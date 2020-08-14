С 17 августа в Киеве ужесточают карантин из-за перехода города в "желтую зону", - Кличко

Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в "желтой зоне" эпидемической опасности.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, в столице будут усилены ограничения и запреты:



- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

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