.08.2020 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не взятка, а благодарность. Конец эпохи бедности нонче панует в Украине
показать весь комментарий
14.08.2020 11:50 Ответить
В олигархической стране, где правят бандиты, можно брать любого руководителя и директора и сажать за взятки, коррупцию и т.д.
показать весь комментарий
14.08.2020 11:51 Ответить
они двигали прогресс вперед!)))
показать весь комментарий
14.08.2020 11:53 Ответить
обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры - нанобульбулятор?
показать весь комментарий
14.08.2020 11:58 Ответить
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
показать весь комментарий
14.08.2020 11:58 Ответить
А перевод сообщить для изучавших немецкий, французский, китайский и прочие
показать весь комментарий
14.08.2020 12:43 Ответить
50 на 50 поделят . ректора в директоры . только так . по другому не будет.
показать весь комментарий
14.08.2020 12:01 Ответить
А университет не называете потому что планируете обилетить?
показать весь комментарий
14.08.2020 12:02 Ответить
наверное майнить хотел )))))
показать весь комментарий
14.08.2020 12:07 Ответить
Каждому ПЯТНАШКОЙ по рогам ..
показать весь комментарий
14.08.2020 12:10 Ответить
Какого университета? Каждый подумал о своём.
Это замалчивание бросает тень на остальных ректоров. Осадок-то останется.
показать весь комментарий
14.08.2020 12:40 Ответить
По данным источников Украинской Правды, это ректор Константин Сухой из ДВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет"
показать весь комментарий
14.08.2020 12:50 Ответить
Первый год ректором, неопытный
показать весь комментарий
14.08.2020 12:56 Ответить
"В одному з навчальних закладів однієї з країн Європи затримали якогось працівника, який підозрюється в можливих корупційних діях" - мабуть десь так невдовзі буде звучати новина в ******** викладці журналіздів.
показать весь комментарий
14.08.2020 12:48 Ответить
Лишить званий наград и имущества. Оставить палку и суму, пусть идёт по свету в лаптях и кафтане. Большего эта учёная сволочь НЕ ЗАСЛУЖИЛА.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:22 Ответить
На бизнес после выхода на пенсию дали. Отпустите невиновного.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:35 Ответить
 
 