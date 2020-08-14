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Новости Коронавирус и карантин
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С 17 августа в Киеве ужесточают карантин из-за перехода города в "желтую зону", - Кличко

С 17 августа в Киеве ужесточают карантин из-за перехода города в

Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой зоне" эпидемической опасности.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, в столице будут усилены ограничения и запреты:

- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25793) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
а никак
посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )

Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
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14.08.2020 12:38 Ответить
+4
Следить как будут? Особенно в транспорте.
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14.08.2020 12:19 Ответить
+4
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - чегооооо???)....ага,щас...
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
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14.08.2020 12:30 Ответить
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Следить как будут? Особенно в транспорте.
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14.08.2020 12:19 Ответить
а никак
посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )

Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
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14.08.2020 12:38 Ответить
Йди провірся на шизофренію .впевнений що вона в тебе прогресує .таких як ти .необхідно ізолювати від нормального суспільства.
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14.08.2020 15:10 Ответить
А куда делись контроллеры, что талончики проверяли? Пускай теперь на наличие масок проверяют. И работа будет.
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14.08.2020 12:38 Ответить
Разгулялся народ,нюх совсем людишки потеряли ,пока сами подругу с косой не увидят ,будут думать,что это всё не про них песня .
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14.08.2020 12:20 Ответить
В метро это будет сложно добиться, особенно в часы "пик".
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14.08.2020 12:22 Ответить
Дебилизм. Устроили тут светофоры по всей стране. Все уже. Поезд ушел. Вирус накрыл страну полностью. Поздно очко сжимать когда член уже в жопе.
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14.08.2020 12:24 Ответить
Улыбнули "общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения." Сидячие не болеют ?
Звучит как древний анекдот о (якобы) требованиях ПДД : "в случае ДТП с маршруткой количество трупов не должно превышать количество сидячих мест".
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14.08.2020 12:26 Ответить
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - чегооооо???)....ага,щас...
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
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14.08.2020 12:30 Ответить
а знаете шо?
Бейте безмасочников дубинкой по жопе! Прилюдно! Шоб орали во всё горло аж до усцыкачки....
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14.08.2020 12:34 Ответить
Ага 10%, которые в масках на улице пускай попробуют остальных тронуть.
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14.08.2020 12:47 Ответить
Остальные не на столько солидарны, что бы обороняться кагалом.
Их менталитет - БЫДЛО .
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14.08.2020 12:51 Ответить
на мою думку.треба бити таких шизофреніків .як ти..
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14.08.2020 15:11 Ответить
О! Вот оно "безмасочное" откликнулось.
Встречу - продезинфицирую рожу перцовой струёй... (шоб фонари не ставить..)
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15.08.2020 00:36 Ответить
хотів би хоть один раз зустріти таке бидло як ти .поламав би як руки так і ноги...
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18.08.2020 12:15 Ответить
телёнок с дубом бодался
сломал рога и обосраля...
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19.08.2020 04:02 Ответить
про электрички ни гу гу.
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14.08.2020 12:45 Ответить
Документы при себе зачем, опять 60+ третировать будут?
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14.08.2020 12:46 Ответить
Документы - для корона-вируса, вирус смотрит, фраер с документами, значит не заражаем!
Особо, в безопасной зоне те, кто с ай-бзди- карточкой, их вирус на "дух" не переносит, как и окружающие...
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14.08.2020 13:09 Ответить
Сидячие.. в маршрутке позавчера вечером пришлось подскочить - забитая под завязку была, еле протиснулся чтобы вылезть из нее на остановке
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14.08.2020 12:48 Ответить
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 12:59 Ответить
Більше в загнати метро співаків, жебраків і офень, бажано без масок , не ковидла так щось інше але воно буде.
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14.08.2020 13:14 Ответить
Так подато інформацію, що складається враження, що в зеленій зоні хворі на ковід19 можуть вільно пересуватися а носіння масок не обов'язкове.
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14.08.2020 13:31 Ответить
свято Незалежності наближається.
А я ще два тижні тому писав, що десь 20-21 закриють Київ, бо навозні мухи дуже очкують ходи ветеранів
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14.08.2020 13:34 Ответить
А зачем документы???
Неужели такой вирус, что трупы по улицам валяются?
Или вирус нападает только по наличию паспорта?

Полицейское государство....
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14.08.2020 14:30 Ответить
Это чтобы знать ФИО зомби атакующих салоны транспорта.
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14.08.2020 15:01 Ответить
-- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;Источник: https://censor.net/n3213781


- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
ЭТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ВСЕ ВРЕМЯ КАРАНТИНА!
Источник: https://censor.net/n3213781
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14.08.2020 14:59 Ответить
"52% ліжок заповнено, а надо менше 50%".
Так поставте ще 10 ліжок, і буде 47%.
Марш нескорених лякає?
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14.08.2020 15:06 Ответить
 
 