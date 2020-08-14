За сутки в ВСУ зафиксировано еще 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 385 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 14 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 385 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели - 743 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 732 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 182 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек (Львовская область - 13 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Киевская область - 11 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Черниговская область - 2 военнослужащего и 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Николаевская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 военнослужащий, Одесская область - 2 военнослужащих и Житомирская - 2 военнослужащих).