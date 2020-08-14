За сутки в Киеве зафиксировали 158 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко
Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 158 жителей Киева. Один человек умер.
Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150-ти жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.
Среди заболевших 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет. И две девочки - 2 и 16 лет. А также 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. И трое мальчиков от одного года до 12.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус побороли 3316 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37. В Оболонском и Соломенском- по 23. В Днепровском районе - 22 случая", - добавил Кличко.
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