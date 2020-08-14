С 17 августа в Киеве ужесточают карантин из-за перехода города в "желтую зону", - Кличко
Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой зоне" эпидемической опасности.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По словам мэра, в столице будут усилены ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
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посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )
Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
Звучит как древний анекдот о (якобы) требованиях ПДД : "в случае ДТП с маршруткой количество трупов не должно превышать количество сидячих мест".
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
Бейте безмасочников дубинкой по жопе! Прилюдно! Шоб орали во всё горло аж до усцыкачки....
Их менталитет - БЫДЛО .
Встречу - продезинфицирую рожу перцовой струёй... (шоб фонари не ставить..)
сломал рога и обосраля...
Особо, в безопасной зоне те, кто с ай-бзди- карточкой, их вирус на "дух" не переносит, как и окружающие...
А я ще два тижні тому писав, що десь 20-21 закриють Київ, бо навозні мухи дуже очкують ходи ветеранів
Неужели такой вирус, что трупы по улицам валяются?
Или вирус нападает только по наличию паспорта?
Полицейское государство....
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
ЭТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ВСЕ ВРЕМЯ КАРАНТИНА!
Источник: https://censor.net/n3213781
Так поставте ще 10 ліжок, і буде 47%.
Марш нескорених лякає?